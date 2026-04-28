MU hạ Brentford: Mainoo rực sáng, Carrick ứng biến cực đỉnh

Mainoo nổi lên như “trái tim tương lai” của MU

Đây tiếp tục là một chương trong “tour chia tay” của Casemiro. Tiền vệ người Brazil hôn lên huy hiệu MU sau khi ghi bàn thắng thứ 9 tại Ngoại hạng Anh mùa này, trong bối cảnh hành trình của anh tại Old Trafford chỉ còn tính bằng tuần. Còn với Bruno Fernandes, dù chưa rõ tương lai dài hạn, việc anh tiến sát một cột mốc lịch sử khiến ban lãnh đạo MU, đứng đầu là Sir Jim Ratcliffe, khó có thể do dự trong việc giữ chân đội trưởng.

Ratcliffe vốn theo đuổi triết lý kiểm soát chi phí, và chắc chắn sẽ cân nhắc khi trao thêm đãi ngộ cho một cầu thủ chuẩn bị bước sang tuổi 32 vào tháng 9 năm nay. Nhưng ảnh hưởng của Fernandes hiện tại vẫn ở đỉnh cao, không hề suy giảm theo thời gian.

Nếu việc đầu tư vào một cầu thủ 31 tuổi tiềm ẩn rủi ro, thì trao hợp đồng dài hạn cho một tài năng 21 tuổi lại gần như “không cần suy nghĩ”. Kobbie Mainoo chuẩn bị đặt bút ký hợp đồng mới với MU có thời hạn 5 năm, và với phong độ gần đây, không ngạc nhiên nếu anh muốn cải thiện thêm mức đãi ngộ.

Màn trình diễn của Mainoo bắt đầu bằng pha rê bóng vượt qua liên tiếp 3 cầu thủ Brentford, rồi khéo léo loại bỏ cả thủ môn Kelleher. Tiền vệ trẻ người Anh sau đó dọn cỗ cho Amad dứt điểm, nhưng cú sút bị Van Den Berg phá ngay trước vạch vôi và bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Tương tự như trận đấu với Chelsea tại Stamford Bridge, đây là một đêm mà Mainoo cho thấy anh đã phát triển thành tiền vệ toàn diện. Không chỉ khéo léo trong những tình huống xử lý ở khu vực 1/3 cuối sân, tiền vệ trẻ người Anh còn thể hiện kỷ luật phòng ngự ấn tượng.

Mainoo thực sự đã “trở lại đúng bản ngã”. Mỗi tuần trôi qua, việc anh không đá chính trận nào ở Ngoại hạng Anh cho đến khi Carrick nắm quyền lại càng trở nên khó hiểu. Giờ đây, Mainoo là cái tên không thể thay thế. Và khi MU tìm kiếm một tiền vệ trụ (số 6) trong mùa hè, ưu tiên hàng đầu phải là người có thể bổ trợ tối đa cho Mainoo.

Nguồn thu từ Champions League cũng sẽ hỗ trợ đáng kể, khi chiến thắng trước Brentford gần như đảm bảo tấm vé trở lại sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp CLB, chỉ cần thêm 2 điểm nữa.

Carrick ứng biến cực đỉnh

Đây là trận đấu thứ sáu của MU vào tối thứ Hai mùa này – khung giờ vốn mang lại kết quả không ổn định. Hai tuần trước, Carrick chạm đáy với màn trình diễn nhạt nhòa trước Leeds, dẫn đến thất bại đầu tiên tại Old Trafford.

Khi đó, đội bóng nhập cuộc chậm chạp, khoảng nghỉ 24 ngày khiến họ đánh mất nhịp độ. Nhưng ở trận này, mọi thứ hoàn toàn khác.

Khởi đầu của Man United đầy năng lượng. Mainoo khiến hàng thủ đối phương chao đảo với kỹ thuật cá nhân, nhưng Amad Diallo không thể tận dụng. Thủ môn Caoimhin Kelleher cũng xuất sắc cứu thua trước cú đánh đầu của Harry Maguire. Tuy nhiên, ở tình huống phạt góc tiếp theo, Maguire chuyển vai kiến tạo để Casemiro lại đánh đầu ghi bàn.

Đó là thứ bóng đá “champagne” của Man United, nhưng sự hưng phấn nhanh chóng giảm nhiệt sau khi có lợi thế. Họ phải nhờ đến sự xuất sắc của Senne Lammens để bảo toàn tỷ số. Thủ thành này liên tiếp cứu thua trước Michael Kayode và thậm chí hai lần từ chính đồng đội Ayden Heaven, trong bối cảnh chịu áp lực từ Thiago.

Những pha cứu thua đó càng trở nên giá trị khi Man United ghi bàn thứ hai trước giờ nghỉ. Mainoo thắng tranh chấp ngay trước vòng cấm đội nhà, Fernandes dẫn bóng phản công. Anh hoàn toàn có thể dứt điểm, nhưng quyết định chờ đợi để tung ra đường chuyền đúng thời điểm cho Sesko kết liễu cơ hội.

Thực tế, lợi thế hai bàn phần nào “ưu ái” MU, và không bất ngờ khi Carrick điều chỉnh chiến thuật sau giờ nghỉ, rút Amad để tung Noussair Mazraoui vào sân, chuyển sang sơ đồ 3 hậu vệ, lần đầu tiên kể từ khi Ruben Amorim rời đi.

Sự linh hoạt của Carrick phát huy hiệu quả khi hàng thủ được gia cố, các khoảng trống mà Brentford khai thác trong hiệp một không còn xuất hiện, khiến đối thủ gặp khó trong việc triển khai bóng. Dẫu vậy, kịch tính vẫn được đẩy lên cao trào khi Mathias Jensen tung cú sút không thể cản phá từ khoảng cách 25m ở phút 87.

Những phút cuối khiến CĐV MU thót tim khi Mikkel Damsgaard đánh đầu từ quả tạt của Dango Ouattara, nhưng thủ môn Lammens vẫn đứng vững, giữ trọn 3 điểm cho “Quỷ đỏ”.