Mỹ nhân đẹp nhất World Cup: Nữ MC gợi cảm nhất xứ sương mù, fan cuồng của ĐT Anh

Kỳ World Cup 2026 đang được người hâm mộ chờ đón không chỉ bởi các ngôi sao trên sân cỏ, mà còn bởi những mỹ nhân quyến rũ gợi cảm. Họ có thể là những nàng Wags (vợ & bạn gái cầu thủ), hoặc cũng có thể là những diễn viên, MC, hoặc những fan girl trung thành của các đội tuyển. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những mỹ nhân đình đám hứa hẹn khuấy đảo ngày hội World Cup.

“Mỹ nhân World Cup” của tuyển Anh gây sốt với phong cách táo bạo

Mỗi khi ĐT Anh bước vào các giải đấu lớn, Emma Louise Jones lại trở thành cái tên được nhắc đến không kém gì các ngôi sao sân cỏ. Sở hữu vẻ ngoài quyến rũ cùng phong cách thời trang táo bạo, nữ MC thường xuyên khiến mạng xã hội “bùng nổ” với những hình ảnh nổi bật bên lề giải đấu.

Emma Louise Jones được mệnh danh là "Nữ phóng viên đẹp nhất xứ sương mù"

Cô liên tục thu hút sự chú ý khi luôn diện những chiếc váy xuyên thấu đầy táo bạo, thiết kế xẻ sâu, tôn lên vóc dáng gợi cảm. Bộ trang phục không chỉ giúp Emma chiếm trọn spotlight mà còn suýt khiến cô rơi vào tình huống “hớ hênh” đáng tiếc, chi tiết càng khiến người hâm mộ bàn tán sôi nổi.

Trên trang cá nhân với hàng trăm nghìn người theo dõi, Emma chia sẻ loạt ảnh của mình và nhanh chóng nhận về “cơn mưa” lời khen. Những bình luận như “Đẹp quá”, “Tuyệt đẹp như mọi khi” hay thậm chí “Người phụ nữ đẹp nhất đất nước” cho thấy sức hút đặc biệt của cô trong mắt người hâm mộ bóng đá xứ sương mù.

Cuộc sống đời thường và tình yêu cuồng nhiệt dành cho "Tam Sư"

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Emma Louise Jones còn ghi điểm nhờ sự gần gũi và những chia sẻ đời thường. Trong một bài đăng, cô tiết lộ thói quen thú vị: “Vâng, tôi luôn để một chai nước ép trái cây trên bàn cạnh giường ngủ”.

Emma Louise Jones thường tham gia các sự kiện thể thao

Bên cạnh đó, tình yêu dành cho bóng đá, đặc biệt là đội tuyển Anh, luôn là điểm nhấn trong hình ảnh của cô. Emma từng nhiều lần xuất hiện trong các chương trình thể thao, nơi cô được người hâm mộ ưu ái gọi là “nữ thần bên lề sân cỏ”.

Xuất thân là một nhà báo tự do cho Channel 5 News, Emma dần khẳng định tên tuổi qua các chương trình như Football Focus hay MOTDx. Với kinh nghiệm và sức hút hiện tại, cô được kỳ vọng sẽ tiếp tục là gương mặt nổi bật, đồng hành cùng hành trình của tuyển Anh ở kỳ World Cup sắp tới.

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo về Ivana Knoll, người được mệnh danh là fan nữ nóng bỏng nhất thế giới, vào sáng 29/4!