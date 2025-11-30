Kết quả bóng đá Man City - Leeds: Rượt đuổi 5 bàn, Foden cứu rỗi (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Monaco vs Paris Saint-Germain 29/11/25 - Trực tiếp
Logo Monaco - ASM Monaco
1
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
0
Juventus vs Cagliari 30/11/25 - Trực tiếp
Logo Juventus - JUV Juventus
2
Logo Cagliari - CAG Cagliari
1
Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund 30/11/25 - Trực tiếp
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
0
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
0
Everton vs Newcastle United 30/11/25 - Trực tiếp
Logo Everton - EVE Everton
0
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
1
Milan vs Lazio
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Tottenham Hotspur vs Fulham
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Atlético de Madrid vs Real Oviedo
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Olympique Marseille vs Toulouse
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Crystal Palace vs Manchester United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Pisa vs Inter Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Aston Villa vs Wolverhampton Wanderers
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sevilla vs Real Betis
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Chelsea vs Arsenal
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atalanta vs Fiorentina
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Freiburg vs Mainz 05
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Roma vs Napoli
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Olympique Lyonnais vs Nantes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Girona vs Real Madrid
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Kết quả bóng đá Man City - Leeds: Rượt đuổi 5 bàn, Foden cứu rỗi (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Leeds United Manchester City
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Vòng 13 Ngoại hạng Anh) Man City giành chiến thắng vô cùng vất vả trước Leeds trong ngày Foden rực sáng.

   

Man City sớm tràn lên phần sân của Leeds để tìm bàn thắng mở tỷ số. Khi trận đấu còn chưa bước sang phút đầu tiên, nửa xanh thành Manchester đã khiến mành lưới đối thủ rung lên. Bernardo Silva thả bóng xuống thuận lợi, Nunes chuyền vào cho Foden vô lê chính xác, mở tỷ số cho Man City

Niềm vui lớn của Man City

Niềm vui lớn của Man City

Nhận bàn thua từ quá sớm, tinh thần các cầu thủ Leeds bị ảnh hưởng đáng kể. Họ chỉ biết co cụm chống đỡ những đợt lên bóng như vũ bão của đối phương. 

Nhưng Leeds không chống đỡ được lâu. Phút 25, Man City nhân đôi cách biệt. Từ tình huống tổ chức đá phạt góc, thủ môn của Leeds đấm bóng hụt trong lúc truy cản cú đánh đầu của O'Reilly, tạo điều kiện để Gvardiol dứt điểm cận thành.

Trước khi hiệp một khép lại, Man City còn tạo ra vô số cơ hội ăn bàn khác. Tiếc thay họ lại không thể nào tận dụng được. 

Sang hiệp hai, Leeds tung Calvert-Lewin vào sân và anh đã tạo ra khác biệt lớn. Phút 49, Nunes chuyền hỏng vô duyên ở phần sân nhà. Leeds cướp được bóng và cơ hội đến với Calvert-Lewin. Nunes cố gắng băng về để sửa sai, nhưng anh vẫn không thể ngăn Calvert-Lewin ghi bàn.

Sang phút 66, Calvert-Lewin còn mang về quả phạt đền cho Leeds khi anh bị Gvardiol phạm lỗi trong vòng cấm. Ở chấm 11m, Nmecha không thắng được Donnarumma. Nhưng bóng lại bật ra đúng vào vị trí của Nmecha nên anh dễ dàng đệm bóng, gỡ hòa 2-2 cho Leeds.

Man City chỉ bắt đầu tỉnh giấc kể từ thời điểm này. Họ miệt mài ép sân Leeds và được hưởng thành quả ở phút 90+1. Nhận đường chuyền của Cherki, Foden đi bóng đẳng cấp để mở ra góc sút, sau đó dứt điểm vô cùng hiểm hóc làm tung lưới đối thủ. 

Sự vỡ òa của Foden

Sự vỡ òa của Foden

Đây cũng là bàn thắng cuối của trận đấu. Man City thắng chung cuộc 3-2 đầy nghẹt thở trước Leeds để tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Tỷ số chung cuộc: Man City 3-2 Leeds (H1: 2-0)

Ghi bàn (kiến tạo): 

Man City: Foden 1' (Nunes), 90+1' (Cherki), Gvardiol 25' (O'Reilly)

Leeds: Calvert-Lewin 49', Nmecha 68'

Đội hình xuất phát: 

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Gonzalez, Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Doku, Haaland

Leeds: Perri, Bogle, Rodon, Struijk, Justin, Tanaka, Ampadu, Gruev, James, Nmecha, Gnonto

8

Barcelona - Atletico Madrid 03.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
Atletico Madrid
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 03/12
Thể lệ
Tranh cãi Man City mất 2 quả penalty trước Newcastle, Rooney đòi công bằng
Tranh cãi Man City mất 2 quả penalty trước Newcastle, Rooney đòi công bằng

Man City đã phải nhận thất bại trên sân của Newcastle trong trận đấu đầy tranh cãi. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola bị mất 3 điểm quý giá và tụt xuống...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/11/2025 22:58 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN