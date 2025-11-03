Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City nhảy liền 6 bậc, vươn lên thứ 2

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh lại có biến động lớn sau chiến thắng của Man City trước Bournemouth.

   

Do ngày thứ 7 có tới 7 trận đấu diễn ra nên Man City rớt xuống tận thứ 8 trước khi tiếp đón Bournemouth trong buổi tối ngày chủ nhật (2/11). Bởi vậy, mục tiêu của thầy trò Pep Guardiola là giành trọn 3 điểm để đòi lại vị trí thứ 2. Tuy nhiên, Bournemouth cũng không phải là đối thủ dễ chịu khi họ xếp thứ 2 sau vòng 9.

Haaland giúp Man City vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng&nbsp;

Haaland giúp Man City vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng 

Man City không mất nhiều thời gian để tìm được bàn mở tỉ số và người lập công vẫn là Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy hoàn thành cú đúp trước khi hiệp một kết thúc. Xen giữa hai bàn thắng của Haaland là pha gỡ hòa của Adams ở phút 25.

Tới phút 60, tài năng trẻ O'Reilly có pha dứt điểm chuẩn xác để ấn định tỉ số 3-1 cho Man City. Hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm, Man City có được 19 điểm sau 10 vòng đấu và họ nhảy lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, hơn Liverpool và chính Bournemouth đúng 1 điểm và cách ngôi đầu của Arsenal là 6 điểm. 

Trong khi đó, Bournemouth bị đẩy xuống vị trí thứ 4 do bằng điểm Liverpool nhưng kém hiệu số (+3 và +4). Một điểm đáng chú ý là Man City chưa chắc đã giữ được vị trí thứ hai. Nếu Sunderland thắng Everton trong trận đấu muộn nhất của vòng 10 (3h, 4/11), "Mèo đen" sẽ có được 20 điểm và đánh chiếm vị trí thứ hai. 

Trước đó, Newcastle gây thất vọng khi để thua 1-3 trước West Ham. Trận thua này khiến cho thầy trò HLV Eddie Howe xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng khi mới kiếm được 12 điểm/10 trận. Còn với West Ham, 3 điểm này cực kỳ quan trọng. Hiện tại, họ đã có 7 điểm và vươn lên vị trí thứ 18/20, cách đội xếp thứ 17 là Burnley đúng 3 điểm, bằng một trận thắng. 

Ngoại hạng Anh đang ở giai đoạn rất thú vị bởi từ vị trí thứ 2 của Man City với vị trí thứ 8 của Man United chỉ là 2 điểm. Tức là bảng xếp hạng sẽ có xáo trộn cực lớn sau mỗi vòng đấu.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh tính tới 2h ngày 3/11

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City nhảy liền 6 bậc, vươn lên thứ 2 - 2

8

Trực tiếp bóng đá Man City - Bournemouth: Sao trẻ lập công (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Man City - Bournemouth: Sao trẻ lập công (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 10 Ngoại hạng Anh) Man City có bàn thắng thứ ba sau cú dứt điểm của O'Reilly.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/11/2025 01:18 AM (GMT+7)
