MU phản công sắc lẹm: Fernandes áp sát kỷ lục Ngoại hạng Anh, sánh ngang Ronaldo

MU phản công sắc lẹm

MU sớm chọc thủng lưới Brentford ở phút 11 nhờ cú đánh đầu của Casemiro, trước khi tìm được bàn thắng nhân đôi cách biệt ở cuối hiệp một. Amad Diallo mở ra tình huống phản công sau pha trượt người cắt bóng ngay sát vòng cấm MU, tạo điều kiện để Bruno Fernandes băng lên từ tuyến giữa. Trong tình huống 3 đánh 2, tiền vệ người Bồ Đào Nha dẫn bóng đầy tự tin, với Bryan Mbeumo ở bên phải và Benjamin Sesko bên trái.

Bruno Fernandes kiên nhẫn chờ thời điểm thích hợp trước khi tung đường chuyền chính xác cho Sesko. Tiền đạo người Slovenia xử lý chậm một nhịp đầy tinh quái rồi dứt điểm quyết đoán vào góc gần, đưa bóng găm thẳng vào nóc lưới khi thủ môn Kelleher đã đổ người về phía cột xa.

Bruno Fernandes áp sát kỷ lục Ngoại hạng Anh

Đây đã là pha kiến tạo thứ 19 của Bruno Fernandes tại Ngoại hạng Anh mùa này. Anh hiện chỉ cần thêm 1 đường chuyền thành bàn để cân bằng kỷ lục 20 kiến tạo trong một mùa tại Ngoại hạng Anh, thành tích do Kevin De Bruyne và Thierry Henry nắm giữ. Nếu có thêm 2 pha kiến tạo nữa, tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ chính thức thiết lập kỷ lục mới tại giải đấu số 1 xứ sở sương mù.

Theo thống kê từ Opta, Bruno Fernandes đã trở thành cầu thủ đầu tiên của MU ghi bàn hoặc kiến tạo trong 7 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, kể từ khi Robin Van Persie làm được điều này trong 10 trận liên tiếp giai đoạn từ tháng 11/2012 đến tháng 1/2013.

Chưa hết, Bruno Fernandes (70 bàn, 70 kiến tạo) hiện đã có tổng cộng 140 lần góp dấu giày vào bàn thắng tại Ngoại hạng Anh trong màu áo MU, ngang bằng thành tích của Cristiano Ronaldo (103 bàn, 37 kiến tạo).

Brentford nên tự trách mình vì những cơ hội bị bỏ lỡ. “Bầy ong” chỉ có thể tìm được bàn thắng danh dự nhờ siêu phẩm sút xa của Mathias Jensen ở những phút cuối.

Thắng trận, MU chỉ còn cách tấm vé trở lại Champions League đúng 2 điểm. Đoàn quân của HLV Michael Carrick còn 4 trận để hoàn tất mục tiêu mà giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox đề ra ngay sau khi Ruben Amorim bị sa thải hồi tháng 1.

Thậm chí, “Quỷ đỏ” có thể chính thức giành vé sớm ngay trước giờ nghỉ ở trận gặp Liverpool tại Old Trafford diễn ra vào ngày 3/5, nếu Brighton và Bournemouth đánh rơi điểm ở loạt trận cuối tuần.