Pep Guardiola nhận án cấm 2 trận, Man City có mất "tướng" đại chiến Arsenal?

Sự kiện: Pep Guardiola Manchester City Premier League 2025-26

Pep Guardiola sẽ phải nhận án treo quyền chỉ đạo 2 trận sau khi phản ứng với trọng tài trong chiến thắng 3-1 của Man City trước Newcastle ở vòng 5 FA Cup.

   

Pep Guardiola bị treo quyền chỉ đạo 2 trận

Man City vừa giành vé vào tứ kết FA Cup sau chiến thắng 3-1 trước Newcastle ngay tại St James' Park. Trong trận đấu, Pep Guardiola đã phải nhận thẻ vàng vì phản ứng với quyết định của trọng tài Sam Barrott, khi Man City không được hưởng pha đá phạt sau tình huống Jeremy Doku bị kéo từ phía sau bởi Kieran Trippier.

Khoảnh khắc Pep Guardiola tỏ ra vô cùng tức giận,&nbsp;sau đó đã phải nhận thẻ vàng

Khoảnh khắc Pep Guardiola tỏ ra vô cùng tức giận, sau đó đã phải nhận thẻ vàng

Đây là thẻ vàng thứ sáu của Pep Guardiola ở mùa giải này. Theo tờ Manchester Evening News, chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ phải nhận án treo quyền chỉ đạo 2 trận. Trước đó, ông từng phải chấp hành án cấm chỉ đạo 1 trận trong chiến thắng 10-1 của Man City trước Exeter City ở vòng 3 FA Cup.

Tuy nhiên, tờ Manchester Evening News (Anh) tiết lộ rằng án phạt không áp dụng cho trận chung kết League Cup, bởi án treo quyền chỉ đạo chỉ áp dụng cho các trận thuộc Ngoại hạng Anh và FA Cup. Điều đó đồng nghĩa chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn có thể chỉ đạo trong trận chung kết giữa Man City và Arsenal tại Wembley diễn ra vào ngày 22/3 tới.

Theo đó, Pep Guardiola sẽ phải ngồi khán đài trong trận Premier League gặp West Ham vào cuối tuần sau, cũng như trận tứ kết FA Cup diễn ra vào cuối tuần đầu tiên của tháng Tư.

Sau trận, Pep Guardiola thậm chí còn đùa rằng ông sẽ “đi nghỉ” trong những trận không được phép chỉ đạo. Chiến lược gia người Tây Ban Nha giải thích: “Khi Doku vượt qua Trippier và tiến thẳng vào vòng cấm rồi bị kéo từ phía sau, tôi không yêu cầu thẻ vàng, nhưng đó rõ ràng là một pha phạm lỗi.

Tôi sẽ bảo vệ đội bóng của mình. Chúng tôi có mọi kỷ lục ở đất nước này, tất cả. Bất chấp mọi thứ, chúng tôi vẫn có chúng. Và giờ chúng tôi cũng có kỷ lục HLV nhận nhiều thẻ vàng nhất. Tôi luôn muốn kỷ lục này và giờ tôi đã có. Hai trận bị cấm chỉ đạo, vậy là tôi sẽ đi nghỉ”.

Khi được hỏi thêm, cựu HLV Barcelona tiếp tục bức xúc: “Ôi Chúa ơi. Có những điều sau 10 năm tôi vẫn không thể hiểu nổi. Hãy xem lại tình huống đó. Tất nhiên tôi sẽ bảo vệ Doku và toàn đội của mình. Họ vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy”.

Đáng chú ý, Barrott cũng là trọng tài điều khiển trận thua 1-2 của Man City trước Newcastle tại Premier League hồi tháng 11 năm ngoái, khi Pep Guardiola từng bức xúc vì đội bóng của ông không được hưởng phạt đền sau pha va chạm giữa Fabian Schar và Phil Foden trong vòng cấm.

“Ở trận đầu tiên (tháng 11), chúng tôi không thể thắng vì chất lượng của Newcastle và vì một lý do tốt hơn là không nên nhắc lại. Và hôm nay người đó cũng có mặt trên sân”, Pep Guardiola nói thêm, dường như ám chỉ trực tiếp đến trọng tài Barrott.

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

08/03/2026 11:58 AM (GMT+7)
