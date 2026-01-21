Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Video bóng đá Tottenham - Dortmund: Thẻ đỏ tai hại, tiến vào Top 8 (Cúp C1)

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Borussia Dortmund Tottenham

Tottenham chơi hay hơn hẳn đối thủ và Dortmund còn rơi vào thế chỉ còn 10 người trên sân.

  

Tottenham đối đầu với Dortmund trên sân nhà ở lượt 7 vòng bảng Champions League 2025/26. Đội chủ nhà nhập cuộc nhanh và thành quả sớm tới. Phút 14, Odobert chuyền bóng cho Romero trong vòng cấm. Trung vệ người Argentina dứt điểm hiểm hóc để mang về bàn mở tỉ số. 

Solanke ghi bàn sau quãng thời gian dài phải nghỉ vì chấn thương

Solanke ghi bàn sau quãng thời gian dài phải nghỉ vì chấn thương

Bàn thắng này giúp Tottenham hưng phấn. Họ liên tục gây sức ép lên khung thành của thủ môn Kobel. Phút 24, trọng tài rút thẻ vàng với Svensson nhưng tổ VAR tư vấn. Kết quả là hậu vệ Dortmund nhận thẻ đỏ trực tiếp do hành vi vào bóng ác ý. 

Chỉ còn chơi với 10 người, Dortmund chỉ còn biết chống đỡ nhưng không thể. Phút 37, Solanke được đồng đội tạo điều kiện và không bỏ lỡ cơ hội điền tên lên bảng tỉ số.

Bước sang hiệp hai, Tottenham không còn duy trì được sức ép như hiệp một. Tuy nhiên, Dortmund cũng không thể đẩy mạnh tấn công do thiếu người. Phải tới nửa cuối của hiệp hai, đôi bên mới tạo được nhiều cơ hội trở lại. Kolo Muani bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn liên tiếp trong khi Schlotterbeck không thể thắng được thủ thành Vicario. 

Chung cuộc, Tottenham giành chiến thắng 2-0 trước Dortmund và tạm thời chen chân vào Top 8 của Champions League. 

Tỉ số chung cuộc: Tottenham 2-0 Dortmund (H1: 2-0)

Ghi bàn: Romero 14', Solanke 37'

Thẻ đỏ: Svensson 26'

Đội hình xuất phát

Tottenham: Vicario, Udogie, Danso, Romero, Porro, Bergvall, Simon, Spence, Simons, Odobert, Solanke

Dortmund: Kobel, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Couto, Bellingham, Nmecha, Svensson, Adeyemi, Brandt, Guirassy

Theo Nhật Anh

21/01/2026 04:09 AM (GMT+7)
