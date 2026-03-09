Dự đoán tỷ số vòng 1/8 Cúp C1: Man City mơ hạ Real Madrid, PSG phục hận Chelsea

Man City không ngán ngại Bernabeu

Cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Man City (3h, 12/3) chính là trận đấu tâm điểm của lượt đi vòng 1/8 Cúp C1. Họ đã có duyên gặp nhau liên tục trong những mùa giải trở lại đây. Thậm chí người hâm mộ còn coi như đây là cuộc đấu kinh điển nhất của bóng đá thời hiện đại.

Hiện Real Madrid thi đấu không ổn định. Trong 5 trận đã qua, họ nhận tới 2 thất bại. Ngoài ra, những chiến thắng của "Los Blancos" cũng diễn ra khá khó nhọc. Việc vắng Mbappe là 1 trong những nguyên nhân chính.

Real Madrid gặp chướng ngại Man City đầy khó chịu

Điều này trái ngược hoàn toàn so với Man City. Nửa xanh thành Manchester đã bất bại trong 10 trận đấu gần nhất, trong đó có tới 8 chiến thắng. Điều này đồng nghĩa đoàn quân HLV Pep Guardiola đang có tinh thần tốt hơn nhiều so với Real Madrid.

Real Madrid được chơi trên sân nhà ở trận tới nhưng Man City không hề e sợ. Đôi bên đã gặp nhau ở giai đoạn vòng bảng và nửa xanh thành Manchester thắng đối thủ ngay ở Bernabeu với tỷ số 2-1.

Đây là lúc để Real Madrid thể hiện bản lĩnh của đội bóng vĩ đại nhất Cúp C1. Chỉ khi vượt qua Man City, họ mới được đánh giá trở thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Cúp C1 năm nay.

PSG mơ phục hận Chelsea

Chelsea từng khiến PSG nếm mùi cay đắng ở chung kết FIFA Club World Cup 2025. "The Blues" đánh bại đối thủ này với tỷ số 3-0. Kết quả đó diễn ra trong bối cảnh PSG mới khép lại mùa giải 2024/25 với chiến quả giành cú ăn ba vĩ đại.

Việc PSG gặp lại Chelsea (3h, 12/3) ở trận lượt đi vòng 1/8 Cúp C1 sẽ mang tới sự hào hứng lớn cho các CĐV lẫn cả cầu thủ đôi bên. "The Blues" mong đợi tái hiện kỳ tích, Còn PSG quyết phục hận.

Chelsea có thể thi đấu thiếu ổn định ở Ngoại hạng Anh. Nhưng khi ra đấu trường châu Âu, họ luôn là đối thủ đáng gờm. Trong khi đó, PSG trước trận đấu quan trọng này lại nếm mùi cay đắng khi thua Monaco với tỷ số 1-3.

Chelsea từng gây ra ám ảnh lớn tới PSG

Xét về phong độ, PSG bất ổn không kém gì Chelsea. Trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ chỉ thắng 3 trận, hòa 1 trận và 2 lần nếm mùi thất bại.

Tình hình diễn ra khó khăn như vậy rõ ràng đặt ra thách thức lớn với PSG trong việc tìm cách đánh bại Chelsea.

Sân Công viên các Hoàng tử không phải điểm tựa vững chắc dành cho PSG, ít nhất xét trong 5 trận gần nhất. Cụ thể, đoàn quân HLV Enrique chỉ thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Do vậy, không nhiều người hâm mộ tin tưởng vào cơ hội làm nên khác biệt của PSG.