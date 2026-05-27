Kịch bản Arsenal - PSG đá luân lưu: "Pháo thủ" chiếm ưu thế nhờ Găng tay vàng Raya

Đội hình trong mơ của Arsenal

Arsenal sẽ đối đầu PSG trong trận chung kết Champions League vào ngày 30/5 tới, với mục tiêu tạo nên lịch sử bằng chức vô địch đầu tiên trong lịch sử CLB. Trận đấu diễn ra ngay sau khi “Pháo thủ” chấm dứt cơn khát 22 năm không thể đăng quang Ngoại hạng Anh bằng việc vượt qua Man City.

Jurrien Timber đang phải chạy đua với thời gian

Giờ đây, Mikel Arteta sẽ tiếp tục đối đầu một đồng nghiệp đồng hương khác sau khi vượt qua Pep Guardiola. Ở mùa giải trước, Luis Enrique từng khiến Arsenal ôm hận tại bán kết trước khi cùng PSG nghiền nát Inter Milan trong trận chung kết.

Về mặt nhân sự, câu hỏi lớn nhất với Arteta lúc này là liệu Jurrien Timber có thể kịp trở lại hay không. Trong kịch bản lý tưởng, Chiến lược gia người Tây Ban Nha hy vọng sẽ có đầy đủ những ngôi sao tốt nhất cho trận đấu quan trọng nhất mùa giải.

Mikel Merino mới đây đã trở lại sau nhiều tháng vắng mặt và giờ sự chú ý đổ dồn vào Timber, người chưa thi đấu phút nào kể từ chấn thương gặp Everton hồi giữa tháng Ba.

Arteta cũng còn nhiều quyết định lớn cần đưa ra trong đội hình xuất phát. Một trong số đó là lựa chọn giữa Kai Havertz và Viktor Gyokeres. Tốc độ phía sau hàng thủ của tiền đạo người Thụy Điển hay khả năng xử lý kỹ thuật của ngôi sao người Đức đều mang tới những phương án khác nhau. Arteta từng chọn Havertz trong trận đại chiến Man City tại Etihad hồi tháng Tư và nhiều khả năng sẽ tiếp tục ưu tiên cựu sao Chelsea.

Đội hình lý tưởng của Arsenal trong trận chung kết Champions League gặp PSG

Khu trung tuyến cũng là bài toán đáng chú ý. Trong bối cảnh Eberechi Eze có dấu hiệu sa sút phong độ thời gian gần đây, còn Martin Odegaard ngày càng trở nên quan trọng với khả năng tạo đột biến, minh chứng là pha kiến tạo trước West Ham, đội trưởng Arsenal được kỳ vọng sẽ đá chính trong trận chung kết cùng bộ đôi tiền vệ mới hình thành là Declan Rice và Myles Lewis Skelly.

Quyết định lớn cuối cùng nằm ở vị trí hậu vệ trái, nơi Riccardo Calafiori cạnh tranh với Piero Hincapie cho một suất đá chính. Cả hai mang tới những phẩm chất khác nhau và gần như chắc chắn đều sẽ được sử dụng, nhưng câu hỏi lớn là ai sẽ được Arteta trao cơ hội ngay từ đầu.

Kịch bản đá luân lưu

Cựu tuyển thủ Anh Joe Cole tin rằng trận đấu có thể phải phân định bằng loạt luân lưu, và đó sẽ là lợi thế dành cho Arsenal. Chia sẻ với football.london, cựu sao Chelsea nhận định: “PSG chắc chắn muốn kiểm soát bóng, nhưng đây sẽ là trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Thế trận sẽ không hề tẻ nhạt và tôi tin sẽ có nhiều bàn thắng.

Arsenal đủ khả năng kéo trận đấu tới giới hạn cuối cùng và họ hoàn toàn có thể lên ngôi. Họ sở hữu thủ môn tốt hơn là Raya, và tôi nghĩ PSG rồi sẽ hối tiếc vì đã bán Donnarumma. Đặc biệt nếu trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu”.

Thủ môn David Raya giành danh hiệu "Găng tay vàng" Ngoại hạng Anh mùa thứ ba liên tiếp sau khi giữ sạch lưới 19 trận

PSG bán Gianluigi Donnarumma cho Man City vào mùa hè năm ngoái, và chiêu mộ Lucas Chevalier từ Lille để thay thế. Tuy nhiên, kể từ đó, Matvey Safonov đã vươn lên trở thành lựa chọn số 1 trong khung gỗ đội bóng thủ đô nước Pháp.

Cole cũng cho rằng chức vô địch quốc nội gần đây đã giúp Arsenal giải tỏa áp lực tâm lý: “Nếu Arsenal không vô địch giải quốc nội, tôi không nghĩ họ có thể thắng trận này. Nhưng giờ khi đã vượt qua được rào cản đó, tôi cho rằng cơ hội của họ là 50-50.

Đây là trận đấu quá khó đoán. Arsenal từng là đội bóng hay nhất châu Âu trong sáu tháng đầu mùa, còn PSG lại là tập thể xuất sắc nhất ở giai đoạn knock-out. Tuy nhiên, Arsenal lúc này đã tìm lại hình ảnh của chính họ hồi đầu mùa bởi họ đã trút bỏ được gánh nặng tâm lý. Họ không còn gì phải lo lắng nữa, chỉ đơn giản là bước ra sân và chơi bóng. Đó là một đặc ân ở một trận chung kết cúp. Tôi nghĩ trận đấu sẽ kéo dài tới loạt luân lưu. Đó là dự đoán của tôi”.

Cựu tuyển thủ Anh tin rằng Arsenal sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho PSG nhờ chất lượng hàng công: “Arsenal có thể sẽ chơi thấp hơn đôi chút, nhưng họ sẽ có thời điểm phản công với Noni Madueke, Bukayo Saka hay Viktor Gyokeres. Với chất lượng họ đang có, Arsenal chắc chắn sẽ khiến PSG tổn thương”.

Nói về yếu tố có thể giúp Arsenal giành chiến thắng, Cole nhấn mạnh kinh nghiệm và sự trưởng thành của Arteta: “Kinh nghiệm là điều rất quan trọng. Arteta đã học hỏi, phát triển và cải thiện rất nhiều. Các cầu thủ cũng trưởng thành sau những thất bại và đau đớn họ từng trải qua. Arsenal giờ chắc chắn hơn trong phòng ngự, bổ sung nhân sự hợp lý và duy trì được tinh thần tập thể tuyệt vời. Tôi nghĩ Arteta giờ đã thực sự ngồi chung bàn với những HLV hàng đầu thế giới. Theo tôi, ông ấy là một thiên tài bóng đá”.