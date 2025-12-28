Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kết quả bóng đá Sunderland - Leeds United: "Mèo đen" áp sát MU (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Sunderland A.F.C Leeds United

(Vòng 18) Dominic Calvert Lewin tiếp tục phong độ ấn tượng khi ghi bàn trong trận thứ 6 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, giúp Leeds United giành lại 1 điểm quan trọng trên sân của Sunderland.

   

Sunderland dâng cao ngay từ tiếng còi khai cuộc và chơi nhỉnh hơn Leeds United đôi chút trong hiệp một sôi động. Phút 28, Xhaka tung ra đường chọc khe tinh tế, đầy ý đồ để Adingra băng xuống. Tiền vệ cánh người Bờ Biển Ngà chọn đúng góc xa và thực hiện cú cứa lòng hoàn hảo, đưa bóng vượt tầm với của thủ môn Perri, mở tỷ số cho Sunderland.

Calvert Lewin tiếp tục phong độ ấn tượng khi&nbsp;ghi bàn trong trận thứ 6 liên tiếp tại Premier League

Calvert Lewin tiếp tục phong độ ấn tượng khi ghi bàn trong trận thứ 6 liên tiếp tại Premier League

Brian Brobbey suýt chút nữa đã đưa “Mèo đen” nới rộng cách biệt với cú đánh đầu dội xà ngay trước giờ nghỉ giải lao. Đây hóa ra là khoảnh khắc đắt giá, khi Leeds United vùng lên mạnh mẽ ngay sau giờ nghỉ. Calvert Lewin có mặt đúng lúc đúng chỗ để gỡ hòa trong một pha phối hợp hoàn hảo, khi tất cả 11 cầu thủ Leeds United đều chạm bóng.

Leeds United chiếm ưu thế trong hiệp hai nhưng không thể tìm được bàn thắng quyết định, buộc cả hai đội phải chia điểm. Sunderland vẫn giữ được thành tích bất bại trên sân nhà mùa này. “Mèo đen” hiện có 28 điểm và đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, kém Chelsea và MU đúng 1 điểm.

Trong khi đó, Leeds United đứng thứ 16 với 20 điểm, hơn nhóm xuống hạng 7 điểm.

Tỷ số chung cuộc: Sunderland 1-1 Leeds United (Hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Sunderland: Adingra (28', Xhaka)

Leeds United: Calvert Lewin (47', Aaronson)

Đội hình xuất phát

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Cirkin; Xhaka, Geertruida; Rigg, Le Fee, Adingra; Brobbey.

Leeds United: Perri; Rodon, Bijol, Struijk; Bogle, Ampadu, Gudmundsson; Aaronson, Stach; Calvert Lewin, Okafor.

Thống kê trận đấu

Kết quả bóng đá Sunderland - Leeds United: "Mèo đen" áp sát MU (Ngoại hạng Anh) - 2 Sunderland Leeds United Kết quả bóng đá Sunderland - Leeds United: "Mèo đen" áp sát MU (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
8 (3)
17 (6)
Thời gian kiểm soát bóng
43%
57%
Phạm lỗi
7
9
Thẻ vàng
1
0
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
4
3
Phạt góc
3
9
Cứu thua
4
2

Chấm điểm cầu thủ

Sunderland Kết quả bóng đá Sunderland - Leeds United: "Mèo đen" áp sát MU (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá Sunderland - Leeds United: "Mèo đen" áp sát MU (Ngoại hạng Anh) - 5 Leeds United

Điểm

Roefs 6.8

Thẻ vàng Hume 6.8

Mukiele 7.5

Alderete 7.2

Cirkin 6.6

Kiến tạo Xhaka 7.8

Geertruida 6.9

Rigg 6.3

Le Fee 7.1

Ghi bàn Adingra 7.8

Brobbey 6.8

Điểm

6.1Perri

6.0Rodon

7.1Bijol

7.3Struijk

7.1Bogle

7.7Ampadu

7.4Gudmundsson

7.1Aaronson Kiến tạo

7.8Stach

7.5Calvert Lewin Ghi bàn

6.8Okafor

Thay người

Mayenda 6.2

Isidor 5.9

Mundle

Thay người

7.0Tanaka

5.9Nmecha

Gnonto

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

