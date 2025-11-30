Kết quả bóng đá Man City - Leeds: Rượt đuổi 5 bàn, Foden cứu rỗi (Ngoại hạng Anh)

Man City sớm tràn lên phần sân của Leeds để tìm bàn thắng mở tỷ số. Khi trận đấu còn chưa bước sang phút đầu tiên, nửa xanh thành Manchester đã khiến mành lưới đối thủ rung lên. Bernardo Silva thả bóng xuống thuận lợi, Nunes chuyền vào cho Foden vô lê chính xác, mở tỷ số cho Man City.

Niềm vui lớn của Man City

Nhận bàn thua từ quá sớm, tinh thần các cầu thủ Leeds bị ảnh hưởng đáng kể. Họ chỉ biết co cụm chống đỡ những đợt lên bóng như vũ bão của đối phương.

Nhưng Leeds không chống đỡ được lâu. Phút 25, Man City nhân đôi cách biệt. Từ tình huống tổ chức đá phạt góc, thủ môn của Leeds đấm bóng hụt trong lúc truy cản cú đánh đầu của O'Reilly, tạo điều kiện để Gvardiol dứt điểm cận thành.

Trước khi hiệp một khép lại, Man City còn tạo ra vô số cơ hội ăn bàn khác. Tiếc thay họ lại không thể nào tận dụng được.

Sang hiệp hai, Leeds tung Calvert-Lewin vào sân và anh đã tạo ra khác biệt lớn. Phút 49, Nunes chuyền hỏng vô duyên ở phần sân nhà. Leeds cướp được bóng và cơ hội đến với Calvert-Lewin. Nunes cố gắng băng về để sửa sai, nhưng anh vẫn không thể ngăn Calvert-Lewin ghi bàn.

Sang phút 66, Calvert-Lewin còn mang về quả phạt đền cho Leeds khi anh bị Gvardiol phạm lỗi trong vòng cấm. Ở chấm 11m, Nmecha không thắng được Donnarumma. Nhưng bóng lại bật ra đúng vào vị trí của Nmecha nên anh dễ dàng đệm bóng, gỡ hòa 2-2 cho Leeds.

Man City chỉ bắt đầu tỉnh giấc kể từ thời điểm này. Họ miệt mài ép sân Leeds và được hưởng thành quả ở phút 90+1. Nhận đường chuyền của Cherki, Foden đi bóng đẳng cấp để mở ra góc sút, sau đó dứt điểm vô cùng hiểm hóc làm tung lưới đối thủ.

Sự vỡ òa của Foden

Đây cũng là bàn thắng cuối của trận đấu. Man City thắng chung cuộc 3-2 đầy nghẹt thở trước Leeds để tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Tỷ số chung cuộc: Man City 3-2 Leeds (H1: 2-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

Man City: Foden 1' (Nunes), 90+1' (Cherki), Gvardiol 25' (O'Reilly)

Leeds: Calvert-Lewin 49', Nmecha 68'

Đội hình xuất phát:

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Gonzalez, Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Doku, Haaland

Leeds: Perri, Bogle, Rodon, Struijk, Justin, Tanaka, Ampadu, Gruev, James, Nmecha, Gnonto