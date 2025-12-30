Trực tiếp bóng đá Arsenal - Aston Villa: Trận cầu "6 điểm" đua vô địch (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 3h15, 31/12 | SVĐ Emirates Arsenal 0 - 0 Aston Villa (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Arsenal vs Aston Villa Aston Villa Điểm Raya Timber Saliba Hincapie Lewis Skelly Zubimendi Rice Odegaard Saka Eze Gyokeres Điểm Martinez Bogarde Konsa Lindelof Maatsen Onana Tielemans McGinn Buendia Rogers Watkins Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Arsenal Arsenal Aston Villa Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Raya, Timber, Saliba, Hincapie, Lewis Skelly, Zubimendi, Rice, Odegaard, Saka, Eze, Gyokeres Martinez, Bogarde, Konsa, Lindelof, Maatsen, Onana, Tielemans, McGinn, Buendia, Rogers, Watkins

Trận cầu “6 điểm”

Cuộc đua vô địch Premier League trong những mùa giải gần đây phần lớn chỉ là cuộc “song mã”. Arsenal thường xuyên góp mặt nhưng đều hụt hơi trong ba mùa gần nhất, khi lần lượt bị Man City hoặc Liverpool vượt qua.

Tuy nhiên, mùa giải năm nay đang mở ra kịch bản khác, khi cuộc đua có dấu hiệu trở thành “tam mã”. Hiện tượng Aston Villa đã vươn lên vị trí thứ ba, sánh vai cùng hai ứng viên hàng đầu là Man City và Arsenal trên đỉnh bảng.

Trước đại chiến đêm nay, đoàn quân của HLV Unai Emery chỉ kém Arsenal đúng 3 điểm, sau màn ngược dòng ấn tượng thắng Chelsea 2-1 cuối tuần qua. Trong trận đấu đó, Ollie Watkins vào sân từ ghế dự bị và hoàn toàn xoay chuyển cục diện, ghi 2 bàn trong hiệp hai để đưa Aston Villa tới chiến thắng thứ 11 liên tiếp trên mọi đấu trường, qua đó cân bằng kỷ lục dài nhất lịch sử CLB từng được thiết lập vào tháng 9/1897 và tháng 3/1914.

Riêng tại Premier League, Aston Villa đã thắng 8 trận liên tiếp, lần đầu tiên họ làm được điều này, và cũng là chuỗi thắng dài nhất của đội bóng ở hạng đấu cao nhất nước Anh kể từ 9 chiến thắng liên tiếp giai đoạn tháng 10-12/1910.

Những con số ấy cho thấy sự lột xác ngoạn mục của Aston Villa. Sau vòng đấu thứ 5, họ chỉ đứng thứ 18, chưa thắng trận nào (hòa 3, thua 2) và mới ghi 1 bàn sau 5 vòng đầu. Nhưng kể từ vòng 6 trở đi, mọi thứ hoàn toàn đổi khác. Đoàn quân của HLV Emery là CLB giành nhiều chiến thắng nhất (12) và nhiều điểm nhất (36) tại Premier League trong quãng thời gian đó, chính thức khẳng định vị thế ứng viên cạnh tranh ngôi vương.

Hàng công Arsenal thiếu sắc bén

Arsenal đã bảo vệ thành công ngôi đầu nhờ chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Brighton cuối tuần qua. Trận thắng đó giúp “Pháo thủ” nối dài mạch 6 trận thắng liên tiếp trên sân nhà tại Premier League, chuỗi dài nhất của họ kể từ giai đoạn thắng 10 trận liên tiếp từ tháng 4 đến tháng 12/2022.

Tuy nhiên, trận thắng Brighton cũng phơi bày vấn đề quen thuộc của Arsenal. Họ tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng thiếu sự sắc bén trong khâu dứt điểm. Kịch bản trước Brighton khá giống với chiến thắng 2-1 trước Wolves hồi đầu tháng 12, khi 2 pha phản lưới nhà đóng vai trò quyết định. Thực tế, không đội nào hưởng lợi từ nhiều bàn phản lưới hơn Arsenal ở Premier League mùa này (3 bàn).

Ở trận lượt đi ngày 6/12, Aston Villa đã chấm dứt chuỗi 3 tháng bất bại của Arsenal (thắng 8/11 trận tại Premier League). Kể từ đó, thầy trò HLV Mikel Arteta đã hồi phục, dù chưa thực sự thuyết phục. Xen giữa 2 chiến thắng nhờ phản lưới nhà trước Wolves và Brighton là trận thắng Everton 1-0, kéo dài chuỗi kết quả tích cực mà HLV Arteta chắc chắn hài lòng, nhất là khi ông muốn Arsenal “đòi nợ” Aston Villa sau cú sảy chân đáng tiếc trước đó.

Arsenal gặp lại đối thủ kỵ rơ

Aston Villa sẽ hành quân tới Emirates với sự tự tin cao độ, sau chiến thắng muộn đầy kịch tính trước chính Arsenal tại Villa Park hồi đầu tháng này.

Arsenal đã thua 3 trong 5 lần chạm trán gần nhất với Aston Villa tại Premier League (thắng 1, hòa 1), và có nguy cơ để đối thủ hoàn tất cú đúp chiến thắng trong một mùa giải lần thứ ba trong vòng sáu mùa gần đây (các mùa 2020/21 và 2023/24). Đoàn quân của HLV Unai Emery đã đi được nửa chặng đường nhờ bàn thắng quyết định ở phút bù giờ của Emiliano Buendia trong trận lượt đi.

Những con số càng tiếp thêm niềm tin cho Aston Villa, khi họ bất bại trong 2 chuyến làm khách gần nhất tại Emirates ở Premier League, thắng 2-0 vào tháng 4/2024 và hòa 2-2 hồi tháng 1 mùa trước. Lần gần nhất Aston Villa có chuỗi bất bại dài hơn trước Arsenal là 3 trận liên tiếp giai đoạn 2006/07 đến 2008/09.