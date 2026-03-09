Dự đoán tỷ số vòng 1/8 Cúp C1: Man City mơ hạ Real Madrid, PSG phục hận Chelsea

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atlético de Madrid vs Tottenham Hotspur
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Bayern Munich
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Newcastle United vs Barcelona
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Dự đoán tỷ số vòng 1/8 Cúp C1: Man City mơ hạ Real Madrid, PSG phục hận Chelsea

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Real Madrid Manchester City

Những cuộc đại chiến giữa các ông lớn tại lượt đi vòng 1/8 Cúp C1 được người hâm mộ quan tâm hơn cả.

  

Man City không ngán ngại Bernabeu

Cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Man City (3h, 12/3) chính là trận đấu tâm điểm của lượt đi vòng 1/8 Cúp C1. Họ đã có duyên gặp nhau liên tục trong những mùa giải trở lại đây. Thậm chí người hâm mộ còn coi như đây là cuộc đấu kinh điển nhất của bóng đá thời hiện đại. 

Hiện Real Madrid thi đấu không ổn định. Trong 5 trận đã qua, họ nhận tới 2 thất bại. Ngoài ra, những chiến thắng của "Los Blancos" cũng diễn ra khá khó nhọc. Việc vắng Mbappe là 1 trong những nguyên nhân chính. 

Real Madrid gặp chướng ngại Man City đầy khó chịu

Real Madrid gặp chướng ngại Man City đầy khó chịu

Điều này trái ngược hoàn toàn so với Man City. Nửa xanh thành Manchester đã bất bại trong 10 trận đấu gần nhất, trong đó có tới 8 chiến thắng. Điều này đồng nghĩa đoàn quân HLV Pep Guardiola đang có tinh thần tốt hơn nhiều so với Real Madrid.

Real Madrid được chơi trên sân nhà ở trận tới nhưng Man City không hề e sợ. Đôi bên đã gặp nhau ở giai đoạn vòng bảng và nửa xanh thành Manchester thắng đối thủ ngay ở Bernabeu với tỷ số 2-1. 

Đây là lúc để Real Madrid thể hiện bản lĩnh của đội bóng vĩ đại nhất Cúp C1. Chỉ khi vượt qua Man City, họ mới được đánh giá trở thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Cúp C1 năm nay. 

PSG mơ phục hận Chelsea

Chelsea từng khiến PSG nếm mùi cay đắng ở chung kết FIFA Club World Cup 2025. "The Blues" đánh bại đối thủ này với tỷ số 3-0. Kết quả đó diễn ra trong bối cảnh PSG mới khép lại mùa giải 2024/25 với chiến quả giành cú ăn ba vĩ đại.

Việc PSG gặp lại Chelsea (3h, 12/3) ở trận lượt đi vòng 1/8 Cúp C1 sẽ mang tới sự hào hứng lớn cho các CĐV lẫn cả cầu thủ đôi bên. "The Blues" mong đợi tái hiện kỳ tích, Còn PSG quyết phục hận.

Chelsea có thể thi đấu thiếu ổn định ở Ngoại hạng Anh. Nhưng khi ra đấu trường châu Âu, họ luôn là đối thủ đáng gờm. Trong khi đó, PSG trước trận đấu quan trọng này lại nếm mùi cay đắng khi thua Monaco với tỷ số 1-3. 

Chelsea từng gây ra ám ảnh lớn tới PSG

Chelsea từng gây ra ám ảnh lớn tới PSG

Xét về phong độ, PSG bất ổn không kém gì Chelsea. Trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ chỉ thắng 3 trận, hòa 1 trận và 2 lần nếm mùi thất bại. 

Tình hình diễn ra khó khăn như vậy rõ ràng đặt ra thách thức lớn với PSG trong việc tìm cách đánh bại Chelsea.

Sân Công viên các Hoàng tử không phải điểm tựa vững chắc dành cho PSG, ít nhất xét trong 5 trận gần nhất. Cụ thể, đoàn quân HLV Enrique chỉ thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Do vậy, không nhiều người hâm mộ tin tưởng vào cơ hội làm nên khác biệt của PSG.

Dự đoán tỷ số vòng 1/8 Cúp C1

Ngày 11/3

0h45: Galatasaray 1-2 Liverpool

3h: Atletico Madrid 2-0 Tottenham

3h: Newcastle 1-2 Barcelona

3h: Atalanta 1-3 Bayern Munich

Ngày 12/3

0h45: Leverkusen 0-2 Arsenal

3h: PSG 2-2 Chelsea

3h: Bodo/Glimt 1-1 Sporting Lisbon

3h: Real Madrid 1-1 Man City

09/03/2026 11:55 AM (GMT+7)
