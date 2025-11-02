Tottenham đá siêu tệ trước Chelsea: Thống kê gây sốc, fan nói "thà thua 1-4 còn hơn"

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công - Viettel
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hellas Verona vs Inter Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Newcastle United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nantes vs Metz
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Metz - MET Metz
-
Manchester City vs AFC Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Barcelona vs Elche
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Milan vs Roma
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Brest vs Olympique Lyonnais
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Betis vs Mallorca
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Sunderland vs Everton
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Tottenham đá siêu tệ trước Chelsea: Thống kê gây sốc, fan nói "thà thua 1-4 còn hơn"

Sự kiện: Premier League 2025-26 Tottenham Chelsea
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Đối với nhiều người hâm mộ Tottenham, thà xem trận thua 1-4 cách đây 2 năm còn hơn là phải xem "Gà trống" của Thomas Frank hiện tại.

   

Sự giống nhau và khác nhau giữa hai trận thua trước Chelsea

Cách đây gần 2 năm, chính xác là ngày 7/11/2023, Tottenham tiếp đón Chelsea trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh và họ thảm bại 1-4. Ngày hôm ấy, Romero và Udogie nhận thẻ đỏ còn Nicolas Jackson lập hat-trick. Nếu Chelsea dứt điểm tốt hơn ngày hôm ấy, tỉ số có lẽ phải đậm đà hơn rất nhiều bởi Postecoglou quyết định chơi chiến thuật 0 hậu vệ và bắt việt vị từ giữa sân.

Tottenham từng thảm bại 1-4 trước Chelsea cách đây 2 năm nhưng người hâm mộ "Gà trống"&nbsp;vẫn thích thú

Tottenham từng thảm bại 1-4 trước Chelsea cách đây 2 năm nhưng người hâm mộ "Gà trống" vẫn thích thú

Chiến thuật tưởng như "tự hủy" ấy lại khiến người hâm mộ Tottenham thích thú. Những tiếng hô vang "Big Ange, Big Ange" liên tục vang lên từ khán đài dù đội nhà càng đá càng thua đậm. Người hâm mộ đôi khi chỉ cần đội bóng con cưng đá hay là được, thắng hay không không quan trọng.

Gần 2 năm sau, câu chuyện gần như trái ngược hoàn toàn. Tottenham chỉ thua 1 bàn trước Chelsea nhưng HLV đương nhiệm, Thomas Frank, nhận phải sự la ó thậm tệ của người hâm mộ. Sau khi trận đấu kết thúc, Van De Ven (cầu thủ đeo băng đội trưởng) và Djed Spence thậm chí còn chẳng dám đối diện với người hâm mộ và bỏ thẳng vào đường hầm.

Thầy trò Thomas Frank chỉ thua 1 bàn nhưng bị la ó thậm tệ

Thầy trò Thomas Frank chỉ thua 1 bàn nhưng bị la ó thậm tệ

Thomas Frank vẫn đủ bản lĩnh để đứng lại cảm ơn những lời la ó ấy. "Tất nhiên tất cả các cầu thủ đều thất vọng,” Frank nói. “Họ muốn chơi tốt, muốn chiến thắng, muốn thể hiện. Tôi hiểu điều đó. Điều quan trọng là phải giữ được sự nhất quán trong cả lúc thuận lợi lẫn khó khăn. Đó là lý do tôi đến chỗ các cổ động viên. Tất nhiên, khi thắng thì vui hơn nhiều, tôi có thể nói vậy."

Thực ra, trận thua 1-4 cách đây gần 2 năm là trận thua đầu tiên của Tottenham dưới thời Postecoglou. Khi ấy, "Gà trống" đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng. Còn với hiện tại, đây là trận thua thứ ba của thầy trò Thomas Frank sau 10 vòng. Dù đang xếp thứ 4 (vẫn xếp trên Chelsea), nhưng người hâm mộ Tottenham không thể hài lòng với màn trình diễn của đội bóng.

Con số thống kê tệ hại

Đồng ý là "Gà trống" đang gặp cực nhiều khó khăn về nhân sự vì nhiều lý do. Danh sách chấn thương của đội bóng này luôn nằm trong nhóm "dài" nhất kể từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, phong cách thi đấu, đặc biệt là trong khâu tấn công của Tottenham, đang có vấn đề. Nhiều người cảm giác Thomas Frank đã "hết bài" dù mới dẫn dắt "Gà trống" chưa lâu.

Tottenham tệ đến nỗi cả trận chỉ sút được 3 lần

Tottenham tệ đến nỗi cả trận chỉ sút được 3 lần

Theo thống kê từ Opta, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Tottenham trong trận đấu này chỉ là 0,05. Đó là con số thấp nhất trong lịch sử của Tottenham tại Ngoại hạng Anh. Tính trong 500 trận gần nhất trên mọi đấu trường, "Gà trống" cũng chưa bao giờ có chỉ số bàn thắng kỳ vọng tệ đến thế.

Tottenham chơi vật vờ cả trận và chỉ sút được 3 lần, tức là đoàn quân của Thomas Frank cần tới 30 phút để sút được 1 lần. Nếu như hiệp một có thể giải thích được rằng cần phải kiềm chế sự hưng phấn của đối thủ, thì ông thầy người Đan Mạch không thể giải thích được vì sao hiệp hai thậm chí còn tệ hơn hiệp một.

Sự bực bội của khán giả ở hiệp hai thể hiện rõ qua chuỗi pha bóng chết. Phút 64, Pedro Porro đá phạt cho Mohamed Kudus, người trả lại bóng cho anh, rồi thêm một đường chuyền ra biên và bóng đi hết đường biên dọc. Khán đài bùng nổ tiếng la ó.

Năm phút sau, Porro treo bóng thẳng vào tay thủ môn Robert Sánchez. Tiếng la lại vang lên. Phút 87, Kudus đá phạt góc, Sánchez bắt gọn. Một pha triển khai khác, Vicario chuyền ngắn cho Spence, rồi lại trả về Vicario, người này phát bóng lên cho... Sánchez. Ở tình huống cuối cùng của trận, Spence sút dài vô vọng và Sánchez lại là người bắt bóng.

Tiếng la ó vang dội khắp sân. Không còn chủ tịch Daniel Levy, người từng là tâm điểm của sự giận dữ suốt nhiều năm. Giờ đây, người hâm mộ trút nỗi thất vọng lên đội bóng và HLV Frank.

Công đã cùn, thủ còn tệ hơn

Công thì cùn, hàng thủ của Tottenham còn tệ hơn. Bàn thắng duy nhất trong cuộc đối đầu này tới từ sự hời hợt của các hậu vệ bên phía chủ nhà. Spence mất bóng ở giữa sân và điều cần làm sau đó là giải tỏa áp lực thật nhanh khi đoạt lại được bóng. Tuy nhiên, các cầu thủ Tottenham lại cố chuyền bóng và Caicedo thể hiện giá trị của cầu thủ "trăm triệu" với hai pha cướp bóng liên tiếp rồi kiến tạo cho Joao Pedro lập công.

4 cầu thủ Tottenham để một mình Caicedo đuổi và cướp bóng trong vòng cấm

4 cầu thủ Tottenham để một mình Caicedo đuổi và cướp bóng trong vòng cấm

Thực ra, giống như 2 năm trước, Chelsea đáng nhẽ phải có nhiều bàn thắng hơn. Vicario chơi hay với 8 lần cứu thua thành công. Nhưng phải nói rằng, các chân sút của "The Blues" cũng rất tệ. Gittens có thể đưa bóng lên tầng 2 của khán đài trong tình huống một mình một bóng một khung thành cũng là điều hiếm thấy.

Nếu chỉ nhìn qua một vài chỉ số như 11 quả phạt góc, hơn 800 đường chuyền từ cả hai đội, 6 cái thẻ vàng, đôi khi người ta sẽ bị đánh lừa đây là trận đấu rất hay. Thế nhưng, thực tế hoàn toàn khác. Đây có lẽ là một trong những trận đấu có chất lượng chuyên môn kém nhất khi 2 đội Big 6 gặp nhau trong 2 mùa gần nhất. Man United năm ngoái cũng không tệ bằng Tottenham bây giờ.

Thomas Frank từng làm rất tốt tại Brentford nhưng bây giờ đang gặp khó tại Tottenham. Ông thầy người Đan Mạch có vượt qua được giai đoạn khốn khó này hay không là câu hỏi chưa có lời đáp. Nên nhớ rằng, chủ tịch Daniel Levy chưa bao giờ là người kiên nhẫn.

Thông số trận đấu

Tottenham đá siêu tệ trước Chelsea: Thống kê gây sốc, fan nói "thà thua 1-4 còn hơn" - 5 Tottenham Chelsea Tottenham đá siêu tệ trước Chelsea: Thống kê gây sốc, fan nói "thà thua 1-4 còn hơn" - 6

Sút khung thành
3(1)
15(9)
Thời gian kiểm soát bóng
48%
52%
Phạm lỗi
14
12
Thẻ vàng
4
2
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
1
1
Phạt góc
6
5
Cứu thua
8
1
Kết quả bóng đá Tottenham - Chelsea: Caicedo làm nên sự khác biệt (Ngoại hạng Anh)
Kết quả bóng đá Tottenham - Chelsea: Caicedo làm nên sự khác biệt (Ngoại hạng Anh)

Đúng vào lúc bế tắc nhất, Ceicedo đã tạo nên sự khác biệt với pha tả xung hữu đột trước vòng cấm đối thủ.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/11/2025 05:39 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN