Kết quả bóng đá Sunderland - Leeds United: "Mèo đen" áp sát MU (Ngoại hạng Anh)

Sunderland dâng cao ngay từ tiếng còi khai cuộc và chơi nhỉnh hơn Leeds United đôi chút trong hiệp một sôi động. Phút 28, Xhaka tung ra đường chọc khe tinh tế, đầy ý đồ để Adingra băng xuống. Tiền vệ cánh người Bờ Biển Ngà chọn đúng góc xa và thực hiện cú cứa lòng hoàn hảo, đưa bóng vượt tầm với của thủ môn Perri, mở tỷ số cho Sunderland.

Calvert Lewin tiếp tục phong độ ấn tượng khi ghi bàn trong trận thứ 6 liên tiếp tại Premier League

Brian Brobbey suýt chút nữa đã đưa “Mèo đen” nới rộng cách biệt với cú đánh đầu dội xà ngay trước giờ nghỉ giải lao. Đây hóa ra là khoảnh khắc đắt giá, khi Leeds United vùng lên mạnh mẽ ngay sau giờ nghỉ. Calvert Lewin có mặt đúng lúc đúng chỗ để gỡ hòa trong một pha phối hợp hoàn hảo, khi tất cả 11 cầu thủ Leeds United đều chạm bóng.

Leeds United chiếm ưu thế trong hiệp hai nhưng không thể tìm được bàn thắng quyết định, buộc cả hai đội phải chia điểm. Sunderland vẫn giữ được thành tích bất bại trên sân nhà mùa này. “Mèo đen” hiện có 28 điểm và đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, kém Chelsea và MU đúng 1 điểm.

Trong khi đó, Leeds United đứng thứ 16 với 20 điểm, hơn nhóm xuống hạng 7 điểm.

Tỷ số chung cuộc: Sunderland 1-1 Leeds United (Hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Sunderland: Adingra (28', Xhaka)

Leeds United: Calvert Lewin (47', Aaronson)

Đội hình xuất phát

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Cirkin; Xhaka, Geertruida; Rigg, Le Fee, Adingra; Brobbey.

Leeds United: Perri; Rodon, Bijol, Struijk; Bogle, Ampadu, Gudmundsson; Aaronson, Stach; Calvert Lewin, Okafor.

Thống kê trận đấu

Sunderland Leeds United Sút khung thành 8 (3) 17 (6) Thời gian kiểm soát bóng 43% 57% Phạm lỗi 7 9 Thẻ vàng 1 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 4 3 Phạt góc 3 9 Cứu thua 4 2

