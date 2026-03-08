Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Man City chưa dứt mộng ăn 4: Dấu ấn 2 "vệ tinh" ghi bàn nhiều hơn Haaland

Sự kiện: Manchester City Pep Guardiola Cup FA

Man City cho Haaland nghỉ đá trước Newcastle nhưng vẫn có sự tỏa sáng của Marmoush, người cùng với Semenyo đã ghi bàn nhiều hơn Haaland kể từ giữa tháng 1.

   

Vai trò của "phương án B"

Trước khi Man City ra sân đối đầu Newcastle ở FA Cup, việc Erling Haaland không có mặt trong đội hình hay thậm chí không được đăng ký dự bị đã gây chú ý. Chân sút người Na Uy rõ ràng là được dành sức để đấu Real Madrid ở Cúp C1, nhưng dư luận cũng để mắt tới việc phong độ ghi bàn gần đây của anh không ấn tượng lắm.

Haaland đang ở giai đoạn lắng xuống về mặt phong độ ghi bàn, nhưng thường anh bùng nổ trở lại ở 2-3 tháng cuối

Haaland đang ở giai đoạn lắng xuống về mặt phong độ ghi bàn, nhưng thường anh bùng nổ trở lại ở 2-3 tháng cuối

Trong 10 trận gần nhất ra sân, Haaland vẫn có bàn thắng và kiến tạo (3 bàn & 3 kiến tạo), nhưng chỉ 1 bàn trong số đó là ghi từ các tình huống bóng sống. Dù vậy, hàng công của Man City không có dấu hiệu giảm sút về mặt hiệu quả: Trận thắng Newcastle 3-1 mới đây đã là trận thứ 11 liên tiếp “The Citizens” bất bại, và trong chuỗi trận đó chỉ có 1 trận (trước Leeds) là họ ghi chỉ 1 bàn, còn lại đều ghi từ 2 bàn trở lên.

Haaland mỗi mùa thường khởi động rất nhanh, ghi bàn liên tục trong những tháng đầu trước khi phong độ “nguội” dần ở giai đoạn 2-3 tháng giữa mùa. Trong mùa bóng trước Man City đã không có ai để chia sẻ gánh nặng ghi bàn với Haaland, nhưng mùa này thì khác.

Tính từ lúc Antoine Semenyo gia nhập, Semenyo đã ghi 7 bàn ở mọi mặt trận, còn Omar Marmoush đã ghi 5 bàn cho đội kể từ khi trở lại CLB từ CAN. Nhờ vậy mà Man City vẫn đang duy trì tham vọng ăn 4.

Marmoush&nbsp;ghi nhiều bàn cho Man City mùa này ở đấu trường cúp, anh đã có 5 bàn từ khi trở về CLB từ CAN

Marmoush ghi nhiều bàn cho Man City mùa này ở đấu trường cúp, anh đã có 5 bàn từ khi trở về CLB từ CAN

Đã đến lúc "nổ đồng loạt"

Giờ Man City có thêm Semenyo và Marmoush để hỗ trợ hoặc thay thế Haaland khi cần, nhưng chừng đó liệu có đủ? Phil Foden vẫn đang có phong độ rất tệ, anh đã không ghi được bàn nào kể từ nửa cuối tháng 12 đến nay và vấn đề vị trí "nửa nạc nửa mỡ" của ngôi sao người Anh đang trở thành vấn đề nổi cộm.

Tijjani Reijnders, trong vai trò một "số 8" giỏi tấn công tuyến hai, ghi được chỉ 1 bàn từ giữa tháng 1 tới giờ, dù trước đó tiền vệ người Hà Lan đã ghi 4 bàn trong một chuỗi 6 trận. Reijnders đáng lẽ đã ghi được 1-2 bàn với số cơ hội trước Newcastle nếu không vì vô duyên.

Tỉm ra giải pháp cho Foden, lẫn giúp Reijnders tìm lại cảm giác ghi bàn, sẽ là mấu chốt cho Pep mơ ăn 4 với Man City

Tỉm ra giải pháp cho Foden, lẫn giúp Reijnders tìm lại cảm giác ghi bàn, sẽ là mấu chốt cho Pep mơ ăn 4 với Man City

Phong độ của Haaland đi vào ổn định ở nửa cuối mùa, nhiều khi là nhờ Pep Guardiola chốt dùng chỉ 1 đội hình cho tới hết mùa, tức không thử nghiệm thêm. Ví như mùa 2022/23, Pep đã đổi sang sơ đồ 3-2-4-1 vào tháng 2/2023 để Haaland có Foden và De Bruyne yểm trợ phía sau, và từ đội hình này Man City đã đoạt cú ăn ba.

Liệu Pep đã chốt đội hình lúc này để Haaland không còn phải lăn tăn điều gì? Ông có cách nào để lấy lại phong độ cho Foden đã sa sút nghiêm trọng? Khi Man City có nhiều mũi nhọn tấn công cùng “vào phom” một lúc, họ sẽ rất đáng sợ và khả năng tranh cú ăn 4 là không nhỏ. Real Madrid đang đón chờ, và đây là lúc Man City cần dàn hỏa lực của mình đồng loạt “nổ súng”.

Theo Q.D

