Yamal "đảo ngói" trước thềm World Cup, mơ tái hiện phong độ đỉnh cao ở EURO

Yamal dường như đã tạo cho mình một thói quen đặc biệt mỗi khi bước vào một cột mốc lớn trong sự nghiệp. Cụ thể, thần đồng của Barcelona sẽ xuất hiện ở World Cup 2026 với kiểu tóc đầy táo bạo.

Cầu thủ chạy cánh của Barcelona vừa đăng tải đoạn story trên Instagram ghi lại cảnh anh tẩy tóc tại salon, kèm dòng chú thích đầy ẩn ý: “Blonde Yamal? Euro Yamal?”, tạm dịch là: "Yamal tóc vàng? Yamal ở Euro?"

Yamal sắp trình làng kiểu tóc mới

Thông điệp này lập tức khiến người hâm mộ nhớ lại kỳ EURO 2024, thời điểm Yamal lần đầu trình làng mái tóc vàng nổi bật. Chính giải đấu ấy đã biến tài năng trẻ người Tây Ban Nha thành hiện tượng làng bóng đá thế giới theo cách đầy mỹ mãn.

Yamal khi đó chỉ 16 tuổi nhưng đã thi đấu tới 7 trận cho Tây Ban Nha. Anh có 1 bàn thắng và 4 kiến tạo, góp công lớn giúp "La Roja" lên ngôi vương EURO 2024. Ở sân chơi đó, Yamal giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Khi World Cup 2026 đang đến rất gần, Yamal rất muốn tạo điểm nhấn với mái tóc mới để mơ về màn trình diễn thăng hoa trên sân. CĐV còn coi việc ngôi sao sinh năm 2007 "đảo ngói" sẽ trở thành nghi thức may mắn của cầu thủ này vào World Cup sắp tới.

Yamal từng gây lo lắng khi chấn thương nặng trước thềm World Cup 2026. Nhưng tình hình của ngôi sao hiện chơi cho Barcelona đã tốt hơn nhiều. HLV De La Fuente đã điền tên anh vào danh sách tham dự World Cup 2026 và cho biết tình hình của Yamal rất ổn.