Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Trực tiếp bóng đá Marseille - Liverpool: Đại chiến vì vé đi tiếp, Greenwood chờ tỏa sáng (Cúp C1)

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Liverpool Trực tiếp bóng đá hôm nay

(3h, 22/1 - Vòng bảng Cúp C1) Marseille tiếp đón Liverpool trong trận đấu có ý nghĩa sống còn tại Champions League 2025/26, nơi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể trả giá bằng tấm vé đi tiếp.

  

C1 - Champions League | 3h, 22/1 | Stade Velodrome

Marseille
Trực tiếp bóng đá Marseille - Liverpool: Đại chiến vì vé đi tiếp, Greenwood chờ tỏa sáng (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Marseille - Liverpool: Đại chiến vì vé đi tiếp, Greenwood chờ tỏa sáng (Cúp C1) - 1
Liverpool
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Marseille - Liverpool: Đại chiến vì vé đi tiếp, Greenwood chờ tỏa sáng (Cúp C1) - 1
Rulli, Murillo, Balerdi, Medina, Emerson, O'Riley, Hojbjerg, Weah, Greenwood, Paixao, Aubameyang
Trực tiếp bóng đá Marseille - Liverpool: Đại chiến vì vé đi tiếp, Greenwood chờ tỏa sáng (Cúp C1) - 1
Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo, Ekitike

Marseille: Phong độ cao, hàng công bùng nổ

Marseille tiếp đón Liverpool với sự tự tin lớn khi bất bại 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường (tính trong 90 phút), trong đó có 2 chiến thắng liên tiếp. Đội bóng nước Pháp ghi tới 14 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần, cho thấy sức tấn công rất đáng gờm.

Trên BXH Cúp C1, Marseille đang đứng thứ 16 với 9 điểm, kém Liverpool 3 điểm và cách top 8 tới 4 điểm. Trong bối cảnh đó, đội bóng nước Pháp gần như buộc phải đánh bại "The Kop" để nuôi hy vọng đi tiếp. Một kết quả không như ý thậm chí có thể khiến Marseille bật khỏi top 24 và đối mặt nguy cơ bị loại sớm.

Liverpool: Quyết thắng để vào thẳng vòng 1/8

Tại Champions League, Liverpool đứng thứ 11 sau khi đánh bại Inter 1-0 ngay tại Giuseppe Meazza nhờ quả phạt đền của Dominik Szoboszlai. Chiến thắng này giúp nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh áp sát top 8 trên BXH. Còn ở Ngoại hạng Anh, trận hòa 1-1 đáng thất vọng trước Burnley tiếp tục khiến HLV Arne Slot chịu áp lực lớn.

Hiện bằng điểm và hiệu số với Atletico nhưng kém về số bàn thắng, Liverpool sẽ rộng cửa giành vé trực tiếp nếu đánh bại Marseille. Dù vậy, trước hàng công đang thăng hoa của đội chủ sân Velodrome, “Quỷ đỏ” vùng Merseyside được dự báo sẽ có 90 phút đầy thử thách.

8

Arsenal - Man United 25.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man United
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 25/01
Thể lệ
Thực hư tin đồn Liverpool liên hệ với Alonso, chuẩn bị sa thải Arne Slot
Thực hư tin đồn Liverpool liên hệ với Alonso, chuẩn bị sa thải Arne Slot

Đang xuất hiện thông tin Liverpool sắp sa thải Arne Slot để mời Xabi Alonso về thay thế.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/01/2026 18:20 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN