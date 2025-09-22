Guardiola tự hào vì Man City "dựng xe bus", Arteta tuyên bố Arsenal áp đảo

🔵 Guardiola tự hào vì Man City "dựng xe bus"

Trong trận hòa 1-1 của Man City trước Arsenal, HLV Pep Guardiola gây sốc với chiến thuật phòng ngự phản công sau khi ghi bàn mở tỷ số, trái ngược lối chơi đẹp mắt thường thấy. Thậm chí, Man City chỉ cầm bóng 32,8%, tỷ lệ thấp nhất kể từ khi Guardiola dẫn dắt đội chủ sân Etihad vào năm 2016.

Trả lời truyền thông sau trận, nhà cầm quân người Tây Ban Nha không mấy bận tâm về thống kê này, thậm chí còn lấy làm tự hào: “Tôi không thể sống ở đất nước này mà không tạo thêm kỷ lục. Tôi rất tự hào về nó. Arsenal cũng xứng đáng nhận được lời khen.

Guardiola bình thản khi Man City bị chỉ trích vì lối chơi khác biệt

Thống kê mà 10 năm mới có 1 lần đâu có tệ? Tôi phải chứng minh mình có thể vận dụng chiến thuật khác. Bây giờ, tôi đang dẫn dắt một đội bóng có khả năng chuyển trạng thái nhanh. Tôi từng nói tôi chẳng quan tâm đến kết quả, mà là tinh thần chiến đấu của các cầu thủ phải trở lại, sau đó mới tới chiến thuật. Mùa trước, chúng tôi đánh mất điều đó và giờ phải lấy lại.

Chúng tôi đã làm được và giờ là lúc duy trì điều đó. Từ nền tảng này, chúng tôi sẽ học hỏi thêm về chiến thuật, về lối chơi phù hợp nhất để giành chiến thắng".

📊 Guardiola thừa nhận Man City cần thay đổi

Guardiola thừa nhận, ông "đã chịu cực hình" khi chứng kiến bóng lăn gần khung thành đội nhà hơn là của Arsenal: "Tôi rất đau khổ. Tôi muốn bóng ở gần Raya (thủ môn Arsenal), chứ không phải Gigi (Donnarumma, thủ môn của City)".

Mặt khác, nhà cầm quân này khẳng định Man city cần thay đổi để thích nghi với từng đối thủ, thay vì giữ mãi cách chơi như trước: "Toàn đội rất kiên cường. Tôi thích chơi theo một cách khác, nhưng trong 10 năm qua, chúng tôi đã gặp rất nhiều đội chơi phòng ngự số đông. Đôi khi bạn phải đối đầu với đội giỏi hơn ở khía cạnh nào đó và buộc phải chơi theo cách họ chơi. Chúng tôi phải chấp nhận điều đó".

Arteta cho rằng Arsenal chơi tốt hơn Man City

⚔️ Arteta khẳng định Arsenal áp đảo Man City

Về phía Arsenal, HLV Mikel Arteta cũng bị truyền thông chất vấn về sự thận trọng thái quá khi sử dụng đội hình thiếu sức tấn công, bao gồm bộ ba tiền vệ Declan Rice, Martin Zubimendi và Mikel Merino. Ngay lập tức, Arteta phản bác: "Tôi sẽ để các bạn tự nhận xét, nhưng theo tôi, đội hình Arsenal hôm nay có rất nhiều cầu thủ tấn công. Chúng tôi khởi đầu trận đấu rất tốt, và tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn áp đảo".

Bên cạnh đó, Arteta không quên dành lời khen ngợi cho Martinellli, tác giả bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 90+3 sau khi vào sân từ ghế dự bị. Giữa tuần trước, Martinelli cũng được tung vào sân và đóng góp bàn thắng, kiến tạo giúp Arsenal hạ Bilbao 2-0 ở Champions League.

“Martinellli đang có phong độ rất tốt sau trận gặp Bilbao. Trong khoảng thời gian đó, cậu ấy xứng đáng được ghi nhận nhiều hơn. Năng lượng và thái độ thi đấu của Martinelli quá tuyệt vời, đó là lý do vì sao cậu ấy tạo ra ảnh hưởng lớn như vậy.

Dù kết quả ra sao, tôi cũng sẽ nói rằng tôi vô cùng tự hào về đội bóng, về các cầu thủ, về cách mà chúng tôi đã thi đấu, đã kiểm soát trận đấu này trước một Man City rất mạnh", Arteta cho hay.