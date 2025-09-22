Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Arteta lập kỷ lục trước Pep Guardiola, vẫn bị chỉ trích vì quyết định khó hiểu

Sự kiện: HLV Mikel Arteta Premier League 2025-26 Arsenal
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Arsenal vừa cầm hòa Man City 1-1, qua đó giúp HLV Mikel Arteta thiết lập cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp cầm quân tại Ngoại hạng Anh.

🎙️ Arteta ngợi khen học trò

Arsenal tưởng chừng trắng tay sau bàn mở tỷ số sớm của Erling Haaland. Nhưng đúng phút bù giờ, Gabriel Martinelli ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho “Pháo thủ”, sau pha phối hợp cùng Eberechi Eze và tận dụng sai lầm của thủ môn Gianluigi Donnarumma.

Gabriel Martinelli tỏa sáng với bàn gỡ hòa cho Arsenal trước Man City

Gabriel Martinelli tỏa sáng với bàn gỡ hòa cho Arsenal trước Man City

Trận hòa với Man City ở vòng 5 Ngoại hạng Anh giúp Arsenal vươn lên vị trí thứ 2 với 10 điểm, trong khi thầy trò Pep Guardiola xếp thứ 9 với 7 điểm trên BXH.

Phát biểu sau trận, HLV Arteta đầy tự hào nhưng không giấu được sự thất vọng: “Chúng tôi kiểm soát gần như mọi khía cạnh của trận đấu - trừ tỷ số. Làm được điều này trước Man City là quá khó. Vì thế, chúng tôi thật sự tiếc nuối”.

🔥 CĐV Arsenal nổi giận vì quyết định khó hiểu

Dù có được kết quả khả quan, HLV Mikel Arteta vẫn bị chỉ trích dữ dội vì quyết định nhân sự gây tranh cãi. Nhiều CĐV Arsenal không hài lòng khi chiến lược gia người Tây Ban Nha gạch tên tân binh Eberechi Eze khỏi đội hình xuất phát, thay vào đó trao suất đá chính cho Mikel Merino.

Eberechi Eze dự bị trước Man City

Eberechi Eze dự bị trước Man City

Một CĐV bức xúc trên mạng xã hội X: “Arteta đã bị ám ảnh rằng Zubimendi - Rice - Merino sẽ hiệu quả ở trận lớn. Ông ấy sẽ luôn chọn bộ ba này trừ khi có ai chấn thương. Thật sự quá ức chế".

Người khác mỉa mai: “Tội cho Arteta. Không được bổ sung lực lượng, ông ấy buộc phải dùng Merino ở vai trò hộ công. Giá như ông có Eze trong tay”.

Thực tế, người hâm mộ Arsenal càng thêm tức giận khi chính Eze là người tung ra đường chuyền quyết định, kiến tạo cho Martinelli gỡ hòa ở phút cuối. Nhiều CĐV cho rằng, nếu Eze được đá chính ngay từ đầu, “Pháo thủ” hoàn toàn có thể giành chiến thắng.

Một ý kiến khác khẳng định: “Đây là lý do Eze nên đá chính. Arsenal đã có thể thắng nếu Arteta không chọn Merino”.

📌 Kỷ lục bất bại 5 trận liên tiếp trước Pep

Khác với nhiều HLV khác, Arteta lại là “khắc tinh” của Pep Guardiola. Chiến lược gia 43 tuổi chính thức trở thành nhà cầm quân đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh bất bại 5 trận liên tiếp trước Pep.

Trận đấu Ngày
Arsenal 1-0 Man City 8/10/2023
Man City 0-0 Arsenal 31/3/2024
Man City 2-2 Arsenal 22/9/2024
Arsenal 5-1 Man City 2/2/2025
Arsenal 1-1 Man City 21/9/2025

Theo thống kê từ Opta, tỷ lệ kiểm soát bóng 32,8% của Man City trong trận đấu với Arsenal là con số thấp nhất mà một đội bóng do Guardiola dẫn dắt từng ghi nhận tại giải VĐQG.

🔄 Pep Guardiola “chịu trận”, lần đầu “dựng xe buýt”

Nhà cầm quân Tây Ban Nha thừa nhận đã phải chịu sức ép lớn từ Arsenal: “Tôi không thể sống ở đất nước này với thêm một kỷ lục nữa. Nhưng tôi tự hào lắm. Arsenal xứng đáng được khen ngợi. Mười năm mới có một lần thì cũng không tệ, nhỉ?”.

Pep Guardiola gây sốc khi rút Erling Haaland ra sân

Pep Guardiola gây sốc khi rút Erling Haaland ra sân

Pep còn đùa rằng đây là lần đầu tiên sau 10 năm ông buộc phải “dựng xe buýt” để phòng ngự trước đối thủ. Không chỉ vậy, phút 76, Pep Guardiola còn gây bất ngờ khi rút Erling Haaland ra sân và thay bằng tiền vệ phòng ngự Nico Gonzalez. Quyết định này khiến BLV Gary Neville phải thốt lên: “Đó là quyết định lạ, nhất là ở góc độ phòng ngự”.

Guardiola sau đó giải thích: “Haaland đã cố gắng tranh chấp nhưng không thể vượt qua Gabriel và Saliba. Cuối trận, cậu ấy kiệt sức, đau lưng nhiều và cần nghỉ ngơi”.

Guardiola tự hào vì Man City "dựng xe bus", Arteta tuyên bố Arsenal áp đảo
Guardiola tự hào vì Man City "dựng xe bus", Arteta tuyên bố Arsenal áp đảo

Pep Guardiola đã lên tiếng giải thích chiến thuật đầy bất ngờ mà ông áp dụng cho Man City ở trận hòa Arsenal.

Bấm xem >>

Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

22/09/2025 14:05 PM (GMT+7)
