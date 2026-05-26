Morocco vs Burundi
Nigeria vs Zimbabwe
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
"Nhà tiên tri" 3 lần đoán đúng đội vô địch World Cup, chọn đội nào đăng quang năm nay?

Đã có một người dự đoán đúng 3 nhà vô địch World Cup gần nhất và người đó đã đưa ra dự đoán cho giải năm nay.

   

Hà Lan "phá dớp" nhờ dự đoán?

World Cup 2026 sắp diễn ra và như mọi khi, đây là giải đấu mà dự đoán đội vô địch là thú vui của rất nhiều fan bóng đá. Bạch tuộc Paul đã để lại “di sản” đồ sộ khi tạo ra phong trào động vật dự đoán World Cup, từ vẹt Mani ở Malaysia cho tới Bạch tuộc Rabio ở Nhật Bản.

Nhưng còn con người? Ít ai đã dự đoán đúng qua các kỳ World Cup, nhưng “ít” chứ không phải không có. Một nhà kinh tế học người Đức có tên Joachim Klement từ năm 2014 đã dự đoán theo một cách khoa học, đó là dùng logic từ chính ngành của mình để dự đoán đội vô địch. Điều gây bất ngờ là đã 3 kỳ World Cup liên tiếp ông đều đoán đúng.

Năm nay, ông Klement lại tiếp tục dự đoán và đã chọn đội thắng là tuyển Hà Lan. Mặc dù là đội tuyển tên tuổi nhưng Hà Lan không phải ứng cử viên hàng đầu ở giải năm nay, do đó lựa chọn của ông Klement lần này khác hẳn 3 đội vô địch lần trước đều là những đội có thực lực rất mạnh.

Klement dự đoán Hà Lan sẽ vượt qua vòng bảng có Nhật Bản, Thụy Điển và Tunisia, trước khi đánh bại Morocco và Canada ở 2 vòng knock-out tiếp theo. Những đội còn lại bị Hà Lan hạ trên đường tới chức vô địch lần lượt là Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Muốn sai lại thành... đúng

Tuy nhiên khi đào sâu vào câu chuyện này, chúng ta sẽ biết được rằng ông Klement đã chế ra công thức dự đoán của mình để chứng minh rằng mình… sai. Phải vậy, Klement đã từng dùng công thức của mình để chứng minh rằng logic kinh tế học không thể dùng để dự đoán bóng đá vì những yếu tố bên ngoài không thể tính tới, nhưng bằng cách nào đó ông lại đoán đúng nhà vô địch 3 lần liên tiếp.

Vậy công thức đó ra sao? Klement đặt ra 5 yếu tố chính bao gồm 1) GDP bình quân đầu người, 2) Dân số, 3) Nhiệt độ ở nơi thi đấu, 4) Điểm trên bảng xếp hạng FIFA, 5) Lợi thế nước chủ nhà. Như vậy về cơ bản ông Klement đưa các yếu tố kinh tế và khí hậu vào để kết hợp với sức mạnh của mỗi đội tuyển để xác lập điểm số của họ, sau đó tạo ra các phép so sánh trong những cặp đấu có thể diễn ra.

Chính Klement mới đây đã giải thích vì sao ban đầu ông không tin công thức đó sẽ tạo ra các dự đoán đúng. “Nếu hai đội có sức mạnh gần tương đương nhau thì yếu tố may mắn sẽ càng quan trọng khi quyết định đội thắng. Yếu tố khách quan bên ngoài là điều tôi muốn chứng minh ở đây, rằng chúng ta không thể tính chúng vào công thức vì chúng không thể được xác định chính xác”, ông lý giải.

“Tôi luôn nhấn mạnh là 50% mỗi trận đấu đều có yếu tố may mắn đi kèm, tức hơn một nửa yếu tố thành công cho đội vô địch World Cup nằm ở may mắn. Tôi không nghĩ mình là thiên tài, vì nếu ta tung một đồng xu 5 lần và có 100 phép dự đoán khác nhau về mặt trên của mỗi lần xu rơi, sẽ có 3 phép dự đoán là đúng. Tôi không có quả cầu pha lê để có thể đoán được 3 phép dự đoán đó là những cái nào”.

Tuy vậy fan Hà Lan đang rất sướng với dự đoán này, nhất là sau khi Klement có cuộc phỏng vấn cho đài SBS6 của nước này để giải thích về cách dự đoán của mình. Không ai đánh giá Hà Lan là top 5 đội có cửa đoạt World Cup cao nhất, nhưng họ sẽ sẵn lòng nhận bất cứ vận may nào để lần đầu vô địch, điều thế hệ của Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Wesley Sneijders đã không làm được.

