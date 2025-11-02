Trực tiếp bóng đá Man City - Bournemouth: Điểm tựa sân nhà (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 23h30, 2/11 | Etihad Man City 0 - 0 Bournemouth (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Man City vs Bournemouth Bournemouth Điểm Donnarumma Gvardiol Dias Stones Nunes Reijnders Savinho Silva Foden Bobb Haaland Điểm Petrovic Jimenez Milosavljevic Senesi Truffert Scott Adams Travernier Kluivert Semenyo Kroupi Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Man City Man City Bournemouth Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Donnarumma, Gvardiol, Dias, Stones, Nunes, Reijnders, Savinho, Silva, Foden, Bobb, Haaland Petrovic, Jimenez, Milosavljevic, Senesi, Truffert, Scott, Adams, Travernier, Kluivert, Semenyo, Kroupi

⚔️ Áp lực đòi lại chiến thắng

Man City cần 1 chiến thắng để bám đuổi nhóm đầu bảng

Man City trở về Etihad với mục tiêu tìm lại niềm vui sau thất bại 0-1 trước Aston Villa. Đó đã là trận thua thứ ba của “Man xanh” trong 9 vòng đầu tiên điều chưa từng xảy ra kể từ mùa 2013/14, mùa họ vẫn lên ngôi vô địch.

Lúc này, khoảng cách 6 điểm so với ngôi đầu của Arsenal khiến thầy trò Pep Guardiola không còn nhiều dư địa để sảy chân. Dẫu vậy, phong độ sân nhà vẫn là chỗ dựa lớn City thắng 8/10 trận gần nhất ở Etihad và ghi ít nhất 2 bàn trong 8 trận ấy.

🔥 Thử thách mang tên “ngựa ô” Bournemouth

Đội khách Bournemouth đang trở thành hiện tượng khi vươn lên nhì bảng, chỉ kém Arsenal 4 điểm. Chuỗi 8 trận bất bại (thắng 5, hòa 3) cho thấy dấu ấn rõ rệt của HLV Andoni Iraola.

Tuy nhiên, hàng thủ của họ chưa thật chắc chắn, để lọt lưới 9 bàn trong 4 chuyến xa nhà gần nhất. Hơn nữa, lịch sử đối đầu lại nghiêng hẳn về Man City khi Bournemouth thua tới 15/16 lần gặp nhau tại Premier League.