Arsenal hơn Man City 7 điểm: Kịch bản "Pháo thủ" vô địch sớm khi nào?

Arsenal nắm quyền tự quyết, Man City tự làm khó mình

Vòng 29 Ngoại hạng Anh mang tính bản lề đã giúp Arsenal bứt lên mạnh mẽ trong cuộc đua vô địch. Chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trên sân của Brighton giúp “Pháo thủ” tạo khoảng cách 7 điểm với Man City, trong bối cảnh đoàn quân của Pep Guardiola bị Nottingham Forest cầm hòa 2-2 ngay tại Etihad.

Arsenal tạo khoảng cách 7 điểm với Man City trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

Bàn thắng sớm của Bukayo Saka là đủ để Arsenal ra về với trọn vẹn 3 điểm. Tuy nhiên, màn trình diễn của “Pháo thủ” không thực sự thuyết phục. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của đội bóng thành London trong hiệp một vỏn vẹn 0,01. Phải tới phút 88, “Pháo thủ” mới có cú sút trúng đích thứ hai trong trận. Thủ môn David Raya cũng 3 lần nằm sân, tạo cảm giác như đang cố tình câu giờ bằng cách giả vờ chấn thương.

Arsenal gần như phải sống sót trong phần lớn thời gian trận đấu, lùi sâu bên phần sân nhà và oằn mình chống đỡ sức ép dồn dập từ Brighton. Tuyến giữa Arsenal không đem lại sự kiểm soát, hàng công không tạo được điểm tựa trong suốt 70 phút đầu tiên. Thế nhưng bằng cách nào đó, “Pháo thủ” vẫn tìm ra con đường chiến thắng. Ở giai đoạn này của mùa giải, điều đó mới là thứ quan trọng nhất.

Cách chơi của Arsenal đã khiến HLV Fabian Hurzeler bên phía Brighton không giấu nổi sự tức giận. Sau trận đấu, ông tuyên bố mình sẽ “không bao giờ cố gắng giành chiến thắng theo cách đó”, đồng thời nhấn mạnh: “Arsenal cứ làm những gì họ muốn”.

Tiếng reo hò vang dội từ khu vực khán đài các CĐV Arsenal khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc. Và chỉ vài phút sau, âm thanh ấy còn lớn hơn khi tin tức từ Manchester truyền tới. Trước Nottingham Forest, đội đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, Man City hai lần vươn lên dẫn trước nhờ các pha lập công của Antoine Semenyo và Rodri. Dù vậy, mỗi lần lợi thế đều bị xóa bỏ bởi các bàn gỡ của Morgan Gibbs White và Elliot Anderson.

Man City hiện vẫn còn 1 trận chưa đấu so với Arsenal và sẽ tiếp đón “Pháo thủ” tại Etihad vào ngày 19/4. Dĩ nhiên, cục diện vẫn có thể đảo chiều trong thời gian tới. Nhưng nhìn vào cục diện hiện tại, lợi thế đang nghiêng hẳn về phía Arsenal.

Theo lịch thi đấu, Arsenal còn 8 trận ở Ngoại hạng Anh mùa này, trong khi Man City vẫn còn 9 trận phía trước.

Khi nào Arsenal có thể vô địch sớm?

Trong bối cảnh Man City giờ đây phải chờ Arsenal sảy chân ở giai đoạn nước rút, “Pháo thủ” chưa bao giờ ở vị thế thoải mái hơn trong cuộc đua vô địch.

Nếu Arsenal thắng toàn bộ các trận còn lại tại Ngoại hạng Anh, bao gồm cả chiến thắng trước Man City tại Etihad ngày 19/4, họ có thể chính thức đăng quang bằng một chiến thắng trên sân của West Ham vào ngày 9/5.

Quyền tự quyết giờ đây đã nằm trong tay thầy trò Mikel Arteta

Ngay cả trong trường hợp Man City thắng tất cả các trận còn lại nhưng thất bại trước Arsenal, và “Pháo thủ” tiếp tục toàn thắng, khoảng cách giữa hai đội sẽ lên tới 10 điểm sau trận “The Citizens” gặp Brentford vào ngày 9/5, khi đoàn quân của Pep Guardiola chỉ còn 3 trận.

Nếu Man City đánh rơi điểm ở bất kỳ trận nào trước đó, gặp West Ham, Chelsea, Burnley hoặc Everton, và Arsenal tiếp tục toàn thắng, chức vô địch thậm chí có thể được định đoạt sớm hơn. Ngày 2/5, Arsenal tiếp đón Fulham trên sân nhà, trong khi Man City làm khách trên sân của Everton.

Để Arsenal có thể đăng quang ngay trong tháng 4, Man City cần thua hai trận (bao gồm một trận trước Arsenal) và đồng thời đánh rơi điểm thêm một lần nữa.