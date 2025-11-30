Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City vượt Chelsea, "ngáo ộp" Sunderland chen top 4

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Man City nỗ lực bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh sau trận thắng nhọc nhằn trước Leeds United ở vòng 13.

   

Man City trải qua trận đấu không hề dễ dàng trước Leeds. Họ dẫn trước đối thủ với tỷ số 2-0 trong hiệp một nhờ công của Foden và Gvardiol, nhưng đến hiệp hai lại nhận 2 bàn thua lãng xẹt khi hàng thủ mắc sai lầm. May cho đoàn quân HLV Pep Guardiola bởi đến những phút bù giờ hiệp hai, Foden hoàn tất cú đúp để giúp "The Citizens" giành chiến thắng 3-2. 

Foden quá hay

Foden quá hay

Chiến thắng này tạm đưa Man City lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khi nắm trong tay 25 điểm. Họ vượt mặt Chelsea khi "The Blues" chưa thi đấu vòng 13 Ngoại hạng Anh. Chelsea sẽ tiếp đón Arsenal (23h30, 30/11). Bất cứ kết quả nào xảy ra ở trận này đều có lợi cho Man City. 

Nhìn sang trận đấu giữa Sunderland và Bournemouth, họ cũng tạo ra màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Bournemouth dẫn trước 2-0, nhưng rốt cuộc lại thua ngược 2-3 trước Sunderland. Kết quả ấy khiến cho Bournemouth bị chính Sunderland qua mặt trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Sunderland còn chen chân vào top 4 khi có trong tay 22 điểm. 

Sunderland viết tiếp chuyện cổ tích

Sunderland viết tiếp chuyện cổ tích

Đây là kỳ tích lớn của Ngoại hạng Anh mùa giải hiện tại. Nên nhớ Sunderland chỉ mới lên chơi ở sân đấu số một xứ sương mù sau mùa 2024/25.

Brentford là đội thắng với cách biệt lớn nhất trong ngày 29/11. Họ hạ Burnley với tỷ số 3-1, qua đó tích lũy được 19 điểm để vượt mặt MU và Tottenham, leo lên vị trí thứ 8. 

Ở vòng 13 Ngoại hạng Anh, Tottenham gây thất vọng khi để thua với tỷ số 1-2 trước Fulham nên tụt xuống vị trí thứ 10. Trong khi đó, MU chưa thi đấu nhưng dự báo cũng không dễ gì được hưởng niềm vui bởi phải hành quân đến sân của Crystal Palace (19h, 30/11), đội hiện xếp vị trí thứ 6.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

30/11/2025 04:05 AM (GMT+7)
