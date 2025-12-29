Kết quả bóng đá Crystal Palace - Tottenham: Điểm nhấn Richarlison & VAR, cứu tinh 19 tuổi (Ngoại hạng Anh)

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả Crystal Palace và Tottenham đã tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn, với hàng loạt cơ hội ăn bàn liên tiếp xuất hiện.

Sao trẻ Archie Gray giúp Tottenham giành chiến thắng tối thiểu

Phút 18, Richarlison đưa bóng vào lưới đội chủ nhà, dù vậy trọng tài và VAR không công nhận bàn thắng vì xác định Bergvall rơi vào thế việt vị trước đó.

Tưởng chừng hiệp đấu đầu tiên sẽ khép lại với tỷ số hòa thì đúng vào phút 42, Archie Gray đã mang về bàn thắng khai thông bế tắc cho Tottenham. Xuất phát từ tình huống phạt góc, cầu thủ 19 tuổi xuất hiện đúng lúc để đánh đầu cận thành tung lưới Crystal Palace. Tác giả pha kiến tạo là Richarlison.

Bước sang hiệp 2, ban huấn luyện Crystal Palace thực hiện nhiều sự điều chỉnh về nhân sự, chiến thuật và giúp đội chủ nhà tạo thế trận lấn lướt Tottenham. Dù vậy, những cơ hội ngon ăn nhất đều bị hàng công phung phí đáng tiếc.

Phía đối diện, Tottenham không ít lần khiến cổ động viên đối phương "thót tim". Phút 77, Richarlison đưa bóng vào lưới Crystal Palace nhưng một lần nữa, VAR khiến tiền đạo người Brazil mừng hụt khi xác định anh việt vị và không công nhận bàn thắng. Đến phút 88, Odobert dứt điểm trúng cột dọc khung thành đội chủ nhà.

Chung cuộc, Tottenham giành chiến thắng tối thiểu 1-0 để trở lại vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh (25 điểm/18 trận).

Chung cuộc: Crystal Palace 0-1 Tottenham

Ghi bàn (kiến tạo):

Archie Gray 42' (Richarlison)