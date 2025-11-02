Arsenal không có điểm yếu, huyền thoại đặt cửa vô địch Ngoại hạng Anh

🎯 Huyền thoại Ngoại hạng Anh đánh giá cao Arsenal

Cựu tiền đạo Alan Shearer tin rằng Arsenal sẽ chấm dứt 22 năm chờ đợi danh hiệu vô địch Premier League trong mùa giải này. Huyền thoại giải Ngoại hạng Anh khẳng định ông “không thấy bất kỳ điểm yếu nào” trong đội hình của HLV Mikel Arteta, sau khi “Pháo thủ” hạ Burnley 2-0 ngay trên sân khách.

Arsenal giành chiến thắng trước Burnley

Hai pha lập công của Viktor Gyokeres và Declan Rice giúp Arsenal vượt qua Burnley 2-0, qua đó nới rộng cách biệt lên 7 điểm so với nhóm bám đuổi. Hàng thủ thép của đội bóng Bắc London tiếp tục là điểm tựa lớn nhất.

Với tư cách là chân sút xuất sắc nhất lịch sử Premier League, Alan Shearer ca ngợi sức mạnh toàn diện của Arsenal. Huyền thoại này cho rằng không có điểm yếu nào trong lối chơi của Arteta, khi đội bóng này không chỉ nguy hiểm từ các tình huống cố định mà còn thể hiện khả năng tấn công đa dạng, biến hóa.

Alan Shearer nói trên BBC Sport: “Tôi không thấy điểm yếu nào cả. Arsenal lại ghi bàn từ một pha bóng cố định, nhưng điều đáng nói là màn trình diễn tổng thể. Tôi thích cách Arteta sử dụng Riccardo Calafiori và Jurrien Timber ở các vị trí dâng cao để tạo ra sự chồng biên và tận dụng cơ hội bóng chết”.

Huyền thoại Shearer nhận định Arsenal có thể vô địch Ngoại hạng Anh mùa này

Phát biểu sau trận, HLV Mikel Arteta không giấu nổi niềm tự hào: “Chúng tôi đã chơi xuất sắc. Đặc biệt là cách chúng tôi nhập cuộc, hiệp một thực sự xuất sắc. Đội đã ghi hai bàn và lẽ ra có thể ghi thêm vài bàn nữa.

Chúng tôi không để đối thủ có cơ hội nào – đó chính là nền tảng để giành chiến thắng. Dù hiệp hai kiểm soát chưa tốt như mong muốn, nhưng về mặt phòng ngự, toàn đội lại một lần nữa thể hiện sự chắc chắn tuyệt đối để giữ sạch lưới”.

💥 Hai sao cùng rời sân vì chấn thương

CLB Arsenal vừa giành chiến thắng 2-0 trước Burnley tại Turf Moor. Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò Mikel Arteta nhanh chóng bị phủ bóng bởi hai ca chấn thương mới liên quan đến Viktor Gyokeres và Martin Zubimendi.

Tiền đạo Viktor Gyokeres là người đầu tiên phải rời sân, nhường chỗ cho Mikel Merino ngay sau hiệp 1. Trước đó, chân sút người Thụy Điển đã mở tỷ số ở phút 14 và thi đấu ấn tượng, nhưng gặp vấn đề về cơ và buộc phải nghỉ sớm.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Mikel Arteta cho biết: “Gyokeres cảm thấy hơi đau cơ, nên chúng tôi không muốn mạo hiểm”.

Phút 77, đến lượt Martin Zubimendi rời sân, được thay bằng Christian Norgaard. Tuy nhiên, tình hình của tiền vệ người Tây Ban Nha hiện vẫn chưa rõ ràng. “Zubi tự xin thay ra, nên chúng tôi cần chờ kiểm tra thêm”, Arteta chia sẻ.

Gyokeres chấn thương, dù đã ghi bàn cho Arsenal

😰 Arteta giữ kín thông tin, lo ngại tổn thất nặng nề

HLV người Tây Ban Nha tỏ ra thận trọng khi chưa tiết lộ mức độ nghiêm trọng của hai ca chấn thương. Tuy nhiên, ông thừa nhận nếu Gyokeres phải nghỉ dài hạn, đó sẽ là đòn giáng mạnh vào hàng công của Arsenal - đội bóng vốn đã phải vật lộn với nhiều ca chấn thương trong mùa giải này.

Tuần trước, Riccardo Calafiori, William Saliba và Declan Rice đều gặp vấn đề khi đối đầu Crystal Palace, nhưng may mắn kịp trở lại trong trận gặp Burnley.

HLV Arteta duy trì sự tập trung tuyệt đối cho cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

🩹 Danh sách chấn thương của Arsenal ngày càng dài

- Bukayo Saka mới chỉ vừa trở lại sau chấn thương gân kheo.

- Martin Odegaard vẫn phải ngồi ngoài đến giữa tháng 11 vì chấn thương đầu gối.

- Kai Havertz và Gabriel Jesus cũng đang trong quá trình hồi phục chấn thương dài hạn.

Nếu Gyokeres thật sự phải nghỉ thi đấu, Arsenal sẽ thiếu cả ba tiền đạo chủ lực, buộc Arteta phải tính đến phương án đưa Merino lên đá tiền đạo tạm thời, giống như giai đoạn cuối mùa trước.