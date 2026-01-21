Trực tiếp bóng đá Marseille - Liverpool: Đại chiến vì vé đi tiếp, Greenwood chờ tỏa sáng (Cúp C1)

C1 - Champions League | 3h, 22/1 | Stade Velodrome Marseille 0 - 0 Liverpool (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Marseille vs Liverpool Liverpool Điểm Rulli Murillo Balerdi Medina Emerson O'Riley Hojbjerg Weah Greenwood Paixao Aubameyang Điểm Alisson Frimpong Konate Van Dijk Robertson Mac Allister Gravenberch Szoboszlai Wirtz Gakpo Ekitike Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Marseille Marseille Liverpool Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Rulli, Murillo, Balerdi, Medina, Emerson, O'Riley, Hojbjerg, Weah, Greenwood, Paixao, Aubameyang Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo, Ekitike

Marseille: Phong độ cao, hàng công bùng nổ

Marseille tiếp đón Liverpool với sự tự tin lớn khi bất bại 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường (tính trong 90 phút), trong đó có 2 chiến thắng liên tiếp. Đội bóng nước Pháp ghi tới 14 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần, cho thấy sức tấn công rất đáng gờm.

Trên BXH Cúp C1, Marseille đang đứng thứ 16 với 9 điểm, kém Liverpool 3 điểm và cách top 8 tới 4 điểm. Trong bối cảnh đó, đội bóng nước Pháp gần như buộc phải đánh bại "The Kop" để nuôi hy vọng đi tiếp. Một kết quả không như ý thậm chí có thể khiến Marseille bật khỏi top 24 và đối mặt nguy cơ bị loại sớm.

Liverpool: Quyết thắng để vào thẳng vòng 1/8

Tại Champions League, Liverpool đứng thứ 11 sau khi đánh bại Inter 1-0 ngay tại Giuseppe Meazza nhờ quả phạt đền của Dominik Szoboszlai. Chiến thắng này giúp nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh áp sát top 8 trên BXH. Còn ở Ngoại hạng Anh, trận hòa 1-1 đáng thất vọng trước Burnley tiếp tục khiến HLV Arne Slot chịu áp lực lớn.

Hiện bằng điểm và hiệu số với Atletico nhưng kém về số bàn thắng, Liverpool sẽ rộng cửa giành vé trực tiếp nếu đánh bại Marseille. Dù vậy, trước hàng công đang thăng hoa của đội chủ sân Velodrome, “Quỷ đỏ” vùng Merseyside được dự báo sẽ có 90 phút đầy thử thách.