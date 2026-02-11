MU bị cắt chuỗi thăng hoa: Đua top 4 "căng như dây đàn", gian nan thử tài Carrick

Hiệp một đầy khó khăn

Nếu bỏ lỡ 45 phút đầu tiên, có lẽ người hâm mộ cũng không bỏ lỡ nhiều. Lối chơi chậm chạp từ cả hai phía khiến cơ hội ít xuất hiện. Thủ môn Lammens là người phải hoạt động nhiều hơn cả, với tình huống cản phá cú sút khá nguy hiểm của Summerville.

MU là bên tạo ra tình huống đáng chú ý nhất, khi Wan-Bissaka phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú dứt điểm của Luke Shaw từ một pha phối hợp đá phạt góc được dàn xếp bài bản. MU cầm bóng nhiều hơn nhưng hiếm khi duy trì được áp lực ở 1/3 cuối sân, từ đó tạo điều kiện để West Ham lùi về phòng ngự đông người.

MU gặp nhiều khó khăn trước West Ham

Để minh họa cho sự khan hiếm cơ hội, hai đội chỉ tạo ra tổng cộng 0,28 bàn thắng kỳ vọng (xG) trong hiệp một. Đây rõ ràng là hiệp đấu tệ nhất trong quãng thời gian ngắn Carrick dẫn dắt MU.

Ham tấn công phải trả giá

West Ham tràn đầy quyết tâm sau giai đoạn "hồi sinh" mạnh mẽ. Họ không chỉ phòng ngự chắc mà còn mang đến khác biệt vào đầu hiệp hai.

Luke Shaw xử lý bóng bổng không tốt trong tranh chấp với Bowen. Bóng đến chân Tomas Soucek, người chọc khe để Bowen bứt xuống ở cánh phải. Tiếp đó, Soucek tự mình xâm nhập vòng cấm, khéo léo đặt lòng ở cự ly gần làm tung lưới Lammens.

West Ham tỏ ra nguy hiểm khi chơi phòng ngự, phản công

Không thể chỉ chê trách Shaw trong tình huống này, mà còn cả hàng thủ MU. Họ dâng lên quá cao, khiến cho các vị trí không thể bọc lót cho nhau.

Trên thực tế, điều này xảy ra nhiều ở hiệp hai. Nếu chắt chiu cơ hội, West Ham có lẽ ghi nhiều bàn thắng hơn trước MU.

Nỗ lực đáng khen của MU

MU không hề đánh mất tinh thần sau khi nhận bàn thua. Họ tưởng như đã gỡ hòa khi Mainoo thực hiện quả tạt xuất sắc để Casemiro đánh đầu tung lưới West Ham, tiếc thay bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.

Ít nhiều có sự chán nản hiện lên khuôn mặt các cầu thủ MU. Nhưng Carrick yêu cầu toàn đội không được bỏ cuộc và họ đã duy trì sức ép cho đến hết trận đấu.

Cơ hội mà MU bỏ lỡ trong hiệp hai rất nhiều. Dẫu vậy, khát khao ghi bàn của đoàn quân HLV Carrick không suy giảm. Họ được hưởng thành quả ở phút 90+6 khi Mbeumo kiến tạo cho Sesko lập công. Sau khi ghi bàn quyết định trước Fulham cách đây 2 trận, Sesko một lần nữa trở thành vị cứu tinh của MU.

Sesko có mặt đúng lúc, đúng chỗ

Bàn thắng đó xuất phát từ quả tạt khá mạo hiểm của Mbeumo. Nhưng trong bối cảnh West Ham phòng ngự quá kín kẽ, quyết định xử lý mạo hiểm như vậy mới mang tới khác biệt. Còn với Sesko, cú đá của anh cũng táo bạo không kém, bởi pha dứt điểm một chạm ấy cần cầu thủ phán đoán tốt trong thời điểm vô cùng nhạy cảm của trận đấu.

MU sẽ còn phải đối diện với những cái tên khác chơi phòng ngự "đổ bê tông" như West Ham. Sesko sẽ tiếp tục trở thành gương mặt uy tín để khoan phá "khối bê tông" như vậy.

Cuộc đua top 4 còn dài

MU vẫn duy trì được vị trí trong top 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau trận hòa West Ham. Tuần trăng mật của HLV Carrick tạm thời chưa khép lại, nhưng đã có những cảnh báo tới ông rằng không dễ gì để giúp "Quỷ đỏ" có vé dự Cúp C1 mùa tới.

Rõ ràng là không công bằng khi kỳ vọng Carrick giúp MU thay đổi hoàn toàn chỉ trong vài tuần. Nhưng điểm mấu chốt ở chỗ thử thách này sẽ quyết định nhiều cho tương lai của Carrick, rằng ông xứng đáng được trở thành HLV chính thức hay không.

HLV Carrick còn nhiều thách thức phía trước

Mạch toàn thắng của Carrick đã dừng lại ở con số 4 trận liên tiếp. Sắp tới các cầu thủ MU sẽ bước đến kỳ nghỉ đông. Đây là thời gian vàng để toàn đội giữ sức. Hành trình đua top 4 còn dài và lần mất 3 điểm vừa qua là lúc để giữ đôi chân Fernandes và các đồng đội ở trên mặt đất.