Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - MU: "Quỷ đỏ" và nỗi lo xa nhà (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 19h, 30/11 | SVĐ Selhurst Park Crystal Palace 0 - 0 MU (H1: 0-0)

Đội hình dự kiến: Crystal Palace vs MU

Crystal Palace: Henderson, Lacroix, Guehi, Richards, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Mateta, Pino

MU: Lammens, Yoro, De Ligt, Luke Shaw, Dalot, Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Mount, Amad, Mbeumo

MU và nỗi lo xa nhà

MU hành quân đến Selhurst Park với hành trang là 5 trận liên tiếp không giữ sạch lưới, cùng thành tích sân khách đáng báo động, đặc biệt là khi đối đầu các đội bóng thủ đô London. Thực tế, chỉ 1 trong 11 trận sân khách gần nhất của MU tại Premier League kết thúc với chiến thắng. “Quỷ đỏ” cũng thua tới 16 trong 26 trận gần nhất làm khách trước các đại diện thành London, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù kể từ thất bại đầu tiên trong chuỗi này vào tháng 4/2023.

Crystal Palace có điểm tựa hàng thủ

Crystal Palace đang gây ấn tượng với sự chắc chắn đáng ngạc nhiên ở Ngoại hạng Anh. Chiến thắng 2-0 trước Wolves cuối tuần trước là trận giữ sạch lưới thứ 3 liên tiếp của “Đại bàng” từ đầu mùa, và họ hiện đứng thứ 6 trên BXH.

Brentford và Brighton cũng bất lực trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự Crystal Palace trong tháng này, và nhà vô địch FA Cup là một trong hai đội duy nhất chưa thủng tới 10 bàn tại Ngoại hạng Anh 2025/26, cùng với đội dẫn đầu Arsenal.