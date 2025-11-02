Arsenal không có điểm yếu, huyền thoại đặt cửa vô địch Ngoại hạng Anh

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công - Viettel
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hellas Verona vs Inter Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Newcastle United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nantes vs Metz
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Metz - MET Metz
-
Manchester City vs AFC Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Barcelona vs Elche
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Milan vs Roma
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Brest vs Olympique Lyonnais
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Betis vs Mallorca
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Sunderland vs Everton
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Arsenal không có điểm yếu, huyền thoại đặt cửa vô địch Ngoại hạng Anh

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

CLB Arsenal vừa giành chiến thắng 2-0 trước Burnley tại Turf Moor. Với huyền thoại Alan Shearer, Arsenal xứng đáng là nhà vô địch của mùa giải năm nay.

   

🎯 Huyền thoại Ngoại hạng Anh đánh giá cao Arsenal

Cựu tiền đạo Alan Shearer tin rằng Arsenal sẽ chấm dứt 22 năm chờ đợi danh hiệu vô địch Premier League trong mùa giải này. Huyền thoại giải Ngoại hạng Anh khẳng định ông “không thấy bất kỳ điểm yếu nào” trong đội hình của HLV Mikel Arteta, sau khi “Pháo thủ” hạ Burnley 2-0 ngay trên sân khách.

Arsenal giành chiến thắng trước Burnley

Arsenal giành chiến thắng trước Burnley

Hai pha lập công của Viktor Gyokeres và Declan Rice giúp Arsenal vượt qua Burnley 2-0, qua đó nới rộng cách biệt lên 7 điểm so với nhóm bám đuổi. Hàng thủ thép của đội bóng Bắc London tiếp tục là điểm tựa lớn nhất.

Với tư cách là chân sút xuất sắc nhất lịch sử Premier League, Alan Shearer ca ngợi sức mạnh toàn diện của Arsenal. Huyền thoại này cho rằng không có điểm yếu nào trong lối chơi của Arteta, khi đội bóng này không chỉ nguy hiểm từ các tình huống cố định mà còn thể hiện khả năng tấn công đa dạng, biến hóa.

Alan Shearer nói trên BBC Sport: “Tôi không thấy điểm yếu nào cả. Arsenal lại ghi bàn từ một pha bóng cố định, nhưng điều đáng nói là màn trình diễn tổng thể. Tôi thích cách Arteta sử dụng Riccardo Calafiori và Jurrien Timber ở các vị trí dâng cao để tạo ra sự chồng biên và tận dụng cơ hội bóng chết”.

Huyền thoại Shearer nhận định Arsenal có thể vô địch Ngoại hạng Anh mùa này

Huyền thoại Shearer nhận định Arsenal có thể vô địch Ngoại hạng Anh mùa này

Phát biểu sau trận, HLV Mikel Arteta không giấu nổi niềm tự hào: “Chúng tôi đã chơi xuất sắc. Đặc biệt là cách chúng tôi nhập cuộc, hiệp một thực sự xuất sắc. Đội đã ghi hai bàn và lẽ ra có thể ghi thêm vài bàn nữa.

Chúng tôi không để đối thủ có cơ hội nào – đó chính là nền tảng để giành chiến thắng. Dù hiệp hai kiểm soát chưa tốt như mong muốn, nhưng về mặt phòng ngự, toàn đội lại một lần nữa thể hiện sự chắc chắn tuyệt đối để giữ sạch lưới”.

💥 Hai sao cùng rời sân vì chấn thương

CLB Arsenal vừa giành chiến thắng 2-0 trước Burnley tại Turf Moor. Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò Mikel Arteta nhanh chóng bị phủ bóng bởi hai ca chấn thương mới liên quan đến Viktor Gyokeres và Martin Zubimendi.

Tiền đạo Viktor Gyokeres là người đầu tiên phải rời sân, nhường chỗ cho Mikel Merino ngay sau hiệp 1. Trước đó, chân sút người Thụy Điển đã mở tỷ số ở phút 14 và thi đấu ấn tượng, nhưng gặp vấn đề về cơ và buộc phải nghỉ sớm.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Mikel Arteta cho biết: “Gyokeres cảm thấy hơi đau cơ, nên chúng tôi không muốn mạo hiểm”.

Phút 77, đến lượt Martin Zubimendi rời sân, được thay bằng Christian Norgaard. Tuy nhiên, tình hình của tiền vệ người Tây Ban Nha hiện vẫn chưa rõ ràng. “Zubi tự xin thay ra, nên chúng tôi cần chờ kiểm tra thêm”, Arteta chia sẻ.

Gyokeres chấn thương, dù đã ghi bàn cho Arsenal

Gyokeres chấn thương, dù đã ghi bàn cho Arsenal

😰 Arteta giữ kín thông tin, lo ngại tổn thất nặng nề

HLV người Tây Ban Nha tỏ ra thận trọng khi chưa tiết lộ mức độ nghiêm trọng của hai ca chấn thương. Tuy nhiên, ông thừa nhận nếu Gyokeres phải nghỉ dài hạn, đó sẽ là đòn giáng mạnh vào hàng công của Arsenal - đội bóng vốn đã phải vật lộn với nhiều ca chấn thương trong mùa giải này.

Tuần trước, Riccardo Calafiori, William Saliba và Declan Rice đều gặp vấn đề khi đối đầu Crystal Palace, nhưng may mắn kịp trở lại trong trận gặp Burnley.

HLV Arteta duy trì sự tập trung tuyệt đối cho cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

HLV Arteta duy trì sự tập trung tuyệt đối cho cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

🩹 Danh sách chấn thương của Arsenal ngày càng dài

- Bukayo Saka mới chỉ vừa trở lại sau chấn thương gân kheo.

- Martin Odegaard vẫn phải ngồi ngoài đến giữa tháng 11 vì chấn thương đầu gối.

- Kai Havertz và Gabriel Jesus cũng đang trong quá trình hồi phục chấn thương dài hạn.

Nếu Gyokeres thật sự phải nghỉ thi đấu, Arsenal sẽ thiếu cả ba tiền đạo chủ lực, buộc Arteta phải tính đến phương án đưa Merino lên đá tiền đạo tạm thời, giống như giai đoạn cuối mùa trước.

8

PSG - Bayern Munich 05.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 05/11
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/11/2025 11:50 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Premier League 2025-26
Xem thêm
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN