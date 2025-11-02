Trực tiếp bóng đá Man City - Bournemouth: Điểm tựa sân nhà (Ngoại hạng Anh)
(23h30, 2/11, vòng 10 Ngoại hạng Anh) Man City cần chiến thắng để giải tỏa áp lực sau khởi đầu chệch choạc, trong khi Bournemouth mang theo phong độ thăng hoa tới Etihad với hy vọng tạo bất ngờ.
Premier League | 23h30, 2/11 | Etihad
Điểm
Donnarumma
Gvardiol
Dias
Stones
Nunes
Reijnders
Savinho
Silva
Foden
Bobb
Haaland
Điểm
Petrovic
Jimenez
Milosavljevic
Senesi
Truffert
Scott
Adams
Travernier
Kluivert
Semenyo
Kroupi
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
⚔️ Áp lực đòi lại chiến thắng
Man City cần 1 chiến thắng để bám đuổi nhóm đầu bảng
Man City trở về Etihad với mục tiêu tìm lại niềm vui sau thất bại 0-1 trước Aston Villa. Đó đã là trận thua thứ ba của “Man xanh” trong 9 vòng đầu tiên điều chưa từng xảy ra kể từ mùa 2013/14, mùa họ vẫn lên ngôi vô địch.
Lúc này, khoảng cách 6 điểm so với ngôi đầu của Arsenal khiến thầy trò Pep Guardiola không còn nhiều dư địa để sảy chân. Dẫu vậy, phong độ sân nhà vẫn là chỗ dựa lớn City thắng 8/10 trận gần nhất ở Etihad và ghi ít nhất 2 bàn trong 8 trận ấy.
🔥 Thử thách mang tên “ngựa ô” Bournemouth
Đội khách Bournemouth đang trở thành hiện tượng khi vươn lên nhì bảng, chỉ kém Arsenal 4 điểm. Chuỗi 8 trận bất bại (thắng 5, hòa 3) cho thấy dấu ấn rõ rệt của HLV Andoni Iraola.
Tuy nhiên, hàng thủ của họ chưa thật chắc chắn, để lọt lưới 9 bàn trong 4 chuyến xa nhà gần nhất. Hơn nữa, lịch sử đối đầu lại nghiêng hẳn về Man City khi Bournemouth thua tới 15/16 lần gặp nhau tại Premier League.
Vòng 10 Ngoại hạng Anh cuối tuần này có nhiều trận đấu hay, nhưng trận Man City - Bournemouth có thể sẽ cho chúng ta biết cuộc đua vô địch sẽ ra sao.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-02/11/2025 15:52 PM (GMT+7)