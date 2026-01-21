Video bóng đá Tottenham - Dortmund: Thẻ đỏ tai hại, tiến vào Top 8 (Cúp C1)

Tottenham đối đầu với Dortmund trên sân nhà ở lượt 7 vòng bảng Champions League 2025/26. Đội chủ nhà nhập cuộc nhanh và thành quả sớm tới. Phút 14, Odobert chuyền bóng cho Romero trong vòng cấm. Trung vệ người Argentina dứt điểm hiểm hóc để mang về bàn mở tỉ số.

Solanke ghi bàn sau quãng thời gian dài phải nghỉ vì chấn thương

Bàn thắng này giúp Tottenham hưng phấn. Họ liên tục gây sức ép lên khung thành của thủ môn Kobel. Phút 24, trọng tài rút thẻ vàng với Svensson nhưng tổ VAR tư vấn. Kết quả là hậu vệ Dortmund nhận thẻ đỏ trực tiếp do hành vi vào bóng ác ý.

Chỉ còn chơi với 10 người, Dortmund chỉ còn biết chống đỡ nhưng không thể. Phút 37, Solanke được đồng đội tạo điều kiện và không bỏ lỡ cơ hội điền tên lên bảng tỉ số.

Bước sang hiệp hai, Tottenham không còn duy trì được sức ép như hiệp một. Tuy nhiên, Dortmund cũng không thể đẩy mạnh tấn công do thiếu người. Phải tới nửa cuối của hiệp hai, đôi bên mới tạo được nhiều cơ hội trở lại. Kolo Muani bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn liên tiếp trong khi Schlotterbeck không thể thắng được thủ thành Vicario.

Chung cuộc, Tottenham giành chiến thắng 2-0 trước Dortmund và tạm thời chen chân vào Top 8 của Champions League.

Tỉ số chung cuộc: Tottenham 2-0 Dortmund (H1: 2-0)

Ghi bàn: Romero 14', Solanke 37'

Thẻ đỏ: Svensson 26'

Đội hình xuất phát

Tottenham: Vicario, Udogie, Danso, Romero, Porro, Bergvall, Simon, Spence, Simons, Odobert, Solanke

Dortmund: Kobel, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Couto, Bellingham, Nmecha, Svensson, Adeyemi, Brandt, Guirassy