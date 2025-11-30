Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam - U17 Malaysia: Chủ nhà nắm lợi thế lớn (Vòng loại châu Á)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Crystal Palace vs Manchester United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Pisa vs Inter Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Aston Villa vs Wolverhampton Wanderers
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sevilla vs Real Betis
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Chelsea vs Arsenal
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atalanta vs Fiorentina
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Freiburg vs Mainz 05
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Roma vs Napoli
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Olympique Lyonnais vs Nantes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Girona vs Real Madrid
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam - U17 Malaysia: Chủ nhà nắm lợi thế lớn (Vòng loại châu Á)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay

(19h, 30/11, vòng loại châu Á) U17 Việt Nam có nhiều lợi thế trước Malaysia, nhưng hàng công nguy hiểm của đối thủ buộc đội chủ nhà phải giữ sự tập trung tối đa.

19h, 30/11 |

U17 Việt Nam
Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam - U17 Malaysia: Chủ nhà nắm lợi thế lớn (Vòng loại châu Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam - U17 Malaysia: Chủ nhà nắm lợi thế lớn (Vòng loại châu Á) - 1
U17 Malaysia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam - U17 Malaysia: Chủ nhà nắm lợi thế lớn (Vòng loại châu Á) - 1
Bá Huấn, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Hoàng Việt, Quý Vương, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Anh Hào, Sỹ Bách
Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam - U17 Malaysia: Chủ nhà nắm lợi thế lớn (Vòng loại châu Á) - 1
Hamim, Ezzery, Amirul, Darwis, Nurikhwan, Syaker, Akmal, Taufiquul, Alif Ashraf, Ahmad =Yusuf, Iman Danish

🔥 U17 Việt Nam nắm nhiều lợi thế trước “chung kết bảng”

U17 Việt Nam đang có nhiều lợi thế đứng đầu bảng C

U17 Việt Nam đang có nhiều lợi thế đứng đầu bảng C

U17 Việt Nam bước vào trận đấu với Malaysia với tâm thế thoải mái khi chỉ cần hòa để giữ ngôi đầu bảng C. Thầy trò HLV Cristiano Roland còn có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả, giúp gia tăng sự tự tin. Về mặt thống kê, đội chủ nhà ghi dấu ấn nhờ hàng thủ chưa để thủng lưới. Tuy nhiên, cần thẳng thắn rằng những đối thủ vừa qua không quá mạnh trong tấn công, nên hệ thống phòng ngự của Việt Nam chưa bị thử thách thực sự.

Dù kiểm soát tốt tuyến giữa và chia cắt các mũi phối hợp của đối phương, U17 Việt Nam vẫn chưa chứng minh được sự vượt trội hoàn toàn về chuyên môn. Trận đấu với Malaysia sẽ là bài kiểm tra thực chất cho năng lực phòng ngự của đội.

⚡ Nguy cơ từ hàng công sắc bén của U17 Malaysia

Malaysia buộc phải thắng nên chắc chắn đẩy mạnh tấn công. Đây là đội bóng có lối chơi đa dạng, kết hợp tốt giữa trung lộ và biên, cùng nhịp độ lên bóng nguy hiểm. Đặc biệt, chân sút Iman Danish đang vào phom với 7 bàn sau 4 trận, sở hữu tốc độ, khả năng chớp thời cơ và dứt điểm rất sắc.

Ngoài ra, Alif Ashraf cũng là mối đe dọa lớn có thể tạo đột biến. Vì vậy, hàng thủ U17 Việt Nam không được phép chủ quan. Nếu xem nhẹ sức mạnh tấn công của đối thủ, đoàn quân của HLV Roland hoàn toàn có thể phải trả giá.

8

Barcelona - Atletico Madrid 03.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
Atletico Madrid
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 03/12
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/11/2025 12:54 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay
Xem thêm
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN