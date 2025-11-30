Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - MU: "Quỷ đỏ" và nỗi lo xa nhà (Ngoại hạng Anh)
(19h, 30/11, vòng 13 Ngoại hạng Anh) MU hành quân đến Selhurst Park với hành trang là 5 trận liên tiếp không giữ sạch lưới, cùng thành tích sân khách đáng báo động.
Premier League | 19h, 30/11 | SVĐ Selhurst Park
Điểm
Henderson
Lacroix
Guehi
Richards
Munoz
Wharton
Kamada
Mitchell
Sarr
Mateta
Pino
Điểm
Lammens
Yoro
De Ligt
Luke Shaw
Dalot
Mazraoui
Casemiro
Fernandes
Mount
Amad
Mbeumo
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
MU và nỗi lo xa nhà
MU hành quân đến Selhurst Park với hành trang là 5 trận liên tiếp không giữ sạch lưới, cùng thành tích sân khách đáng báo động, đặc biệt là khi đối đầu các đội bóng thủ đô London. Thực tế, chỉ 1 trong 11 trận sân khách gần nhất của MU tại Premier League kết thúc với chiến thắng. “Quỷ đỏ” cũng thua tới 16 trong 26 trận gần nhất làm khách trước các đại diện thành London, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù kể từ thất bại đầu tiên trong chuỗi này vào tháng 4/2023.
Crystal Palace có điểm tựa hàng thủ
Crystal Palace đang gây ấn tượng với sự chắc chắn đáng ngạc nhiên ở Ngoại hạng Anh. Chiến thắng 2-0 trước Wolves cuối tuần trước là trận giữ sạch lưới thứ 3 liên tiếp của “Đại bàng” từ đầu mùa, và họ hiện đứng thứ 6 trên BXH.
Brentford và Brighton cũng bất lực trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự Crystal Palace trong tháng này, và nhà vô địch FA Cup là một trong hai đội duy nhất chưa thủng tới 10 bàn tại Ngoại hạng Anh 2025/26, cùng với đội dẫn đầu Arsenal.
