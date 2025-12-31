Nóng bảng xếp hạng Premier League: Arsenal chốt năm 2025 với ngôi đầu, tạm hơn Man City 5 điểm

6 trận đấu đã diễn ra trong buổi đêm 30/12 ở vòng 19 Premier League và tiêu điểm đến ở Emirates, khi Aston Villa thách thức đội đầu bảng Arsenal trên sân Emirates. Aston Villa đã đánh bại chính Arsenal 2-1 cách đây không lâu, và Villa đang trong chuỗi trận thắng liên tiếp khiến họ mơ về danh hiệu.

Arsenal đã nắm chắc vị trí đầu bảng khi năm 2025 kết thúc

Tuy nhiên Arsenal đã giành thắng lợi áp đảo 4-1 nhờ vào màn trình diễn ở hiệp 2. Trận thắng này đã bảo đảm cho "Pháo thủ" đứng đầu Premier League khi năm 2025 kết thúc, họ đã hơn Man City 5 điểm và hơn Aston Villa 6 điểm với kết quả mới đây. Giờ sức ép sẽ là của Man City khi họ phải thắng Sunderland (3h, 2/1) để đưa cách biệt trở lại 2 điểm.

Trong khi cuộc đua vô địch tập trung vào trận Arsenal - Aston Villa, đua top 5 cũng có diễn biến đáng kể khi Chelsea bị cầm hòa 2-2 bởi Bournemouth trên sân Stamford Bridge. Không chỉ Chelsea, MU còn bị đội bét bảng Wolverhampton cầm hòa 1-1 tại Old Trafford, và Brighton cũng chỉ có 1 điểm vì trận hòa 2-2 trước West Ham.

Liverpool như vậy đã an tâm giữ vị trí thứ 4 ở vòng đấu này trước cả khi họ gặp Leeds (0h30, 2/1), do Chelsea và MU lần lượt xếp thứ 5 & thứ 6 đều đã đá xong vòng này và kém "The Reds" 2 điểm. Brighton còn trượt dài hơn khi tiếp tục không thắng đã lâu nay, nhưng họ vẫn chỉ kém top 5 có 5 điểm.

Everton thắng được Nottingham Forest 2-0 và nhờ đó đã rút ngắn cách biệt với chính Chelsea chỉ còn 2 điểm. Newcastle cũng rút ngắn cuộc đua với nhóm dự Cúp C1 bởi thắng lợi 3-1 trước Burnley đã đưa họ lên thứ 10 và chỉ còn kém top 5 có 4 điểm.

BXH Premier League sau ngày 30/12