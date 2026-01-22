Nóng bảng xếp hạng Cúp C1: 8 đội tranh vé vào vòng 1/8, Barcelona có nắm quyền tự quyết?

Căng thẳng 8 đội đua top 8

Barcelona đã trải qua trận đấu không hề dễ dàng trên sân của Slavia Praha, phần lớn do những vấn đề trong khâu phòng ngự các tình huống phạt góc ở hiệp một. Hai lần mất tập trung từ “bóng chết” khiến đoàn quân của HLV Hansi Flick bị thủng lưới và phải bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa, dù Fermin đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng.

Barcelona sẽ bước vào lượt trận cuối với vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng

Sang hiệp hai, các pha lập công của Dani Olmo và Robert Lewandowski giúp Barcelona giành chiến thắng quan trọng. Kết quả này mang ý nghĩa sống còn với đội bóng xứ Catalunya để tiếp tục nuôi hy vọng kết thúc giai đoạn vòng bảng trong top 8 và giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 Champions League.

Còn tại nước Anh, Chelsea vất vả vượt qua đối thủ “tí hon” Pafos nhờ pha lập công duy nhất của của Moises Caicedo. Newcastle giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước PSV. Điều đó đồng nghĩa với việc Barcelona vẫn đứng ngoài top 8, xếp thứ 9, nhưng nắm quyền tự quyết trong tay để tránh phải đá vòng play-off.

Cụ thể, Barcelona bước vào lượt trận cuối với 13 điểm, bằng điểm với đội xếp thứ 6 là Chelsea, cùng 6 đội khác gồm đương kim vô địch PSG, Newcastle, Chelsea, Sporting Lisbon, Man City, Atletico Madrid và Atalanta. Tổng cộng có 8 đội cùng sở hữu 13 điểm, và hiệu số bàn thắng bại sẽ đóng vai trò then chốt, bởi chắc chắn sẽ có đội lọt top 8 nhờ chỉ số này.

Barcelona cần điều kiện gì để kết thúc trong top 8?

Hiện tại, Barcelona có hiệu số +5, kém PSG (+10), Newcastle (+10) và Chelsea (+6), nhưng nhỉnh hơn Sporting Lisbon (+5), Man City (+4), Atletico Madrid (+3) và Atalanta (+1). Đáng chú ý, PSG và Newcastle sẽ đối đầu trực tiếp ở lượt cuối, đồng nghĩa ít nhất một trong hai, hoặc cả hai nếu hòa, sẽ không còn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Barcelona, với điều kiện đoàn quân của HLV Flick giành trọn 3 điểm trước Copenhagen trên sân Nou Camp ở lượt cuối.

Ngoài ra, Barcelona cũng có thể vượt qua một số đội đang xếp trên như Tottenham (14 điểm), Liverpool (15) và Real Madrid (15) nếu giành chiến thắng, trong khi chờ đợi các đối thủ này sảy chân. Tottenham, Liverpool và Real Madrid lần lượt chạm trán Frankfurt, Qarabag và Benfica.

Ở nhóm các đội cùng 13 điểm (không tính Barcelona, PSG và Newcastle), những cặp đấu còn lại của lượt trận cuối gồm: Athletic Bilbao - Sporting Lisbon, Man City - Galatasaray, Napoli - Chelsea, Atletico Madrid - Bodo/Glimt và Union Saint Gilloise - Atalanta.

Cục diện top 8 BXH Champions League: