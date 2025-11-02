Bournemouth và thời cơ vàng đánh bại Man City, thành ứng viên vô địch Ngoại hạng Anh

Sự chuyển mình kinh ngạc

Premier League sau 9 vòng đầu tiên đã chứng kiến sự ngoi lên mạnh mẽ của 2 đội bóng không ai nghĩ họ có đủ lực để cạnh tranh các vị trí trong nhóm đầu. Nhưng trong khi Sunderland là đội mới lên hạng và chưa ai tin vào khả năng gây sốc của “Mèo đen”, Bournemouth đá giống như một đội có cửa vô địch hoặc ít nhất cạnh tranh vé châu Âu.

Bournemouth đã bay một mạch lên nhì bảng sau 9 vòng đầu tiên ở Premier League

Và họ đã thể hiện điều đó từ mùa giải trước, cho tới khi những ca chấn thương bắt đầu khiến Bournemouth sa sút những vòng cuối và về đích ngoài nhóm dự cúp châu Âu. Mùa này người ta tin rằng Bournemouth sẽ không chỉ làm được như vậy, mà thậm chí về đích trong nhóm dự Champions League.

Khả năng đó sẽ được thử thách với trận đấu lớn gặp Man City tại Etihad vào đêm Chủ nhật này (23h30, 2/11). Không ai nghĩ sẽ có ngày Bournemouth hành quân tới sân Etihad với tư cách đội nhì bảng, bởi 2 năm trước “The Cherries” đã bị cho phơi áo 1-6 tại đây trong trận đấu thứ 11 của HLV Andoni Iraola tại Bournemouth.

Nhiều điều đã thay đổi mạnh mẽ trong hơn 2 năm qua. Iraola, chuyển tới từ Rayo Vallecano, đã không thắng nổi 1 lần trong 9 trận đầu tiên dẫn dắt Bournemouth ở Premier League. Nhưng sau trận thua 1-6 trước đội bóng của Pep Guardiola, Bournemouth bất ngờ bất bại 7 trận kế tiếp (thắng tới 6) và an toàn trụ hạng từ rất sớm trong mùa 2023/24.

HLV Iraola xứng tầm là một trong những HLV hay nhất, không chỉ của Premier League mà cả bóng đá châu Âu

Sau khi về đích mùa 2024/25 ở vị trí thứ 9, Bournemouth đã chia tay một loạt nhân vật quan trọng ở hàng thủ: Kepa, Dean Huijsen, Milos Kerkez và Ilya Zabarnyi đều đã chuyển sang các CLB lớn hơn. Bournemouth là đội bóng nghèo với sân vận động còn kém sức chứa lẫn chất lượng phục vụ hơn đại đa số sân của các đội thuộc giải Championship.

Do đó mà việc Bournemouth đang đứng nhì bảng là một kỳ tích không thể không nhắc đến bởi bàn tay của HLV Iraola. Họ chỉ thua Liverpool 2-4 trong ngày ra quân trong khi đã thắng Tottenham, hòa Newcastle và đánh bại Brighton. 16 bàn thắng họ ghi được ngang bằng đội đầu bảng Arsenal và chỉ kém Man City 1 bàn (tính đến trước vòng 10).

Kẻ đi tiên phong

Man City thắng Bournemouth giờ lại điều khó xảy ra, điều không ai dám viết so với cách đây 1 năm. Bournemouth trên thực tế mới chỉ bị dẫn bàn trong 98 phút kể từ đầu mùa giải (tính cả thời gian bù giờ), thời lượng thấp nhất của toàn Premier League.

Bournemouth đã quật ngã Man City 2-1 trên sân nhà Vitality ở lượt đi mùa 2024/25

Khâu pressing của Bournemouth là cực kỳ ấn tượng mà có lẽ Jurgen Klopp cũng sẽ phải nhìn vào và mỉm cười. Mùa trước họ đã đoạt bóng 337 lần trong 40m cuối phần sân đối phương, cao nhất giải đấu, và mùa này họ vẫn trong top đầu với 71 lần đoạt bóng, đứng thứ 2 Premier League.

Đáng nói là trong khi Liverpool vô cùng chật vật với các pha bóng dài của đối phương, Bournemouth lại đối phó với chúng khá dễ. Lý do là bởi HLV Iraola đã chỉ thị 2 tiền vệ trung tâm của mình, Alex Scott và Tyler Adams, luôn sẵn sàng tranh chấp bóng 2 thay vì dâng lên cao.

Và Bournemouth dùng "lửa đấu với lửa", họ cũng là một trong những đội chơi bóng dài tốt nhất Premier League lúc này. Từ mùa trước các trung vệ Bournemouth đã luôn dùng bóng dài phất thẳng xuống hàng công, mùa này họ đang là đội đưa bóng vào vòng cấm đối phương với thời gian nhanh nhất, trung bình chỉ mất 8,6 giây/lần kể từ lúc giành quyền kiểm soát bóng.

Bournemouth - đội bóng tiên phong của trào lưu bóng dài tại Premier League (số liệu tính đến trước vòng 10) Hạng mục Con số Xếp thứ hạng tại Premier League Đoạt bóng trong 40m cuối phần sân đối phương 71 lần 2 Thời gian đưa bóng tới vòng cấm đối phương sau khi đoạt bóng 8,6 giây/đợt kiếm soát 1 Ghi bàn từ phản công nhanh 5 bàn 1 Sút xa thành bàn 6 bàn 1

Kết quả là hiện Bournemouth cũng đang ghi bàn từ phản công nhanh nhiều nhất Premier League với 5 bàn thắng. Các tiền đạo của Bournemouth đều cực kỳ tốc độ, nhưng đáng nói hơn là mùa này họ đã sút xa một cách táo bạo: Họ đang dẫn đầu Premier League với 6 cú sút xa thành bàn, mới đây nhất là cú đá tuyệt hảo của ngôi sao trẻ Junior Kroupi, người đã ghi bàn trong cả 3 vòng đấu gần nhất.

"Cáo già" gặp nhau

Trong một mùa giải mà thứ bóng đá trực diện đang lên ngôi, Bournemouth có lẽ là đội đi tiên phong của xu hướng này nhất, nên không ngạc nhiên khi dư luận đã bắt đầu nhìn vào họ với ánh mắt nể trọng. Thế nên Man City sẽ không thể xem thường đối thủ này, nhất là sau khi vừa thua trước trò bóng dài của Aston Villa.

Bournemouth đã thua 15 trên 16 trận gặp Man City ở Premier League, trong đó có cả 9 trận tại sân Etihad. Tuy nhiên mùa trước Bournemouth đã thắng lớn 2-1 trên sân nhà Vitality ở lượt đi, trước khi Man City đòi nợ với trận thắng 3-1 ở vòng 37.

2 trận mùa 2024/25, Iraola cực kỳ lọc lõi ở lượt đi nhưng Pep Guardiola tỏ ra tỉnh đòn hơn ở lượt về

Pep Guardiola đã rút ra được khá nhiều bài học từ trận thua lượt đi mùa trước. Trong màn đối đầu gần nhất ở Etihad, ông bất ngờ kéo thấp đội hình xuống và chỉ thị cho Mateo Kovacic luôn đón lõng các tình huống Justin Kluivert cướp bóng 2 sau đường bóng dài của Bournemouth. Kết quả là Bournemouth sút chỉ 5 lần trong cả trận, ghi được bàn duy nhất khi trận đấu đã sang phút 90+6, còn Kluivert bị thay ra ngay sau hiệp 1.

Điều gì sẽ xảy ra trong lần đọ sức này, liệu Iraola đã nghĩ ra đối sách cho đấu pháp trên của Pep? Đây là thời cơ tốt nhất để Bournemouth đánh bại Man City tại Etihad và nếu họ làm được, chắc chắn họ đáng được xem là một ứng cử viên vô địch.