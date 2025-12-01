Nữ tay vợt Mỹ đổ lỗi cho "BIG 3" và Serena làm chuẩn mực tennis "lệch lạc"

✨ Khi điều phi thường trở thành… tiêu chuẩn sai lệch

Trên podcast The Player’s Box, Madison Keys đã thẳng thắn “chỉ mặt đặt tên” bốn tượng đài quần vợt gồm Serena Williams của nữ, và nhóm "Big 3" huyền thoại của nam là Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic như những người vô tình khiến thế hệ hiện nay bị đánh giá khắt khe hơn bao giờ hết.

Keys (giữa) không ngần ngại khẳng định, sự nghiệp tuyệt vời của các huyền thoại khiến thành tích của các tay vợt ngày nay trở nên bình thường

Theo Keys, thế hệ vàng ấy đã thiết lập một chuẩn mực… phi thực tế. Federer đạt được 20 Grand Slam, Nadal có 22 Grand Slam, Serena giành được 23 Grand Slam và Djokovic đang có 24 Grand Slam (vẫn còn thi đấu).

Những con số không tưởng ấy khiến người hâm mộ và thậm chí cả giới chuyên môn “quên mất” rằng, giành một Grand Slam đã là ước mơ cả đời của nhiều tay vợt.

Keys nói thẳng: “Chúng ta đã quen với việc nhìn thấy Novak, Rafa, Roger, Serena giành… 20 Grand Slam. Điều đó thật điên rồ”.

Chính sự thống trị quá lâu và quá tuyệt đối này khiến người ta mặc định những tay vợt không vô địch Grand Slam, hoặc thậm chí chưa vào chung kết là “không đủ xuất sắc”, dù thành tích của họ vẫn thuộc hàng đỉnh cao.

Keys nhấn mạnh: “Một người thắng 1 Grand Slam đã là điều vượt sức tưởng tượng. Nhưng vì có những người thắng 20, nên bây giờ mọi người lại hỏi: "Ủa, bạn chưa từng vào chung kết à?"”.

Những sự nghiệp đẹp bị đánh giá thấp, chỉ vì họ không chạm được đến cái chuẩn do những thiên tài hiếm có tạo ra.

⚡ Kỷ nguyên cân bằng mở ra, tennis ngày nay khốc liệt và công bằng hơn

Khi Federer, Serena và Nadal đã rời sân, còn Djokovic thi đấu chọn lọc hơn, quần vợt bước sang giai đoạn mới, không còn những “kẻ bất khả chiến bại”.

Keys, nhà vô địch Australian Open 2025, gương mặt nổi bật của thế hệ hiện tại, nhận định: “Không còn Serena mà bạn mặc định sẽ tiến sâu. Ở ATP cũng không còn Roger, Rafa hay Novak xuất hiện mỗi tuần”.

Điều này tạo ra một thực tế khác, top 20 giờ gần như cân bằng tuyệt đối. Một tay vợt hạng 18 có thể hạ tay vợt hạng 4 bất kỳ ngày nào. Mỗi trận đấu đều là 50-50. Mỗi cú đánh đều phải hoàn hảo.

Tennis hiện đại theo Keys là nhanh hơn, thể lực hơn, ít sai số hơn và áp lực hơn. Một khoảnh khắc chệch nhịp có thể quyết định số phận của cả giải đấu.

Tuy vậy, sự biến mất của những “ngọn núi không thể vượt qua” cũng đem lại mặt tích cực, nhiều nhà vô địch mới xuất hiện, mọi tay vợt đều có cơ hội thực sự, người xem được chứng kiến nhiều trận đấu gay cấn hơn và thành công được quyết định bởi phong độ, không phải huyền thoại.

Nhưng cùng lúc, Keys thừa nhận thế hệ của mình vẫn phải sống dưới cái bóng khổng lồ của "BIG 3" và Serena, những con người “độc nhất vô nhị”, những đỉnh cao thể thao khó thể lặp lại.

Thông điệp cuối cùng của Keys rất rõ ràng, đã đến lúc người hâm mộ đánh giá các tay vợt dựa trên sự thật của quần vợt hôm nay, quần vợt công bằng hơn, khốc liệt hơn và cạnh tranh hơn, thay vì so sánh họ với những huyền thoại siêu việt của quá khứ.