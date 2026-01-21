Video bóng đá Copenhagen - Napoli: Một mình McTominay là không đủ (Cúp C1)

Napoli phải làm khách của Copenhagen ở lượt 7 vòng bảng Champions League 2025/26. Cả hai đội đều cần điểm để kiếm vé đi tiếp. Bởi vậy, đôi bên không ngần ngại dâng lên tấn công. Napoli là đội tạo ra được nhiều cơ hội ngon ăn hơn nhưng chủ nhà chơi rất kiên cường.

McTominay lại sắm vai "người hùng" cho Napoli

Bước ngoặt của trận đấu tới ở phút 35 khi trọng tài quyết định rút thẻ đỏ đối với Thomas Delaney. Trước đó, vị trọng tài này rút thẻ vàng cảnh cáo nhưng sau khi xem lại quay chậm, quyết định đã được thay đổi.

Chỉ 4 phút sau, Napoli có bàn mở tỉ số. Người lập công không ai khác chính là McTominay với cú đánh đầu ngược hiểm hóc. Hiệp một kết thúc với lợi thế dẫn bàn cho Napoli.

Sang hiệp hai, Copenhagen quyết định chơi tất tay để tránh một trận thua. Trong khi Napoli liên tục bỏ lỡ cơ hội, đội chủ nhà lại tìm được bàn thắng. Phút 69, Copenhagen được hưởng phạt đền nhưng Jordan Larsson đá không thành công. Mặc dù vậy, cầu thủ này vẫn kịp thời đá bồi để cân bằng tỉ số 1-1.

Nhận bàn thua đau, Napoli áp đảo hoàn toàn thế trận trong những phút cuối. Đáng tiếc, không cơ hội nào của đội này trở thành bàn thắng. Chung cuộc, Napoli và Copenhagen chia điểm trong trận cầu đại diện của Đan Mạch chỉ còn chơi với 10 người kể từ cuối hiệp một.

Tỉ số chung cuộc: Copenhagen 1-1 Napoli (H1: 0-1)

Ghi bàn:

Copenhagen: Jordan Larsson 71'

Napoli: McTominay 39'

Đội hình xuất phát

Copenhagen: Kotarski, Lopez, Suzuki, Gabriel, Meling, Achouri, Delaney, Madsen, Elyounoussi, Cornelius, Dadason

Napoli: Milinkovic Savi, Di Lorenzo, Buongiorno, Jesus, Spinazzola, Lobotka, McTominay, Gutierrez, Vergaza, Elmas, Hojlund