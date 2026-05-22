Arsenal đón “viện binh” trước chung kết Cúp C1, Arteta có vũ khí bí mật hạ PSG

Merino trở lại sân tập sau ba tháng chấn thương

Arsenal đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất mùa giải với tâm thế cực kỳ hưng phấn sau khi chính thức đăng quang Premier League 2025/26, chấm dứt cơn khát vô địch kéo dài hơn hai thập kỷ.

Merino trở lại, giúp HLV Arteta có thêm phương án nhân sự và chiến thuật

Giữa bầu không khí phấn khích ấy, sự trở lại của Mikel Merino càng mang đến nguồn động lực lớn cho đội chủ sân Emirates. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã phải nghỉ thi đấu từ tháng 2 sau ca phẫu thuật điều trị gãy xương bàn chân, bỏ lỡ giai đoạn then chốt trong cuộc đua vô địch.

Hôm thứ Năm, Merino được bắt gặp xuất hiện trên sân tập London Colney, tham gia các bài vận động nhẹ cùng HLV Mikel Arteta và trợ lý Albert Stuivenberg. Dù chưa tập cùng toàn đội, cầu thủ 29 tuổi được kỳ vọng sẽ bước vào giáo án tập luyện đầy đủ trong những ngày tới.

Arteta lạc quan trước đại chiến PSG

Phát biểu về tình hình của cậu học trò, Mikel Arteta cho thấy sự lạc quan rõ rệt trước khả năng Merino kịp tái xuất ở trận chung kết Champions League gặp PSG (23h, 30/5).

Chiến lược gia người Tây Ban Nha xác nhận: “Mikel sẽ bắt đầu tập cùng cả đội vào ngày mai. Hôm nay cậu ấy chỉ thực hiện một buổi vận động rất nhẹ".

Thông tin này khiến người hâm mộ Arsenal vô cùng phấn khích, bởi trước khi dính chấn thương, Merino là mắt xích quan trọng nơi tuyến giữa với 6 bàn thắng và 3 kiến tạo trên mọi đấu trường.

Khả năng tham gia vào các tình huống tấn công của Merino, đánh đầu cũng như dứt điểm bằng chân của tiền vệ này hoàn toàn có thể là phương án giải quyết tình huống ở các trận đấu lớn. Nên nhớ, Merino từng ghi bàn vào lưới tuyển Đức vào phút 119 ở bán kết EURO 2024, giúp Tây Ban Nha vào chung kết và giành chức vô địch. Vì thế, Arteta có thể xem cầu thủ này là "lưỡi dao trong tay áo", khi cần thiết hứa hẹn sẽ là phương án hữu dụng.

Trong bối cảnh Arsenal cần chiều sâu đội hình để đối đầu PSG - nhà đương kim vô địch châu Âu, sự trở lại của tiền vệ người Tây Ban Nha có thể mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Merino ghi bàn vào lưới tuyển Đức ở bán kết EURO 2024

Merino khẳng định đã hoàn toàn sung sức

Về phần mình, Merino cũng tỏ ra đầy tự tin sau quãng thời gian dài hồi phục chấn thương. Chia sẻ với truyền thông Tây Ban Nha, cựu sao Real Sociedad cho biết: “Tôi cảm thấy rất tuyệt. Đây là một tháng tuyệt vời với cá nhân tôi và cả CLB.

Đây là buổi tập chính thức đầu tiên có máy quay ghi hình, nhưng thực tế tôi đã tập luyện rất chăm chỉ một mình và cả cùng đội bóng từ trước. Tôi cảm thấy khỏe mạnh, sung sức và chúng tôi đã làm rất tốt trong thời gian hồi phục để tôi trở lại với trạng thái tốt nhất. Chấn thương bàn chân đã ở lại phía sau”.

Sự trở lại đúng thời điểm của Merino giúp Arsenal có lực lượng gần như mạnh nhất trước hai trận đấu cuối cùng của mùa giải, bao gồm màn nâng cúp Premier League và đặc biệt là trận chung kết Champions League với PSG.

Với tinh thần đang lên cực cao sau chức vô địch Ngoại hạng Anh, cộng thêm việc các trụ cột lần lượt tái xuất, Arsenal đang cho thấy họ thực sự sẵn sàng cho tham vọng chinh phục đỉnh cao châu Âu.