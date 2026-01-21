Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Slavia Praha - Barcelona: Khó cản thầy trò Hansi Flick (Cúp C1)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Barcelona Cup C1 - Champions League 2025/26

(3h, 22/1) Bài toán khó cho đội chủ nhà là làm sao ngăn chặn các cầu thủ tấn công của Barcelona.

  

C1 - Champions League | 3h, 22/1 | Fortuna Arena

Slavia Praha
Trực tiếp bóng đá Slavia Praha - Barcelona: Khó cản thầy trò Hansi Flick (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Slavia Praha - Barcelona: Khó cản thầy trò Hansi Flick (Cúp C1) - 1
Barcelona
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Slavia Praha - Barcelona: Khó cản thầy trò Hansi Flick (Cúp C1) - 1
Stanek, Holes, Chaloupek, Ogbu, Zima, Doudera, Moses, Provod, Sadilek, Sanyang, Chytil
Trực tiếp bóng đá Slavia Praha - Barcelona: Khó cản thầy trò Hansi Flick (Cúp C1) - 1
Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, Pedri, De Jong, Fermin, Raphinha, Rashford, Lewandowski

Đẳng cấp quá chênh lệch

Slavia Praha là đội bóng giàu truyền thống của CH Séc. Tuy nhiên, tầm vóc của họ quá "nhỏ bé" so với "Gã khổng lồ xứ Catalunya". Hãy nhìn vào thứ hạng của hai đội trước khi lượt đấu này bắt đầu. Barcelona tạm thời rớt xuống vị trí thứ 15 với 10 điểm/6 trận. Họ còn nguyên cửa nằm trong Top 8 khi lượt thứ 7 kết thúc nếu thắng từ 2 bàn trở lên trước Slavia Praha. Trong khi đó, chủ nhà đang đứng thứ 3 từ dưới lên với chỉ vỏn vẹn 3 điểm. 

Lewandowski khát khao ghi bàn

Một điểm đáng chú ý là Robert Lewandowski chưa thể ghi bàn tại Champions League trong 9 tháng qua. Mùa giải này, cầu thủ người Ba Lan đá 6 trận, trong đó 5 trận đá chính nhưng chưa thể "mở tài khoản". Bởi vậy, Lewandowski chắc chắn sẽ rất quyết tâm ghi bàn nếu được tung vào sân ngay từ đầu. 

Trở ngại về mặt thời tiết

Nếu nói về trở ngại lớn nhất của Barcelona trong trận đấu này, có lẽ là thời tiết. Dự báo cho biết nhiệt độ tại sân Fortuna Arena sẽ chỉ rơi vào khoảng -6 đến -8 độ C. Đây là thời tiết tương đối khắc nghiệt với những cầu thủ thường xuyên thi đấu ở khu vực có khí hậu ấm áp như Barcelona. 

Barcelona không có Yamal và Cancelo

Một điểm đáng chú ý là Barcelona sẽ không có sự phục vụ của Lamine Yamal trong trận đấu này. Tiền vệ người Tây Ban Nha bị treo giò do đã lĩnh đủ thẻ vàng. Trong khi đó, tân binh Joao Cancelo cũng chưa thể thi đấu cho Barca do chưa được đăng ký bổ sung tại Champions League. 

8

Arsenal - Man United 25.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man United
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 25/01
Thể lệ
Nhận định Slavia Praha vs Barcelona, 03h00 ngày 22/1: Đại náo nơi đất khách
Nhận định Slavia Praha vs Barcelona, 03h00 ngày 22/1: Đại náo nơi đất khách

TPO - Nhận định bóng đá Slavia Praha vs Barcelona, Cúp C1 Châu Âu - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Barcelona buộc...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/01/2026 18:20 PM (GMT+7)
