Guardiola phàn nàn lịch thi đấu trước đại chiến Real Madrid ở Cúp C1

Pep Guardiola Cup C1 - Champions League 2025/26 Manchester City

HLV Pep Guardiola đã lên tiếng về lịch thi đấu dày đặc của Man City trước thềm cuộc đối đầu với Real Madrid tại vòng 1/8 Champions League.

  

Pep Guardiola phàn nàn về lịch thi đấu

Man City sẽ chạm trán Newcastle tại vòng 5 FA Cup cuối tuần này trong trận đấu diễn ra lúc 20h ngày 7/3 (theo giờ địa phương). Sau chuyến làm khách tại St James’ Park, đoàn quân của Pep Guardiola chỉ có 3 ngày để chuẩn bị cho trận lượt đi vòng 1/8 Champions League gặp Real Madrid trên sân Santiago Bernabeu vào giữa tuần sau. Ở nhiều quốc gia khác, lịch thi đấu giải quốc nội thường được điều chỉnh để giúp các đội bóng có lợi thế hơn khi thi đấu tại cúp châu Âu. Tuy nhiên, Pep Guardiola cho rằng điều đó khó xảy ra tại Anh.

Pep Guardiola bày tỏ sự không hài lòng về lịch thi đấu của Man City

Pep Guardiola bày tỏ sự không hài lòng về lịch thi đấu của Man City

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận Man City gặp Newcastle, Pep Guardiola nói: “Tại Anh, những gì diễn ra ở League Cup dường như còn quan trọng hơn các trận Champions League của các đội bóng Anh. Điều này đã xảy ra từ ngày đầu tiên, nên không có gì bất ngờ. 

Tôi không yêu cầu điều gì cả. Nếu trận đấu diễn ra lúc 20h thì chúng tôi sẽ chơi lúc 20h. Tôi cũng không quá bận tâm về điều đó. Tôi có thể gọi điện để đề nghị, nhưng tôi đã từ bỏ chuyện đó từ lâu. Ngay cả mùa chúng tôi giành cú ăn ba, mọi thứ cũng vẫn y như vậy.

Trong lịch thi đấu, các đài truyền hình là bên quyết định vì họ nói rằng họ trả rất nhiều tiền. Vậy thì được thôi, các bạn trả rất nhiều tiền, cảm ơn rất nhiều, thật tốt bụng. Mọi chuyện là như vậy”.

Sau trận đấu với Newcastle, Man City sẽ trở lại Manchester (Anh) và ở lại đây cho tới chiều thứ Ba tuần sau. Khi đó, thầy trò Pep Guardiola mới lên đường sang Madrid (Tây Ban Nha) để chuẩn bị cho trận lượt đi vòng 1/8 Champions League gặp Real Madrid. Ngược lại, Real Madrid đã được dời trận đấu cuối tuần với Celta Vigo ở La Liga lên đá vào tối 6/3 (giờ địa phương), giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có thêm 24 tiếng nghỉ ngơi.

Trong quá trình chuẩn bị, Man City sẽ tận dụng tối đa thời gian tập luyện tại Anh. Thay vì tổ chức buổi tập cuối cùng tại Bernabeu để làm quen mặt cỏ, đoàn quân của Pep Guardiola dự kiến sẽ hoàn tất việc tập luyện tại trung tâm huấn luyện của Man City trước khi bay sang Tây Ban Nha. Ông cho rằng việc xoay vòng lực lượng là điều bắt buộc khi Man City cùng lúc chinh chiến ở cả các đấu trường quốc nội lẫn châu Âu.

“Bất lợi là chúng tôi sẽ có ít thời gian hồi phục hơn trước trận gặp Real Madrid. Chúng tôi có rất nhiều trận đấu trong khoảng thời gian rất ngắn. Di chuyển liên tục, sự mệt mỏi là điều không tránh khỏi, chúng tôi phải tới Madrid, rồi sau đó lại đến London (gặp West Ham)… Nếu muốn duy trì phong độ như mong muốn, chúng tôi cần sử dụng tất cả các cầu thủ trong đội hình”, Pep Guardiola chia sẻ.

Pep Guardiola chưa “đầu hàng” Ngoại hạng Anh

Man City vừa chịu cú sảy chân đáng kể trong cuộc đua vô địch khi bị Nottingham Forest cầm hòa 2-2 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh hồi giữa tuần. Kết quả này khiến họ kém đội đầu bảng Arsenal tới 7 điểm. Tuy vậy, trong suốt triều đại của Pep Guardiola, Man City nhiều lần chứng minh khả năng đứng dậy mạnh mẽ sau những thất bại, và chiến lược gia người Tây Ban Nha tin rằng đội bóng của ông có thể làm được điều đó một lần nữa.

Cựu HLV Barcelona nói: “Thông thường chúng tôi phản ứng rất tốt. Chúng tôi có khả năng nhanh chóng gạt bỏ mọi chuyện. Chúng tôi chưa phải là một đội bóng hoàn chỉnh để cạnh tranh, đó là thực tế. Đội đang trong quá trình thay đổi rất nhiều. Nhưng nếu chúng tôi có thể thích nghi nhanh hơn, thì vẫn chưa có gì mất cả. Chúng tôi vẫn có thể bước vào tháng cuối cùng của mùa giải với cơ hội cạnh tranh. Tôi khá chắc chắn rằng mùa giải tới sẽ tốt hơn. Tôi không nghi ngờ điều đó”.

Việc Pep Guardiola nhắc tới mùa giải tới, năm cuối trong hợp đồng hiện tại của ông với Man City, được xem là thêm một dấu hiệu cho thấy chiến lược gia người Tây Ban Nha có ý định tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Etihad. Trước đó, đã có nhiều đồn đoán cho rằng ông có thể rời Man City vào mùa hè sau một thập kỷ dẫn dắt đội bóng, dù hồi tháng 12 ông từng khẳng định muốn ở lại.

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

-07/03/2026 09:13 AM (GMT+7)
Tin liên quan
