Trực tiếp bóng đá Arsenal - Aston Villa: Trận cầu "6 điểm" đua vô địch (Ngoại hạng Anh)

Arsenal Premier League 2025-26

(3h15, 31/12, vòng 19) Chạm trán nhau lần thứ hai chỉ trong vòng 4 tuần, hai ứng viên đua vô địch Premier League là Arsenal và Aston Villa sẽ cạnh tranh 3 điểm quan trọng trên sân Emirates.

   

Danh sách các trận đấu HOT

U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
U23 Thái Lan
-
U23 Trung Quốc
-
West Ham United vs Brighton & Hove Albion
West Ham United
-
Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Everton
Nottingham Forest
-
Everton
-
Chelsea vs AFC Bournemouth
Chelsea
-
AFC Bournemouth
-
Burnley vs Newcastle United
Burnley
-
Newcastle United
-
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers
Manchester United
-
Wolverhampton Wanderers
-
Arsenal vs Aston Villa
Arsenal
-
Aston Villa
-
Liverpool vs Leeds United
Liverpool
-
Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Crystal Palace
-
Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Sunderland
-
Manchester City
-
Premier League | 3h15, 31/12 | SVĐ Emirates

Arsenal
0 - 0
Aston Villa
(H1: 0-0)
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Raya, Timber, Saliba, Hincapie, Lewis Skelly, Zubimendi, Rice, Odegaard, Saka, Eze, Gyokeres
Martinez, Bogarde, Konsa, Lindelof, Maatsen, Onana, Tielemans, McGinn, Buendia, Rogers, Watkins

Trận cầu “6 điểm”

Cuộc đua vô địch Premier League trong những mùa giải gần đây phần lớn chỉ là cuộc “song mã”. Arsenal thường xuyên góp mặt nhưng đều hụt hơi trong ba mùa gần nhất, khi lần lượt bị Man City hoặc Liverpool vượt qua.

Tuy nhiên, mùa giải năm nay đang mở ra kịch bản khác, khi cuộc đua có dấu hiệu trở thành “tam mã”. Hiện tượng Aston Villa đã vươn lên vị trí thứ ba, sánh vai cùng hai ứng viên hàng đầu là Man City và Arsenal trên đỉnh bảng.

Trước đại chiến đêm nay, đoàn quân của HLV Unai Emery chỉ kém Arsenal đúng 3 điểm, sau màn ngược dòng ấn tượng thắng Chelsea 2-1 cuối tuần qua. Trong trận đấu đó, Ollie Watkins vào sân từ ghế dự bị và hoàn toàn xoay chuyển cục diện, ghi 2 bàn trong hiệp hai để đưa Aston Villa tới chiến thắng thứ 11 liên tiếp trên mọi đấu trường, qua đó cân bằng kỷ lục dài nhất lịch sử CLB từng được thiết lập vào tháng 9/1897 và tháng 3/1914.

Riêng tại Premier League, Aston Villa đã thắng 8 trận liên tiếp, lần đầu tiên họ làm được điều này, và cũng là chuỗi thắng dài nhất của đội bóng ở hạng đấu cao nhất nước Anh kể từ 9 chiến thắng liên tiếp giai đoạn tháng 10-12/1910.

Những con số ấy cho thấy sự lột xác ngoạn mục của Aston Villa. Sau vòng đấu thứ 5, họ chỉ đứng thứ 18, chưa thắng trận nào (hòa 3, thua 2) và mới ghi 1 bàn sau 5 vòng đầu. Nhưng kể từ vòng 6 trở đi, mọi thứ hoàn toàn đổi khác. Đoàn quân của HLV Emery là CLB giành nhiều chiến thắng nhất (12) và nhiều điểm nhất (36) tại Premier League trong quãng thời gian đó, chính thức khẳng định vị thế ứng viên cạnh tranh ngôi vương.

Hàng công Arsenal thiếu sắc bén

Arsenal đã bảo vệ thành công ngôi đầu nhờ chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Brighton cuối tuần qua. Trận thắng đó giúp “Pháo thủ” nối dài mạch 6 trận thắng liên tiếp trên sân nhà tại Premier League, chuỗi dài nhất của họ kể từ giai đoạn thắng 10 trận liên tiếp từ tháng 4 đến tháng 12/2022.

Tuy nhiên, trận thắng Brighton cũng phơi bày vấn đề quen thuộc của Arsenal. Họ tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng thiếu sự sắc bén trong khâu dứt điểm. Kịch bản trước Brighton khá giống với chiến thắng 2-1 trước Wolves hồi đầu tháng 12, khi 2 pha phản lưới nhà đóng vai trò quyết định. Thực tế, không đội nào hưởng lợi từ nhiều bàn phản lưới hơn Arsenal ở Premier League mùa này (3 bàn).

Ở trận lượt đi ngày 6/12, Aston Villa đã chấm dứt chuỗi 3 tháng bất bại của Arsenal (thắng 8/11 trận tại Premier League). Kể từ đó, thầy trò HLV Mikel Arteta đã hồi phục, dù chưa thực sự thuyết phục. Xen giữa 2 chiến thắng nhờ phản lưới nhà trước Wolves và Brighton là trận thắng Everton 1-0, kéo dài chuỗi kết quả tích cực mà HLV Arteta chắc chắn hài lòng, nhất là khi ông muốn Arsenal “đòi nợ” Aston Villa sau cú sảy chân đáng tiếc trước đó.

Arsenal gặp lại đối thủ kỵ rơ

Aston Villa sẽ hành quân tới Emirates với sự tự tin cao độ, sau chiến thắng muộn đầy kịch tính trước chính Arsenal tại Villa Park hồi đầu tháng này.

Arsenal đã thua 3 trong 5 lần chạm trán gần nhất với Aston Villa tại Premier League (thắng 1, hòa 1), và có nguy cơ để đối thủ hoàn tất cú đúp chiến thắng trong một mùa giải lần thứ ba trong vòng sáu mùa gần đây (các mùa 2020/21 và 2023/24). Đoàn quân của HLV Unai Emery đã đi được nửa chặng đường nhờ bàn thắng quyết định ở phút bù giờ của Emiliano Buendia trong trận lượt đi.

Những con số càng tiếp thêm niềm tin cho Aston Villa, khi họ bất bại trong 2 chuyến làm khách gần nhất tại Emirates ở Premier League, thắng 2-0 vào tháng 4/2024 và hòa 2-2 hồi tháng 1 mùa trước. Lần gần nhất Aston Villa có chuỗi bất bại dài hơn trước Arsenal là 3 trận liên tiếp giai đoạn 2006/07 đến 2008/09.

Những thống kê đáng chú ý

Theo siêu máy tính Opta, Arsenal được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chiến thắng trước Aston Villa, khi "Pháo thủ" giành phần thắng trong 59,7% các kịch bản mô phỏng trước trận.

Arsenal đã thắng trận đấu cuối cùng của năm ở Ngoại hạng Anh trong 4/5 năm gần nhất, ngoại lệ duy nhất là thất bại 1-2 trên sân Fulham vào đêm Giao thừa năm 2023.

Về phía Aston Villa, đội bóng này đang sở hữu chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, qua đó cân bằng kỷ lục dài nhất trong lịch sử CLB, từng được thiết lập lần gần nhất vào tháng 3 năm 1914.

