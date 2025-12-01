Kết quả bóng đá Chelsea - Arsenal: "Mưa thẻ" và giao chiến trên không (Ngoại hạng Anh)

Tổn thất lực lượng đã xảy ra cho Arsenal khi William Saliba bị đau và không đến Stamford Bridge, khiến HLV Mikel Arteta phải dùng cặp trung vệ Mosquera - Hincapie, trong khi Leandro Trossard cũng vắng mặt và được thay thế bởi Gabriel Martinelli. Bên phía chủ nhà Chelsea, Enzo Maresca quyết định làm dày hàng tiền vệ khi đẩy Reece James lên đá cùng Caicedo và Enzo Fernandez, đổi sang sơ đồ 4-3-3 với bộ ba tấn công Neto - Estevao - Joao Pedro.

Chelsea đang hơn về thế trận thì đã bị mất người với thẻ đỏ của Caicedo

Arsenal dù kiểm soát nhiều hơn nhưng Chelsea nguy hiểm hơn trong phản công, đặc biệt là các pha đột phá của Estevao. Phút 18, cơ hội cho tiền đạo người Brazil đã xuất hiện khi Mosquera phá bóng không tốt sau quả căng ngang của Joao Pedro, nhưng Estevao đá vọt xà rất đáng tiếc.

Cặp trung vệ của Arsenal khá lập bập và ở phút 30 Hincapie thậm chí đã mất bóng vào chân Joao Pedro ngay bên ngoài vòng cấm, nhưng Calafiori đã kịp lao tới ngăn pha đối mặt thủ môn.

Giữa lúc Chelsea đang trên chân, phút 34 Caicedo vào bóng muộn và đã kê chân trúng vào mắt cá của Merino ở giữa sân. Cú xoạc nguy hiểm này bị tổ VAR kiểm tra và rốt cuộc Caicedo đã bị thẻ đỏ trực tiếp. Arsenal hơn người và cuối hiệp 1 họ đã suýt nữa có được bàn mở tỷ số. Các pha phối hợp với Rice đã mở ra cơ hội dứt điểm cho Martinelli, nhưng Sanchez rất nhanh đổ người cản phá bằng tay phải dù đã bị tới 2 cầu thủ làm khuất tầm nhìn.

Chalobah đánh đầu ngược mở tỷ số cho Chelsea

Chelsea thiếu người nhưng họ vẫn có một thứ vũ khí lợi hại: các quả phạt góc. Tưởng là thế mạnh của Arsenal, nhưng đội khách ở phút 48 đã để cho Chalobah chiếm vị trí ở góc gần, và trung vệ này đón quả phạt góc của Reece James với cú đánh đầu ngược đưa Chelsea vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên lợi thế của Chelsea không duy trì được lâu, phút 59 Saka đã tạt vào từ cánh phải và hàng thủ Chelsea để cho một mình Gusto phải nhảy lên tranh chấp với Merino lẫn Madueke, và Merino là người đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1. Arteta sau đó tung thêm Gyokeres vào, nhưng Chelsea lúc này đã bố trí kèm người chặt chẽ hơn.

Merino đánh đầu tung lưới Chelsea trước sự bất lực trong tranh chấp của Gusto

Trong hơn 10 phút cuối cùng, Arsenal tràn lên và họ thậm chí huy động cả trung vệ Hincapie tham gia leo biên tạt bóng. Phút 88, Merino đã có thời cơ dứt điểm rất nguy hiểm, nhưng Robert Sanchez đổ người đẩy bóng ra trước khi anh dũng lao vào ôm bóng và chịu cú va chạm rất mạnh với Gyokeres.

Chelsea tiếp tục sống sót trong 4 phút bù giờ bất chấp một loạt quả tạt bổng của Arsenal. Hòa 1-1, Arsenal vẫn giữ ngôi đầu bảng với 5 điểm hơn Man City, còn Chelsea đòi lại vị trí thứ 3 sau khi bị Aston Villa vượt lên trong hơn 2 giờ.

Tỷ số trận đấu: Chelsea 1-1 Arsenal (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

- Chelsea: Chalobah 48' (James)

- Arsenal: Merino 59' (Saka)

Thẻ đỏ: Caicedo 37'

Đội hình xuất phát:

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo; James, Enzo; Estevao, Joao Pedro, Pedro Neto.

Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Hincapie, Calafiori; Zubimendi; Eze, Rice; Saka, Merino, Martinelli.

Chelsea Arsenal Sút khung thành 11(5) 8(5) Thời gian kiểm soát bóng 38% 62% Phạm lỗi 12 14 Thẻ vàng 1 6 Thẻ đỏ 1 0 Việt vị 1 3 Phạt góc 3 3 Cứu thua 3 3