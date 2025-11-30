Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - MU: "Quỷ đỏ" và nỗi lo xa nhà (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Crystal Palace vs Manchester United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Pisa vs Inter Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Aston Villa vs Wolverhampton Wanderers
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sevilla vs Real Betis
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Chelsea vs Arsenal
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atalanta vs Fiorentina
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Freiburg vs Mainz 05
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Roma vs Napoli
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Olympique Lyonnais vs Nantes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Girona vs Real Madrid
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - MU: "Quỷ đỏ" và nỗi lo xa nhà (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Crystal Palace Manchester United

(19h, 30/11, vòng 13 Ngoại hạng Anh) MU hành quân đến Selhurst Park với hành trang là 5 trận liên tiếp không giữ sạch lưới, cùng thành tích sân khách đáng báo động.

   

Premier League | 19h, 30/11 | SVĐ Selhurst Park

Crystal Palace
Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - MU: "Quỷ đỏ" và nỗi lo xa nhà (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - MU: "Quỷ đỏ" và nỗi lo xa nhà (Ngoại hạng Anh) - 1
MU
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - MU: "Quỷ đỏ" và nỗi lo xa nhà (Ngoại hạng Anh) - 1
Henderson, Lacroix, Guehi, Richards, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Mateta, Pino
Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - MU: "Quỷ đỏ" và nỗi lo xa nhà (Ngoại hạng Anh) - 1
Lammens, Yoro, De Ligt, Luke Shaw, Dalot, Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Mount, Amad, Mbeumo

MU và nỗi lo xa nhà

MU hành quân đến Selhurst Park với hành trang là 5 trận liên tiếp không giữ sạch lưới, cùng thành tích sân khách đáng báo động, đặc biệt là khi đối đầu các đội bóng thủ đô London. Thực tế, chỉ 1 trong 11 trận sân khách gần nhất của MU tại Premier League kết thúc với chiến thắng. “Quỷ đỏ” cũng thua tới 16 trong 26 trận gần nhất làm khách trước các đại diện thành London, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù kể từ thất bại đầu tiên trong chuỗi này vào tháng 4/2023.

Crystal Palace có điểm tựa hàng thủ

Crystal Palace đang gây ấn tượng với sự chắc chắn đáng ngạc nhiên ở Ngoại hạng Anh. Chiến thắng 2-0 trước Wolves cuối tuần trước là trận giữ sạch lưới thứ 3 liên tiếp của “Đại bàng” từ đầu mùa, và họ hiện đứng thứ 6 trên BXH.

Brentford và Brighton cũng bất lực trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự Crystal Palace trong tháng này, và nhà vô địch FA Cup là một trong hai đội duy nhất chưa thủng tới 10 bàn tại Ngoại hạng Anh 2025/26, cùng với đội dẫn đầu Arsenal.

