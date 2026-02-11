Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU giữ vững top 4, Tottenham trên bờ vực nguy hiểm

MU giữ vững top 4

West Ham khiến anh chàng CĐV MU Frank Ilett, người đã thề không cắt tóc cho tới khi “Quỷ đỏ” thắng 5 trận liên tiếp, tiếp tục phải chờ đợi. “Búa tạ” đã làm gián đoạn đáng kể nhịp tấn công mạch lạc mà MU thể hiện trong những tuần gần đây, khi lần lượt quật ngã Arsenal, Man City và Tottenham.

Sesko ghi bàn gỡ hòa, giúp MU giành 1 điểm trên sân West Ham

Đoàn quân của Nuno Santo vươn lên dẫn trước đầu hiệp hai, khi Tomas Soucek tận dụng quả tạt của Jarrod Bowen để dứt điểm thành bàn. MU từng đưa bóng vào lưới đối phương nhờ công Casemiro, nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR xác định lỗi việt vị.

Dẫu vậy, West Ham đã không thể giữ trọn 3 điểm khi Benjamin Sesko tỏa sáng đúng vào thời khắc cuối cùng, để ấn định tỷ số hòa 1-1.

Kết quả này giúp MU vẫn giữ vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, trong bối cảnh đội xếp thứ năm là Chelsea đánh rơi lợi thế dẫn 2-0 để bị Leeds United cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà Stamford Bridge.

Thảm họa Tottenham

West Ham áp sát nhóm an toàn khi chỉ còn kém 2 điểm, trong khi Tottenham tụt xuống vị trí thứ 16 và chỉ hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn 5 điểm. HLV Thomas Frank phải đối mặt với những tiếng hô vang “sáng mai ông sẽ bị sa thải” từ các CĐV Tottenham đầy bất mãn, sau khi đội bóng thành London tiếp tục gây thất vọng với trận không thắng thứ 11 trong 13 lần tiếp khách tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Tottenham rơi xuống vị trí thứ 16

Newcastle bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn hoàn toàn xứng đáng, khi Malick Thiaw tận dụng thời gian bù giờ hiệp một để dứt điểm cận thành mở tỷ số. Tottenham gỡ hòa không lâu sau giờ nghỉ nhờ công Archie Gray, nhưng niềm vui của “Gà trống” chỉ tồn tại trong chốc lát. Jacob Ramsey nhanh chóng tái lập thế dẫn trước cho Newcastle, qua đó giúp “Chích chòe” giành chiến thắng sân khách thứ ba tại Premier League mùa này.

Ở một diễn biến khác, tham vọng giành vé dự Champions League của Chelsea bị chặn lại khi họ để Leeds United cầm hòa ngay tại Stamford Bridge. Bàn mở tỷ số của Joao Pedro cùng quả phạt đền thành công của Cole Palmer tưởng chừng đã giúp “The Blues” hướng tới chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù kể từ khi HLV Liam Rosenior lên nắm quyền.

Tuy nhiên, pha vào bóng thiếu kiểm soát của Moises Caicedo với Jayden Bogle đã mang về quả phạt đền cho Leeds United, tạo điều kiện để Lukas Nmecha thắp lại hy vọng cho đội khách. Noah Okafor sau đó tận dụng tình huống hỗn loạn trước khung thành để dứt điểm gọn gàng, ấn định tỷ số hòa 2-2 và giúp Leeds United nới rộng khoảng cách với nhóm cầm đèn đỏ. HLV Rosenior chỉ còn biết ôm đầu tiếc nuối, khi Cole Palmer bỏ lỡ cơ hội mười mươi để ghi bàn quyết định ở những phút bù giờ cuối cùng.

Trong khi đó, hy vọng giành suất dự cúp châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 2017 của Everton bị giáng một đòn nặng nề, khi họ để Bournemouth lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 ngay tại sân Hill Dickinson. Rayan và Amine Adli lần lượt lập công cho Bournemouth, giúp đội bóng này vươn lên bằng điểm với Everton, đội đang đứng thứ tám trên bảng xếp hạng.

