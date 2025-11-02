Tottenham đá siêu tệ trước Chelsea: Thống kê gây sốc, fan nói "thà thua 1-4 còn hơn"

Sự giống nhau và khác nhau giữa hai trận thua trước Chelsea

Cách đây gần 2 năm, chính xác là ngày 7/11/2023, Tottenham tiếp đón Chelsea trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh và họ thảm bại 1-4. Ngày hôm ấy, Romero và Udogie nhận thẻ đỏ còn Nicolas Jackson lập hat-trick. Nếu Chelsea dứt điểm tốt hơn ngày hôm ấy, tỉ số có lẽ phải đậm đà hơn rất nhiều bởi Postecoglou quyết định chơi chiến thuật 0 hậu vệ và bắt việt vị từ giữa sân.

Tottenham từng thảm bại 1-4 trước Chelsea cách đây 2 năm nhưng người hâm mộ "Gà trống" vẫn thích thú

Chiến thuật tưởng như "tự hủy" ấy lại khiến người hâm mộ Tottenham thích thú. Những tiếng hô vang "Big Ange, Big Ange" liên tục vang lên từ khán đài dù đội nhà càng đá càng thua đậm. Người hâm mộ đôi khi chỉ cần đội bóng con cưng đá hay là được, thắng hay không không quan trọng.

Gần 2 năm sau, câu chuyện gần như trái ngược hoàn toàn. Tottenham chỉ thua 1 bàn trước Chelsea nhưng HLV đương nhiệm, Thomas Frank, nhận phải sự la ó thậm tệ của người hâm mộ. Sau khi trận đấu kết thúc, Van De Ven (cầu thủ đeo băng đội trưởng) và Djed Spence thậm chí còn chẳng dám đối diện với người hâm mộ và bỏ thẳng vào đường hầm.

Thầy trò Thomas Frank chỉ thua 1 bàn nhưng bị la ó thậm tệ

Thomas Frank vẫn đủ bản lĩnh để đứng lại cảm ơn những lời la ó ấy. "Tất nhiên tất cả các cầu thủ đều thất vọng,” Frank nói. “Họ muốn chơi tốt, muốn chiến thắng, muốn thể hiện. Tôi hiểu điều đó. Điều quan trọng là phải giữ được sự nhất quán trong cả lúc thuận lợi lẫn khó khăn. Đó là lý do tôi đến chỗ các cổ động viên. Tất nhiên, khi thắng thì vui hơn nhiều, tôi có thể nói vậy."

Thực ra, trận thua 1-4 cách đây gần 2 năm là trận thua đầu tiên của Tottenham dưới thời Postecoglou. Khi ấy, "Gà trống" đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng. Còn với hiện tại, đây là trận thua thứ ba của thầy trò Thomas Frank sau 10 vòng. Dù đang xếp thứ 4 (vẫn xếp trên Chelsea), nhưng người hâm mộ Tottenham không thể hài lòng với màn trình diễn của đội bóng.

Con số thống kê tệ hại

Đồng ý là "Gà trống" đang gặp cực nhiều khó khăn về nhân sự vì nhiều lý do. Danh sách chấn thương của đội bóng này luôn nằm trong nhóm "dài" nhất kể từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, phong cách thi đấu, đặc biệt là trong khâu tấn công của Tottenham, đang có vấn đề. Nhiều người cảm giác Thomas Frank đã "hết bài" dù mới dẫn dắt "Gà trống" chưa lâu.

Tottenham tệ đến nỗi cả trận chỉ sút được 3 lần

Theo thống kê từ Opta, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Tottenham trong trận đấu này chỉ là 0,05. Đó là con số thấp nhất trong lịch sử của Tottenham tại Ngoại hạng Anh. Tính trong 500 trận gần nhất trên mọi đấu trường, "Gà trống" cũng chưa bao giờ có chỉ số bàn thắng kỳ vọng tệ đến thế.

Tottenham chơi vật vờ cả trận và chỉ sút được 3 lần, tức là đoàn quân của Thomas Frank cần tới 30 phút để sút được 1 lần. Nếu như hiệp một có thể giải thích được rằng cần phải kiềm chế sự hưng phấn của đối thủ, thì ông thầy người Đan Mạch không thể giải thích được vì sao hiệp hai thậm chí còn tệ hơn hiệp một.

Sự bực bội của khán giả ở hiệp hai thể hiện rõ qua chuỗi pha bóng chết. Phút 64, Pedro Porro đá phạt cho Mohamed Kudus, người trả lại bóng cho anh, rồi thêm một đường chuyền ra biên và bóng đi hết đường biên dọc. Khán đài bùng nổ tiếng la ó.

Năm phút sau, Porro treo bóng thẳng vào tay thủ môn Robert Sánchez. Tiếng la lại vang lên. Phút 87, Kudus đá phạt góc, Sánchez bắt gọn. Một pha triển khai khác, Vicario chuyền ngắn cho Spence, rồi lại trả về Vicario, người này phát bóng lên cho... Sánchez. Ở tình huống cuối cùng của trận, Spence sút dài vô vọng và Sánchez lại là người bắt bóng.

Tiếng la ó vang dội khắp sân. Không còn chủ tịch Daniel Levy, người từng là tâm điểm của sự giận dữ suốt nhiều năm. Giờ đây, người hâm mộ trút nỗi thất vọng lên đội bóng và HLV Frank.

Công đã cùn, thủ còn tệ hơn

Công thì cùn, hàng thủ của Tottenham còn tệ hơn. Bàn thắng duy nhất trong cuộc đối đầu này tới từ sự hời hợt của các hậu vệ bên phía chủ nhà. Spence mất bóng ở giữa sân và điều cần làm sau đó là giải tỏa áp lực thật nhanh khi đoạt lại được bóng. Tuy nhiên, các cầu thủ Tottenham lại cố chuyền bóng và Caicedo thể hiện giá trị của cầu thủ "trăm triệu" với hai pha cướp bóng liên tiếp rồi kiến tạo cho Joao Pedro lập công.

4 cầu thủ Tottenham để một mình Caicedo đuổi và cướp bóng trong vòng cấm

Thực ra, giống như 2 năm trước, Chelsea đáng nhẽ phải có nhiều bàn thắng hơn. Vicario chơi hay với 8 lần cứu thua thành công. Nhưng phải nói rằng, các chân sút của "The Blues" cũng rất tệ. Gittens có thể đưa bóng lên tầng 2 của khán đài trong tình huống một mình một bóng một khung thành cũng là điều hiếm thấy.

Nếu chỉ nhìn qua một vài chỉ số như 11 quả phạt góc, hơn 800 đường chuyền từ cả hai đội, 6 cái thẻ vàng, đôi khi người ta sẽ bị đánh lừa đây là trận đấu rất hay. Thế nhưng, thực tế hoàn toàn khác. Đây có lẽ là một trong những trận đấu có chất lượng chuyên môn kém nhất khi 2 đội Big 6 gặp nhau trong 2 mùa gần nhất. Man United năm ngoái cũng không tệ bằng Tottenham bây giờ.

Thomas Frank từng làm rất tốt tại Brentford nhưng bây giờ đang gặp khó tại Tottenham. Ông thầy người Đan Mạch có vượt qua được giai đoạn khốn khó này hay không là câu hỏi chưa có lời đáp. Nên nhớ rằng, chủ tịch Daniel Levy chưa bao giờ là người kiên nhẫn.

Thông số trận đấu