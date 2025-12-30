Trực tiếp bóng đá Man United - Wolves: Cơ hội giành 2 chiến thắng liên tiếp (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 3h15, 31/12 | Old Trafford Man United 0 - 0 Wolves (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Man United vs Wolves Wolves Điểm Lammens Yoro Heaven Martinez Dalot Casemiro Ugarte Shaw Dorgu Cunha Sesko Điểm Sa Mosquera Bueno Krejci Doherty Gomes Andre H. Bueno Hwang Hee Chan Mane Arokodare Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Man United Man United Wolves Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lammens, Yoro, Heaven, Martinez, Dalot, Casemiro, Ugarte, Shaw, Dorgu, Cunha, Sesko Sa, Mosquera, Bueno, Krejci, Doherty, Gomes, Andre, H. Bueno, Hwang Hee Chan, Mane, Arokodare

Fernandes chưa thể trở lại

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Ruben Amorim xác nhận đội trưởng Bruno Fernandes chưa thể trở lại. "Cậu ấy vẫn thể tập luyện. Bởi vậy, Bruno Fernandes chắc chắn không thể thi đấu. Các bạn có thể khẳng định thông tin ấy". Ngoài ra, Mainoo, De Ligt và Maguire cũng đang trong quá trình hồi phục.

Huyền thoại thông cảm với Sesko

Cựu cầu thủ người Anh, Teddy Sheringham rất thông cảm với tình cảnh của Benjamin Sesko vào lúc này. Tiền đạo người Slovenia đang trải qua chuỗi trận không ghi được bàn. "Man United đang kỳ vọng quá nhiều vào Sesko. Cậu ấy còn rất trẻ và chưa có kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh. Cậu ấy cần thời gian để thích nghi. Họ đang lặp lại sai lầm với Hojlund".

Wolves đang khốn khổ vì chấn thương

Một trong những nguyên nhân khiến Wolves rơi cảnh khó khăn là bởi họ đang mất quá nhiều cầu thủ. Bellegrade, Bentley, Chiwome, Gomes, Munetsi đều đang chấn thương. Trong khi đó Agbadou, Chirewa đã về dự CAN Cup. HLV Rob Edwards cũng sẽ không có được sự phục vụ của Andre do cầu thủ này bị treo giò.