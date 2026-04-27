"Vua săn cúp" Guardiola ở lại Man City mùa tới, MU - Arsenal khó mơ đổi đời

HLV Guardiola gửi thông điệp về tương lai

Sau chiến thắng ngược dòng trước Southampton để đưa Manchester City vào chung kết FA Cup mùa thứ tư liên tiếp, Guardiola đã có những chia sẻ đáng chú ý về kế hoạch sắp tới.

HLV Guardiola chưa có ý định rời Man City

“Còn năm trận Premier League và một trận chung kết cúp nữa. Sau đó là kỳ nghỉ, rồi trở lại vào mùa giải tới”, HLV Guardiola ngầm phát đi thông điệp.

Đó có thể chỉ là một câu nói thoáng qua, nhưng trong bối cảnh liên tục xuất hiện những đồn đoán về khả năng Guardiola rời Etihad sau mùa giải này, phát biểu ấy được xem như một tín hiệu rõ ràng. Hợp đồng hiện tại của ông với Man City vẫn còn thời hạn đến mùa hè năm 2027.

Guardiola đầy năng lượng và thư thái

Khác với hình ảnh căng thẳng thường thấy, Guardiola hiện mang đến cảm giác thoải mái và tràn đầy năng lượng. Dù vẫn luôn sôi nổi bên đường biên, nhà cầm quân 55 tuổi cho thấy sự tự tin và hài lòng với những gì đội bóng đang thể hiện.

Man City của HLV Guardiola đang hướng về cú ăn ba

Chiến thắng tại Wembley, nhờ bàn gỡ của Jeremy Doku và siêu phẩm muộn của Nico Gonzalez, càng củng cố niềm tin của Guardiola vào tập thể hiện tại. Ông thậm chí cho phép các cầu thủ nghỉ đến chiều thứ Tư, và có thể tận dụng quãng nghỉ ngắn này để đi du lịch nếu muốn.

Guardiola đặc biệt tự hào về cách đội bóng hồi sinh sau mùa giải trước đầy biến động.

“Sau những gì xảy ra mùa trước, ai cũng đặt dấu hỏi về phản ứng của đội bóng. Nhưng giờ chúng tôi đang ở thời điểm tốt nhất. Một CLB lớn được định nghĩa bởi khả năng luôn hiện diện trong cuộc đua danh hiệu”, ông nhấn mạnh.

Sẵn sàng cho cú ăn ba mới

Manchester City đang bước vào giai đoạn quyết định với sáu trận đấu trong vòng 21 ngày, bắt đầu bằng chuyến làm khách trên sân Everton vào ngày 4/5. Đây sẽ là chuỗi trận có ý nghĩa sống còn trong tham vọng giành cú ăn ba.

HLV Guardiola đang trở nên vĩ đại tại giải Ngoại hạng Anh

Guardiola thừa nhận lịch thi đấu dày đặc là thử thách lớn, nhưng cũng khẳng định chiều sâu đội hình là chìa khóa.

“Bạn không thể chơi tất cả những trận đó với cùng một nhóm cầu thủ. Tôi cần toàn bộ đội hình”, HLV Guardiola khẳng định.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng không tiếc lời khen dành cho các học trò, thậm chí cho rằng Matheus Nunes có thể trở thành một trong những hậu vệ phải hay nhất thế giới.

Sự hứng khởi, tự tin và niềm tin vào đội ngũ hiện tại cho thấy Guardiola vẫn còn nguyên động lực. Và nếu ông tiếp tục gắn bó với Manchester City sau mùa giải này, đó sẽ không phải điều bất ngờ.

Với các fan phần còn lại của giải đấu - bao gồm MU, Liverpool và đặc biệt là Arsenal, thì đây rõ ràng không phải tin vui. Nếu "vua săn cúp" Pep Guardiola tiếp tục ở lại, thì ngày các đối thủ trở lại đỉnh cao e rằng vẫn còn xa.