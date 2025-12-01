Kết quả bóng đá Chelsea - Arsenal: "Mưa thẻ" và giao chiến trên không (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Atalanta vs Fiorentina 01/12/25 - Trực tiếp
Logo Atalanta - ATA Atalanta
2
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
0
Freiburg vs Mainz 05 01/12/25 - Trực tiếp
Logo Freiburg - SCF Freiburg
1
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
0
Roma vs Napoli
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Olympique Lyonnais vs Nantes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Girona vs Real Madrid
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Kết quả bóng đá Chelsea - Arsenal: "Mưa thẻ" và giao chiến trên không (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Chelsea Clip Ngoại hạng Anh 2025/26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Vòng 13 Ngoại hạng Anh) 7 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ, 2 bàn thắng từ không chiến đã làm nên diễn biến gay cấn của derby London.

   

Tổn thất lực lượng đã xảy ra cho Arsenal khi William Saliba bị đau và không đến Stamford Bridge, khiến HLV Mikel Arteta phải dùng cặp trung vệ Mosquera - Hincapie, trong khi Leandro Trossard cũng vắng mặt và được thay thế bởi Gabriel Martinelli. Bên phía chủ nhà Chelsea, Enzo Maresca quyết định làm dày hàng tiền vệ khi đẩy Reece James lên đá cùng Caicedo và Enzo Fernandez, đổi sang sơ đồ 4-3-3 với bộ ba tấn công Neto - Estevao - Joao Pedro.

Chelsea đang hơn về thế trận thì đã bị mất người với thẻ đỏ của Caicedo

Chelsea đang hơn về thế trận thì đã bị mất người với thẻ đỏ của Caicedo

Arsenal dù kiểm soát nhiều hơn nhưng Chelsea nguy hiểm hơn trong phản công, đặc biệt là các pha đột phá của Estevao. Phút 18, cơ hội cho tiền đạo người Brazil đã xuất hiện khi Mosquera phá bóng không tốt sau quả căng ngang của Joao Pedro, nhưng Estevao đá vọt xà rất đáng tiếc.

Cặp trung vệ của Arsenal khá lập bập và ở phút 30 Hincapie thậm chí đã mất bóng vào chân Joao Pedro ngay bên ngoài vòng cấm, nhưng Calafiori đã kịp lao tới ngăn pha đối mặt thủ môn.

Giữa lúc Chelsea đang trên chân, phút 34 Caicedo vào bóng muộn và đã kê chân trúng vào mắt cá của Merino ở giữa sân. Cú xoạc nguy hiểm này bị tổ VAR kiểm tra và rốt cuộc Caicedo đã bị thẻ đỏ trực tiếp. Arsenal hơn người và cuối hiệp 1 họ đã suýt nữa có được bàn mở tỷ số. Các pha phối hợp với Rice đã mở ra cơ hội dứt điểm cho Martinelli, nhưng Sanchez rất nhanh đổ người cản phá bằng tay phải dù đã bị tới 2 cầu thủ làm khuất tầm nhìn.

Chalobah đánh đầu ngược mở tỷ số cho Chelsea

Chalobah đánh đầu ngược mở tỷ số cho Chelsea

Chelsea thiếu người nhưng họ vẫn có một thứ vũ khí lợi hại: các quả phạt góc. Tưởng là thế mạnh của Arsenal, nhưng đội khách ở phút 48 đã để cho Chalobah chiếm vị trí ở góc gần, và trung vệ này đón quả phạt góc của Reece James với cú đánh đầu ngược đưa Chelsea vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên lợi thế của Chelsea không duy trì được lâu, phút 59 Saka đã tạt vào từ cánh phải và hàng thủ Chelsea để cho một mình Gusto phải nhảy lên tranh chấp với Merino lẫn Madueke, và Merino là người đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1. Arteta sau đó tung thêm Gyokeres vào, nhưng Chelsea lúc này đã bố trí kèm người chặt chẽ hơn.

Merino đánh đầu tung lưới Chelsea trước sự bất lực trong tranh chấp của Gusto

Merino đánh đầu tung lưới Chelsea trước sự bất lực trong tranh chấp của Gusto

Trong hơn 10 phút cuối cùng, Arsenal tràn lên và họ thậm chí huy động cả trung vệ Hincapie tham gia leo biên tạt bóng. Phút 88, Merino đã có thời cơ dứt điểm rất nguy hiểm, nhưng Robert Sanchez đổ người đẩy bóng ra trước khi anh dũng lao vào ôm bóng và chịu cú va chạm rất mạnh với Gyokeres. 

Chelsea tiếp tục sống sót trong 4 phút bù giờ bất chấp một loạt quả tạt bổng của Arsenal. Hòa 1-1, Arsenal vẫn giữ ngôi đầu bảng với 5 điểm hơn Man City, còn Chelsea đòi lại vị trí thứ 3 sau khi bị Aston Villa vượt lên trong hơn 2 giờ.

Tỷ số trận đấu: Chelsea 1-1 Arsenal (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo): 

- Chelsea: Chalobah 48' (James)

- Arsenal: Merino 59' (Saka)

Thẻ đỏ: Caicedo 37'

Đội hình xuất phát: 

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo; James, Enzo; Estevao, Joao Pedro, Pedro Neto.

Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Hincapie, Calafiori; Zubimendi; Eze, Rice; Saka, Merino, Martinelli.

Kết quả bóng đá Chelsea - Arsenal: "Mưa thẻ" và giao chiến trên không (Ngoại hạng Anh) - 4 Chelsea Arsenal Kết quả bóng đá Chelsea - Arsenal: "Mưa thẻ" và giao chiến trên không (Ngoại hạng Anh) - 5

Sút khung thành
11(5)
8(5)
Thời gian kiểm soát bóng
38%
62%
Phạm lỗi
12
14
Thẻ vàng
1
6
Thẻ đỏ
1
0
Việt vị
1
3
Phạt góc
3
3
Cứu thua
3
3
Chelsea Kết quả bóng đá Chelsea - Arsenal: "Mưa thẻ" và giao chiến trên không (Ngoại hạng Anh) - 6 vs Kết quả bóng đá Chelsea - Arsenal: "Mưa thẻ" và giao chiến trên không (Ngoại hạng Anh) - 7 Arsenal

Điểm

Sanchez 8.3

Gusto 6.6

Fofana 6.9

Ghi bàn Chalobah 7.8

Thẻ vàng Cucurella 6.5

thẻ đỏ Caicedo 5.8

Fernandez 6.6

Kiến tạo James 7.8

Joao Pedro 7.0

Neto 6.4

Estevao 6.5

Điểm

7.3Raya

7.1Timber

6.8Mosquera Thẻ vàng

6.9Hincapie Thẻ vàng

6.8Calafiori Thẻ vàng

6.3Eze

6.4Zubimendi Thẻ vàng

7.2Rice

7.3Saka Kiến tạo

7.4Merino Ghi bàn

6.4Martinelli

Thay người

Garnacho 6.7

Delap 6.7

Thay người

6.0Lewis-Skelly Thẻ vàng

6.2Madueke

6.6Odegaard

6.4Gyokeres Thẻ vàng

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

8

Barcelona - Atletico Madrid 03.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
Atletico Madrid
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 03/12
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Arsenal: Sống sót trước đợt hãm thành cuối (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Arsenal: Sống sót trước đợt hãm thành cuối (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 13) Chelsea đã thoát hiểm ở đợt hãm thành cuối cùng của Arsenal sau 2 cú đánh đầu của Lewis-Skelly và Merino.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/12/2025 00:25 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN