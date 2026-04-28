MU thắng 2 trận liên tiếp: Carrick ca ngợi Casemiro - Fernandes, gửi chiến thư tới Liverpool

Casemiro - Fernandes tỏa sáng

Casemiro đánh đầu đưa MU vượt lên từ rất sớm tại Old Trafford, sau khi quả phạt góc của Bruno Fernandes được Harry Maguire chạm đầu làm tường. Ngay trước giờ nghỉ, Fernandes tiếp tục in dấu ấn với pha bứt tốc đầy năng lượng và đường chuyền chuẩn xác để Benjamin Sesko dứt điểm lạnh lùng, nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân Old Trafford.

Carrick giúp MU tiến gần hơn tới tấm vé dự Cúp C1

MU phải trải qua những phút cuối căng thẳng sau bàn rút ngắn của Mathias Jensen, nhưng vẫn đứng vững để giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, qua đó củng cố vững chắc vị trí thứ ba tại Premier League.

Casemiro, người dự kiến rời MU khi hợp đồng hết hạn vào cuối mùa, đã có 4 bàn trong 6 trận gần nhất, một lần nữa khẳng định giá trị bền bỉ của anh với “Quỷ đỏ”. Trong khi đó, tầm ảnh hưởng của Fernandes còn nổi bật hơn. Đội trưởng MU đã có pha kiến tạo thứ 19 tại Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ còn kém kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải Premier League đúng 1 lần, thành tích hiện do Thierry Henry và Kevin De Bruyne đồng nắm giữ.

Hiểu rõ vai trò then chốt của cặp tiền vệ này, Michael Carrick chia sẻ: “Casemiro đã ghi nhiều bàn thắng quan trọng cho chúng tôi. Cậu ấy và Bruno có sự kết nối rất tốt. Chúng tôi ghi bàn gần như ở mọi trận đấu và Bruno là một phần lớn trong đó. Cậu ấy thậm chí có thể có thêm một kiến tạo và tự mình ghi bàn”.

Carrick hướng tới đại chiến Liverpool

Khi Carrick tiếp quản MU, đội chủ sân Old Trafford còn ngụp lặn ở vị trí thứ sáu và suất dự Champions League vẫn rất xa vời. Tuy nhiên, cựu tiền vệ người Anh đã giúp “Quỷ đỏ” ổn định trở lại sau giai đoạn biến động dưới thời Ruben Amorim.

Hiện tại, MU chỉ cần thêm 2 điểm trong 4 vòng đấu cuối để chính thức giành vé dự đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB lần đầu tiên kể từ mùa 2023/24.

Carrick nói thêm: “Điều đó không hề được đảm bảo, có những thời điểm chúng tôi không phải là ứng viên sáng giá. Nhưng giờ đây, chúng tôi đang ở vị trí thuận lợi và muốn kết thúc mùa giải ở thứ hạng cao nhất có thể. Tinh thần, nỗ lực và sự gắn kết của các cầu thủ hôm nay thật tuyệt vời. Đây là giai đoạn mà kết quả là tất cả và chúng tôi cần tích lũy điểm số.

Phần còn lại của mùa giải sẽ rất khó khăn trong một giải đấu khắc nghiệt. Nhưng với số chiến thắng đã có, chúng tôi rất hài lòng. Hôm nay, mục tiêu là 3 điểm và chúng tôi đã làm được. Trước mắt là trận đấu quan trọng với Liverpool, và chúng tôi đang rất háo hức chờ đợi”.

Maguire ca ngợi “hiệu ứng Carrick”

Khi được hỏi về tầm ảnh hưởng của Carrick, bao gồm cả những điều chỉnh chiến thuật, đặc biệt là thay đổi sơ đồ, Maguire đã dành nhiều lời khen cho ông thầy.

Trung vệ người Anh nói: “Những kết quả tích cực đã cải thiện cảm giác chung một cách rõ rệt. Chúng tôi có hai trận đấu rất khó ngay khi Carrick tiếp quản [gặp Arsenal và Man City], và có lẽ ai cũng nghĩ ‘không ổn rồi’. Nhưng chúng tôi giành trọn 6 điểm, và từ đó niềm tin cùng sự tự tin lan tỏa trong toàn đội”.

Maguire khẳng định dấu ấn của Carrick thể hiện rõ qua kết quả: “Thành tích kể từ khi Carrick đến đã nói lên tất cả. Chúng tôi đơn giản là biết cách giành điểm. Trước đây, rất nhiều trận đấu diễn ra cân bằng 50-50, nhưng chúng tôi thường là đội phải nhận thất bại. Còn bây giờ, cảm giác đã đảo chiều, chúng tôi chơi tốt hơn ở cả hai vòng cấm: phòng ngự chắc chắn hơn và dứt điểm hiệu quả hơn ở phần sân đối phương”.