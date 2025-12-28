Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kết quả bóng đá Chelsea - Aston Villa: Thay người đỉnh cao, ngược dòng mãn nhãn (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Chelsea

Sau quyết định thay đổi người của Unai Emery, Aston Villa đã tạo nên màn ngược dòng mãn nhãn.

   

Chelsea tiếp đón Aston Villa trên sân nhà ở vòng 18 Ngoại hạng Anh. HLV Emery gây bất ngờ khi cất Watkins trên ghế dự bị và cho Malen đá chính. Chủ nhà chiếm lĩnh thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ tổ chức tấn công dồn dập về phía khung thành của Aston Villa.

Chelsea khá vất vả trước Aston Villa

Chelsea khá vất vả trước Aston Villa

Ở chiều hướng ngược lại, đội khách cũng chơi phòng thủ chắc chắn. Phải tới tận phút 18, cơ hội nguy hiểm đầu tiên mới được tạo ra nhưng Enzo lại bỏ lỡ. Sau đó vài phút, Pedro cũng không chuyển hóa đường chuyền tốt của Neto thành bàn thắng.

Tưởng như hiệp một sẽ không có bàn thắng, bất ngờ lại tới. Phút 37, James đá phạt góc và thủ môn Martinez bị phân tâm. Bóng rơi trúng chân Pedro bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của đội khách. 

Bước sang hiệp hai, thế trận cởi mở hơn rất nhiều do Aston Villa phải dồn lên tấn công. Chelsea có thêm một vài cơ hội nhưng không tận dụng được. Unai Emery thay người và có hiệu quả sau đó không lâu. Phút 63, Watkins xử lý độc lập, thắng cả trung vệ lẫn thủ môn Chelsea qua đó giúp đội khách có bàn gỡ hòa.

Thế trận trở nên cực kỳ hấp dẫn khi đôi bên đều muốn thắng. Những cơ hội liên tiếp được tạo ra nhưng cuối cùng, chỉ có một đội tìm thêm được bàn thắng. Đó là Aston Villa với cú đánh đầu hiểm hóc của Watkins ở phút 83. Chung cuộc, Chelsea thua ngược Aston Villa ngay trên sân nhà. 

Tỉ số chung cuộc: Chelsea 1-2 Aston Villa (H1: 1-0)

Ghi bàn:

Chelsea: Pedro 37'

Aston Villa: Watkins 63', 83'

Đội hình xuất phát

Chelsea: Sanche, James, Badiashile, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Enzo, Neto, Garnacho, Palmer, Pedro

Aston Villa: Martinez, Cash, Lindelof, Konsa, Maatsen, Kamara, Tielemans, McGinn, Buendia, Rogers, Malen

Thông số trận đấu

Kết quả bóng đá Chelsea - Aston Villa: Thay người đỉnh cao, ngược dòng mãn nhãn (Ngoại hạng Anh) - 2 Chelsea Aston Villa Kết quả bóng đá Chelsea - Aston Villa: Thay người đỉnh cao, ngược dòng mãn nhãn (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
14(3)
11(8)
Thời gian kiểm soát bóng
63%
37%
Phạm lỗi
16
8
Thẻ vàng
5
3
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
0
0
Phạt góc
6
7
Cứu thua
6
2

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)

Chelsea Kết quả bóng đá Chelsea - Aston Villa: Thay người đỉnh cao, ngược dòng mãn nhãn (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá Chelsea - Aston Villa: Thay người đỉnh cao, ngược dòng mãn nhãn (Ngoại hạng Anh) - 5 Aston Villa

Điểm

Sanchez 6.8

Thẻ vàngKiến tạo James 7.8

Badiashile 6.1

Thẻ vàng Chalobah 6.0

Cucurella 7.0

Thẻ vàng Fernandez 6.3

Thẻ vàng Caicedo 6.2

Neto 6.2

Palmer 6.6

Garnacho 6.6

Ghi bàn Pedro 6.9

Điểm

6.8Martinez

6.7Cash Thẻ vàng

7.1Konsa

7.0Lindelof

6.3Maatsen

6.3Kamara Thẻ vàng

6.5Buendia

6.7McGinn

7.3Tielemans Kiến tạo

7.1Rogers Thẻ vàng

6.2Malen

Thay người

Gusto 6.4

Thẻ vàngDelap 5.9

Gittens 6.2

Estevao 5.8

Thay người

8.6Watkins Ghi bànGhi bàn

6.8Sancho

6.8Onana

Digne

Bogarde

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Trực tiếp bóng đá Chelsea - Aston Villa: Suýt có bàn thắng thứ ba (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Aston Villa: Suýt có bàn thắng thứ ba (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 18 Ngoại hạng Anh) Aston Villa suýt có bàn thắng thứ ba trong những phút cuối.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/12/2025 01:43 AM (GMT+7)
