Trực tiếp bóng đá Man United - Wolves: Cơ hội giành 2 chiến thắng liên tiếp (Ngoại hạng Anh)
(3h15, 30/12, vòng 19 Ngoại hạng Anh) Đây là cơ hội không thể tốt hơn cho Man United giành 2 chiến thắng liên tiếp.
Premier League | 3h15, 31/12 | Old Trafford
Điểm
Lammens
Yoro
Heaven
Martinez
Dalot
Casemiro
Ugarte
Shaw
Dorgu
Cunha
Sesko
Điểm
Sa
Mosquera
Bueno
Krejci
Doherty
Gomes
Andre
H. Bueno
Hwang Hee Chan
Mane
Arokodare
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Fernandes chưa thể trở lại
Trong buổi họp báo trước trận, HLV Ruben Amorim xác nhận đội trưởng Bruno Fernandes chưa thể trở lại. "Cậu ấy vẫn thể tập luyện. Bởi vậy, Bruno Fernandes chắc chắn không thể thi đấu. Các bạn có thể khẳng định thông tin ấy". Ngoài ra, Mainoo, De Ligt và Maguire cũng đang trong quá trình hồi phục.
Huyền thoại thông cảm với Sesko
Cựu cầu thủ người Anh, Teddy Sheringham rất thông cảm với tình cảnh của Benjamin Sesko vào lúc này. Tiền đạo người Slovenia đang trải qua chuỗi trận không ghi được bàn. "Man United đang kỳ vọng quá nhiều vào Sesko. Cậu ấy còn rất trẻ và chưa có kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh. Cậu ấy cần thời gian để thích nghi. Họ đang lặp lại sai lầm với Hojlund".
Wolves đang khốn khổ vì chấn thương
Một trong những nguyên nhân khiến Wolves rơi cảnh khó khăn là bởi họ đang mất quá nhiều cầu thủ. Bellegrade, Bentley, Chiwome, Gomes, Munetsi đều đang chấn thương. Trong khi đó Agbadou, Chirewa đã về dự CAN Cup. HLV Rob Edwards cũng sẽ không có được sự phục vụ của Andre do cầu thủ này bị treo giò.
