Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City bị Chelsea cầm chân, Arsenal "ngư ông đắc lợi"

Man City bị Chelsea cầm chân

Sau chiến thắng 3-2 của Arsenal trước Bournemouth hôm 4/1, Man City không được phép mắc sai lầm trong cuộc tiếp đón Chelsea tại Etihad. Thế nhưng, đoàn quân của HLV Pep Guardiola lại vấp ngã một cách đau đớn khi bị “The Blues” gỡ hòa 1-1 ở những phút bù giờ.

Man City đánh rơi cơ hội rút ngắn khoảng cách với Arsenal

Chỉ vài ngày sau khi Chelsea chia tay HLV Enzo Maresca, đội bóng thành London được dẫn dắt tạm quyền bởi HLV đội U21 Calum McFarlane. McFarlane chắc chắn sẽ không bao giờ quên trận đấu cầm quân đầu tiên của mình ở cấp đội một, khi ông cản bước HLV Pep Guardiola, người từng gặt hái vô số danh hiệu.

Man City đã trải qua 2 trận liên tiếp không thắng sau trận hòa 0-0 trước Sunderland hôm 2/1, khiến khoảng cách giữa họ và Arsenal đã bị nới rộng lên thành 6 điểm trên bảng xếp hạng. Nửa xanh thành Manchester sẽ hy vọng có thêm phần may mắn từ Liverpool khi đoàn quân của HLV Arne Slot đối đầu Arsenal tại Emirates vào ngày 9/1 tới.

Tại Craven Cottage, Liverpool tưởng chừng củng cố vị trí trong top 4 khi có thời điểm dẫn ngược Fulham. Harry Wilson mở tỷ số cho Fulham, trước khi Florian Wirtz gỡ hòa, và Cody Gakpo ghi bàn ở phút 90+4.

Tuy nhiên, niềm vui của Liverpool bị dập tắt khi Harrison Reed tung cú sút từ ngoài vòng cấm, găm vào góc cao để ghi bàn đầu tiên sau 3 năm. Một điểm giành được giúp Liverpool duy trì mạch bất bại 9 trận trên mọi đấu trường và tiếp tục hơn Chelsea 3 điểm trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

MU và Tottenham chia điểm

MU suýt phải nhận thất bại hiếm hoi trên sân Elland Road khi gặp lại Leeds United, đội trở lại Premier League sau 2 năm vắng bóng. Brenden Aaronson mở tỷ số đầu hiệp hai, làm bùng nổ khán đài nhà, nhưng Matheus Cunha nhanh chóng gỡ hòa để “Quỷ đỏ” không thua lần đầu trước Leeds United sau 16 năm. Với trận hòa này, MU hiện đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, xếp sau hai đối thủ Liverpool và Chelsea trong cuộc đua giành một vị trí trong top 4.

Man City kém Arsenal 6 điểm trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League

Trong khi đó, Tottenham tiếp tục gây thất vọng khi để Sunderland cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà. Ben Davies đưa “Gà trống” vượt lên, nhưng đội chủ nhà không giữ được lợi thế. Brian Brobbey ghi bàn gỡ hòa cho Sunderland ở phút 80, giúp “Mèo đen” nối dài chuỗi bất bại lên 5 trận, dù thiếu vắng 6 cầu thủ do tham dự Cúp châu Phi (AFCON).

Ở các trận khác, Igor Thiago tỏa sáng với hat-trick giúp Brentford thắng Everton 4-2, đưa “Bầy ong” lên vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng. Newcastle cũng có chiến thắng quan trọng 2-0 trước Crystal Palace tại St James’ Park nhờ các pha lập công ở hiệp hai của Bruno Guimaraes và Malick Thiaw, qua đó leo lên vị trí thứ 9.