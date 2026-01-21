Trực tiếp bóng đá Slavia Praha - Barcelona: Khó cản thầy trò Hansi Flick (Cúp C1)

C1 - Champions League | 3h, 22/1 | Fortuna Arena Slavia Praha 0 - 0 Barcelona (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Slavia Praha vs Barcelona Barcelona Điểm Stanek Holes Chaloupek Ogbu Zima Doudera Moses Provod Sadilek Sanyang Chytil Điểm Joan Garcia Kounde Cubarsi Eric Garcia Balde Pedri De Jong Fermin Raphinha Rashford Lewandowski Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Slavia Praha Slavia Praha Barcelona Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Stanek, Holes, Chaloupek, Ogbu, Zima, Doudera, Moses, Provod, Sadilek, Sanyang, Chytil Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, Pedri, De Jong, Fermin, Raphinha, Rashford, Lewandowski

Đẳng cấp quá chênh lệch

Slavia Praha là đội bóng giàu truyền thống của CH Séc. Tuy nhiên, tầm vóc của họ quá "nhỏ bé" so với "Gã khổng lồ xứ Catalunya". Hãy nhìn vào thứ hạng của hai đội trước khi lượt đấu này bắt đầu. Barcelona tạm thời rớt xuống vị trí thứ 15 với 10 điểm/6 trận. Họ còn nguyên cửa nằm trong Top 8 khi lượt thứ 7 kết thúc nếu thắng từ 2 bàn trở lên trước Slavia Praha. Trong khi đó, chủ nhà đang đứng thứ 3 từ dưới lên với chỉ vỏn vẹn 3 điểm.

Lewandowski khát khao ghi bàn

Một điểm đáng chú ý là Robert Lewandowski chưa thể ghi bàn tại Champions League trong 9 tháng qua. Mùa giải này, cầu thủ người Ba Lan đá 6 trận, trong đó 5 trận đá chính nhưng chưa thể "mở tài khoản". Bởi vậy, Lewandowski chắc chắn sẽ rất quyết tâm ghi bàn nếu được tung vào sân ngay từ đầu.

Trở ngại về mặt thời tiết

Nếu nói về trở ngại lớn nhất của Barcelona trong trận đấu này, có lẽ là thời tiết. Dự báo cho biết nhiệt độ tại sân Fortuna Arena sẽ chỉ rơi vào khoảng -6 đến -8 độ C. Đây là thời tiết tương đối khắc nghiệt với những cầu thủ thường xuyên thi đấu ở khu vực có khí hậu ấm áp như Barcelona.

Barcelona không có Yamal và Cancelo

Một điểm đáng chú ý là Barcelona sẽ không có sự phục vụ của Lamine Yamal trong trận đấu này. Tiền vệ người Tây Ban Nha bị treo giò do đã lĩnh đủ thẻ vàng. Trong khi đó, tân binh Joao Cancelo cũng chưa thể thi đấu cho Barca do chưa được đăng ký bổ sung tại Champions League.