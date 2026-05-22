Arsenal đón “viện binh” trước chung kết Cúp C1, Arteta có vũ khí bí mật hạ PSG

Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
Logo Atalanta - ATA Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Logo Bologna - BOL Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
Lazio vs Pisa
Logo Lazio - LAZ Lazio
Logo Pisa - PIS Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Logo Alavés - ALA Alavés
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Logo Real Betis - BET Real Betis
Logo Levante - LEV Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
Logo Sevilla - SEV Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Logo Espanyol - ESP Espanyol
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Logo Getafe - GET Getafe
Logo Osasuna - OSA Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Logo Mallorca - MLL Mallorca
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
Girona vs Elche
Logo Girona - GIR Girona
Logo Elche - ELC Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
Logo Arsenal - ARS Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
Logo Brentford - BRE Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
Logo Chelsea - CHE Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
Logo Everton - EVE Everton
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
Logo Udinese - UDI Udinese
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
Logo Como - COM Como
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
Logo Juventus - JUV Juventus
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
Logo Roma - ROM Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
Logo Arsenal - ARS Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
Arsenal đón “viện binh” trước chung kết Cúp C1, Arteta có vũ khí bí mật hạ PSG

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 HLV Mikel Arteta Arsenal - PSG: Giấc mơ viết lại lịch sử

Arsenal vừa nhận tin cực vui trước trận chung kết Champions League với PSG khi tiền vệ Mikel Merino chính thức trở lại tập luyện sau hơn ba tháng dưỡng thương. Đây được xem là cú hích lớn dành cho HLV Mikel Arteta trong giai đoạn quyết định của mùa giải lịch sử.

  

Merino trở lại sân tập sau ba tháng chấn thương

Arsenal đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất mùa giải với tâm thế cực kỳ hưng phấn sau khi chính thức đăng quang Premier League 2025/26, chấm dứt cơn khát vô địch kéo dài hơn hai thập kỷ.

Merino trở lại, giúp HLV Arteta có thêm phương án nhân sự và chiến thuật

Giữa bầu không khí phấn khích ấy, sự trở lại của Mikel Merino càng mang đến nguồn động lực lớn cho đội chủ sân Emirates. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã phải nghỉ thi đấu từ tháng 2 sau ca phẫu thuật điều trị gãy xương bàn chân, bỏ lỡ giai đoạn then chốt trong cuộc đua vô địch.

Hôm thứ Năm, Merino được bắt gặp xuất hiện trên sân tập London Colney, tham gia các bài vận động nhẹ cùng HLV Mikel Arteta và trợ lý Albert Stuivenberg. Dù chưa tập cùng toàn đội, cầu thủ 29 tuổi được kỳ vọng sẽ bước vào giáo án tập luyện đầy đủ trong những ngày tới.

Arteta lạc quan trước đại chiến PSG

Phát biểu về tình hình của cậu học trò, Mikel Arteta cho thấy sự lạc quan rõ rệt trước khả năng Merino kịp tái xuất ở trận chung kết Champions League gặp PSG (23h, 30/5).

Chiến lược gia người Tây Ban Nha xác nhận: “Mikel sẽ bắt đầu tập cùng cả đội vào ngày mai. Hôm nay cậu ấy chỉ thực hiện một buổi vận động rất nhẹ".

Thông tin này khiến người hâm mộ Arsenal vô cùng phấn khích, bởi trước khi dính chấn thương, Merino là mắt xích quan trọng nơi tuyến giữa với 6 bàn thắng và 3 kiến tạo trên mọi đấu trường.

Khả năng tham gia vào các tình huống tấn công của Merino, đánh đầu cũng như dứt điểm bằng chân của tiền vệ này hoàn toàn có thể là phương án giải quyết tình huống ở các trận đấu lớn. Nên nhớ, Merino từng ghi bàn vào lưới tuyển Đức vào phút 119 ở bán kết EURO 2024, giúp Tây Ban Nha vào chung kết và giành chức vô địch. Vì thế, Arteta có thể xem cầu thủ này là "lưỡi dao trong tay áo", khi cần thiết hứa hẹn sẽ là phương án hữu dụng.

Trong bối cảnh Arsenal cần chiều sâu đội hình để đối đầu PSG - nhà đương kim vô địch châu Âu, sự trở lại của tiền vệ người Tây Ban Nha có thể mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Merino ghi bàn vào lưới tuyển Đức ở bán kết EURO 2024

Merino khẳng định đã hoàn toàn sung sức

Về phần mình, Merino cũng tỏ ra đầy tự tin sau quãng thời gian dài hồi phục chấn thương. Chia sẻ với truyền thông Tây Ban Nha, cựu sao Real Sociedad cho biết: “Tôi cảm thấy rất tuyệt. Đây là một tháng tuyệt vời với cá nhân tôi và cả CLB.

Đây là buổi tập chính thức đầu tiên có máy quay ghi hình, nhưng thực tế tôi đã tập luyện rất chăm chỉ một mình và cả cùng đội bóng từ trước. Tôi cảm thấy khỏe mạnh, sung sức và chúng tôi đã làm rất tốt trong thời gian hồi phục để tôi trở lại với trạng thái tốt nhất. Chấn thương bàn chân đã ở lại phía sau”.

Sự trở lại đúng thời điểm của Merino giúp Arsenal có lực lượng gần như mạnh nhất trước hai trận đấu cuối cùng của mùa giải, bao gồm màn nâng cúp Premier League và đặc biệt là trận chung kết Champions League với PSG.

Với tinh thần đang lên cực cao sau chức vô địch Ngoại hạng Anh, cộng thêm việc các trụ cột lần lượt tái xuất, Arsenal đang cho thấy họ thực sự sẵn sàng cho tham vọng chinh phục đỉnh cao châu Âu.

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

