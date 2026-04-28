Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU củng cố top 3, chắc suất dự Cúp C1

MU tiến gần vé dự Champions League

Chiến thắng 2-1 trước Brentford giúp MU củng cố vững chắc vị trí thứ ba trên BXH Ngoại hạng Anh và tạo khoảng cách 11 điểm so với Brighton, đội đang xếp thứ 6. Với việc Ngoại hạng Anh mùa này có 5 suất dự Champions League, “Quỷ đỏ” gần như đã đặt một chân trở lại sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

MU cầm chắc tấm vé trở lại Champions League

Theo đó, MU chỉ cần thêm 2 điểm trong những vòng đấu còn lại để chắc chắn giành vé, bất chấp kết quả của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Với 4 trận còn lại, đoàn quân của HLV Michael Carrick đang nắm toàn quyền tự quyết, và hoàn toàn có thể sớm hoàn thành mục tiêu nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại.

Hiện tại, chỉ còn Brighton và Bournemouth có khả năng cạnh tranh vị trí trong top 5 của MU. Tuy nhiên, kịch bản để Bournemouth vượt lên là cực kỳ khó xảy ra, khi họ cần toàn thắng và chờ MU thua toàn bộ các trận còn lại.

Một chiến thắng nữa sẽ giúp đoàn quân của HLV Carrick chắc chắn đứng trên Brighton (đội chỉ có thể đạt tối đa 62 điểm). Trong khi đó, hai trận hòa cũng đủ để “Quỷ đỏ” cán mốc 64 điểm và nằm ngoài tầm với của các đối thủ bám đuổi.

Đáng chú ý, ngay cả khi thua toàn bộ các trận còn lại, MU vẫn có thể giành vé Champions League nếu họ hòa Brighton ở vòng cuối, bởi khi đó “Chim mòng biển” chỉ có thể đạt 60 điểm tối đa, trong khi “Quỷ đỏ” đã có 61 điểm hiện tại.

Chưa thể "ngủ ngon"

Dù vậy, vẫn tồn tại một kịch bản rủi ro. Nếu MU hòa 1 và thua 3 trận, Brighton có thể vượt lên nhờ hiệu số bàn thắng bại nếu toàn thắng cả 4 trận còn lại. Hiện “Quỷ đỏ” đang hơn đối thủ 5 bàn, nhưng khoảng cách này có thể bị san lấp nếu xảy ra biến động lớn.

Cục diện top đầu BXH Ngoại hạng Anh

Lịch thi đấu còn lại của MU gồm các trận gặp Liverpool, Sunderland, Nottingham Forest và Brighton. Trong khi đó, Brighton phải toàn thắng trước Newcastle, Wolves (đội đã xuống hạng), Leeds United và MU.

Việc giành vé Champions League sẽ là cơ sở quan trọng để HLV Carrick nuôi hy vọng tiếp tục tại Old Trafford. Chiến lược gia người Anh gần đây tiết lộ ông đã có cuộc trò chuyện thân mật với đồng sở hữu CLB, Sir Jim Ratcliffe: “Ông ấy đến, chúng tôi trò chuyện và uống trà cùng nhau. Một cuộc nói chuyện khá thoải mái, không quá trang trọng, nhưng rất vui khi được gặp”.

Carrick cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự gắn kết giữa ban lãnh đạo và đội ngũ làm việc tại MU, coi đó là nền tảng cho sự phát triển bền vững của đội chủ sân Old Trafford.

“Tôi nhận thức rất rõ đó là cách mọi thứ nên vận hành. Tôi đang cố gắng làm tốt phần việc của mình, và mọi người khác cũng vậy. Tôi đã cảm nhận được điều đó kể từ khi đến đây”, ông nói thêm.