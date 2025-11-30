Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam - U17 Malaysia: Chủ nhà nắm lợi thế lớn (Vòng loại châu Á)

19h, 30/11 | U17 Việt Nam 0 - 0 U17 Malaysia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U17 Việt Nam vs U17 Malaysia U17 Malaysia Điểm Bá Huấn Mạnh Cường Đăng Khoa Hoàng Việt Quý Vương Minh Thủy Đại Nhân Nguyễn Lực Văn Dương Anh Hào Sỹ Bách Điểm Hamim Ezzery Amirul Darwis Nurikhwan Syaker Akmal Taufiquul Alif Ashraf Ahmad =Yusuf Iman Danish Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U17 Việt Nam U17 Việt Nam U17 Malaysia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Bá Huấn, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Hoàng Việt, Quý Vương, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Anh Hào, Sỹ Bách Hamim, Ezzery, Amirul, Darwis, Nurikhwan, Syaker, Akmal, Taufiquul, Alif Ashraf, Ahmad =Yusuf, Iman Danish

🔥 U17 Việt Nam nắm nhiều lợi thế trước “chung kết bảng”

U17 Việt Nam đang có nhiều lợi thế đứng đầu bảng C

U17 Việt Nam bước vào trận đấu với Malaysia với tâm thế thoải mái khi chỉ cần hòa để giữ ngôi đầu bảng C. Thầy trò HLV Cristiano Roland còn có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả, giúp gia tăng sự tự tin. Về mặt thống kê, đội chủ nhà ghi dấu ấn nhờ hàng thủ chưa để thủng lưới. Tuy nhiên, cần thẳng thắn rằng những đối thủ vừa qua không quá mạnh trong tấn công, nên hệ thống phòng ngự của Việt Nam chưa bị thử thách thực sự.

Dù kiểm soát tốt tuyến giữa và chia cắt các mũi phối hợp của đối phương, U17 Việt Nam vẫn chưa chứng minh được sự vượt trội hoàn toàn về chuyên môn. Trận đấu với Malaysia sẽ là bài kiểm tra thực chất cho năng lực phòng ngự của đội.

⚡ Nguy cơ từ hàng công sắc bén của U17 Malaysia

Malaysia buộc phải thắng nên chắc chắn đẩy mạnh tấn công. Đây là đội bóng có lối chơi đa dạng, kết hợp tốt giữa trung lộ và biên, cùng nhịp độ lên bóng nguy hiểm. Đặc biệt, chân sút Iman Danish đang vào phom với 7 bàn sau 4 trận, sở hữu tốc độ, khả năng chớp thời cơ và dứt điểm rất sắc.

Ngoài ra, Alif Ashraf cũng là mối đe dọa lớn có thể tạo đột biến. Vì vậy, hàng thủ U17 Việt Nam không được phép chủ quan. Nếu xem nhẹ sức mạnh tấn công của đối thủ, đoàn quân của HLV Roland hoàn toàn có thể phải trả giá.