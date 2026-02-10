Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Siêu máy tính Ngoại hạng Anh dự đoán MU - Chelsea đua top 4, Arsenal đăng quang

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal Manchester United

Cuộc đua giành vé dự Champions League đang nóng dần lên và theo dự báo mới nhất từ siêu máy tính của Ngoại hạng Anh, Chelsea sẽ là đội mỉm cười sau cùng thay vì MU.

   

Chelsea - MU hồi sinh mạnh mẽ

Dưới thời HLV Liam Rosenior, người tiếp quản từ Strasbourg hồi đầu tháng 1, Chelsea đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ. Lối chơi được tổ chức chặt chẽ hơn, khả năng chuyển trạng thái cải thiện rõ rệt và quan trọng nhất là sự ổn định về kết quả.

Chelsea đang hồi sinh mạnh mẽ

Chelsea đang hồi sinh mạnh mẽ

MU cũng không kém cạnh khi thắng liền bốn trận, chuỗi phong độ ấn tượng nhất kể từ tháng 2/2024, dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick. Tuy nhiên, theo mô phỏng của siêu máy tính, “Quỷ đỏ” sẽ chỉ cán đích ở vị trí thứ 5, xếp sau Chelsea (thứ 4) và Aston Villa là đội được dự đoán chiếm vị trí thứ 3 chung cuộc.

Arsenal vẫn sáng cửa vô địch dù Man City bám đuổi quyết liệt

Ở cuộc đua danh hiệu, HLV Mikel Arteta có thể tạm yên tâm khi hệ thống dự đoán vẫn nghiêng về Arsenal, bất chấp việc Man City vừa tạo nên màn lội ngược dòng kịch tính trước Liverpool.

Tại Anfield, siêu phẩm đá phạt của Dominik Szoboszlai ở phút 74 tưởng như đã giúp Liverpool định đoạt trận đấu. Thế nhưng chỉ trong vòng 15 phút, Bernardo Silva và Erling Haaland đã xoay chuyển cục diện. VAR sau đó từ chối một bàn thắng khác của "Man xanh", đồng thời rút thẻ đỏ trực tiếp với Szoboszlai trong một tình huống gây nhiều tranh cãi.

Chiến thắng giúp Man City duy trì khoảng cách sáu điểm so với Arsenal và tiếp tục nuôi hy vọng tranh giành ngôi vương. Dù vậy, theo tính toán, lợi thế vẫn đang thuộc về “Pháo thủ” trong giai đoạn nước rút.

Arsenal được dự đoán sẽ đăng quang Ngoại hạng Anh mùa này

Arsenal được dự đoán sẽ đăng quang Ngoại hạng Anh mùa này

Tottenham thoát hiểm, West Ham đối mặt nguy cơ rớt hạng

Ở nhóm bám đuổi, Brentford được dự báo sẽ tạo bất ngờ lớn khi cán đích thứ 7, qua đó giành suất dự cúp châu Âu. Liverpool được xếp ngay phía trên, còn Newcastle được dự đoán tăng tốc từ vị trí 12 hiện tại lên thứ 8 chung cuộc.

Tại nhóm cuối bảng, Tottenham có thể thở phào. Đoàn quân của Thomas Frank hiện xếp thứ 15, được dự đoán sẽ trụ hạng thành công, bất chấp chuỗi bảy trận không thắng và lịch thi đấu sắp tới đầy thử thách với Newcastle, Arsenal và Fulham.

Siêu máy tính vẫn đặt niềm tin vào khả năng Tottenham tích lũy đủ điểm số để ở lại Premier League mùa tới.

Trái ngược với sự lạc quan dành cho Tottenham, West Ham lại bị dự đoán sẽ xuống hạng cùng Burnley và Wolves. Dù “Búa tạ” thắng ba trong bốn trận gần nhất, họ được cho là cần thêm cú hích thực sự mạnh mẽ nếu muốn đảo ngược kịch bản khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.

Kết quả dự đoán của siêu máy tính Ngoại hạng Anh

Siêu máy tính Ngoại hạng Anh dự đoán MU - Chelsea đua top 4, Arsenal đăng quang - 3

8

Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/02/2026 14:52 PM (GMT+7)
