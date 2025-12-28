Kết quả bóng đá Chelsea - Aston Villa: Thay người đỉnh cao, ngược dòng mãn nhãn (Ngoại hạng Anh)

Chelsea tiếp đón Aston Villa trên sân nhà ở vòng 18 Ngoại hạng Anh. HLV Emery gây bất ngờ khi cất Watkins trên ghế dự bị và cho Malen đá chính. Chủ nhà chiếm lĩnh thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ tổ chức tấn công dồn dập về phía khung thành của Aston Villa.

Chelsea khá vất vả trước Aston Villa

Ở chiều hướng ngược lại, đội khách cũng chơi phòng thủ chắc chắn. Phải tới tận phút 18, cơ hội nguy hiểm đầu tiên mới được tạo ra nhưng Enzo lại bỏ lỡ. Sau đó vài phút, Pedro cũng không chuyển hóa đường chuyền tốt của Neto thành bàn thắng.

Tưởng như hiệp một sẽ không có bàn thắng, bất ngờ lại tới. Phút 37, James đá phạt góc và thủ môn Martinez bị phân tâm. Bóng rơi trúng chân Pedro bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của đội khách.

Bước sang hiệp hai, thế trận cởi mở hơn rất nhiều do Aston Villa phải dồn lên tấn công. Chelsea có thêm một vài cơ hội nhưng không tận dụng được. Unai Emery thay người và có hiệu quả sau đó không lâu. Phút 63, Watkins xử lý độc lập, thắng cả trung vệ lẫn thủ môn Chelsea qua đó giúp đội khách có bàn gỡ hòa.

Thế trận trở nên cực kỳ hấp dẫn khi đôi bên đều muốn thắng. Những cơ hội liên tiếp được tạo ra nhưng cuối cùng, chỉ có một đội tìm thêm được bàn thắng. Đó là Aston Villa với cú đánh đầu hiểm hóc của Watkins ở phút 83. Chung cuộc, Chelsea thua ngược Aston Villa ngay trên sân nhà.

Tỉ số chung cuộc: Chelsea 1-2 Aston Villa (H1: 1-0)

Ghi bàn:

Chelsea: Pedro 37'

Aston Villa: Watkins 63', 83'

Đội hình xuất phát

Chelsea: Sanche, James, Badiashile, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Enzo, Neto, Garnacho, Palmer, Pedro

Aston Villa: Martinez, Cash, Lindelof, Konsa, Maatsen, Kamara, Tielemans, McGinn, Buendia, Rogers, Malen

Thông số trận đấu

Chelsea Aston Villa Sút khung thành 14(3) 11(8) Thời gian kiểm soát bóng 63% 37% Phạm lỗi 16 8 Thẻ vàng 5 3 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 6 7 Cứu thua 6 2

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)