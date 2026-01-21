Trực tiếp bóng đá Marseille - Liverpool: Đại chiến vì vé đi tiếp, Greenwood chờ tỏa sáng (Cúp C1)
(3h, 22/1 - Vòng bảng Cúp C1) Marseille tiếp đón Liverpool trong trận đấu có ý nghĩa sống còn tại Champions League 2025/26, nơi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể trả giá bằng tấm vé đi tiếp.
C1 - Champions League | 3h, 22/1 | Stade Velodrome
Điểm
Rulli
Murillo
Balerdi
Medina
Emerson
O'Riley
Hojbjerg
Weah
Greenwood
Paixao
Aubameyang
Điểm
Alisson
Frimpong
Konate
Van Dijk
Robertson
Mac Allister
Gravenberch
Szoboszlai
Wirtz
Gakpo
Ekitike
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Marseille: Phong độ cao, hàng công bùng nổ
Marseille tiếp đón Liverpool với sự tự tin lớn khi bất bại 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường (tính trong 90 phút), trong đó có 2 chiến thắng liên tiếp. Đội bóng nước Pháp ghi tới 14 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần, cho thấy sức tấn công rất đáng gờm.
Trên BXH Cúp C1, Marseille đang đứng thứ 16 với 9 điểm, kém Liverpool 3 điểm và cách top 8 tới 4 điểm. Trong bối cảnh đó, đội bóng nước Pháp gần như buộc phải đánh bại "The Kop" để nuôi hy vọng đi tiếp. Một kết quả không như ý thậm chí có thể khiến Marseille bật khỏi top 24 và đối mặt nguy cơ bị loại sớm.
Liverpool: Quyết thắng để vào thẳng vòng 1/8
Tại Champions League, Liverpool đứng thứ 11 sau khi đánh bại Inter 1-0 ngay tại Giuseppe Meazza nhờ quả phạt đền của Dominik Szoboszlai. Chiến thắng này giúp nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh áp sát top 8 trên BXH. Còn ở Ngoại hạng Anh, trận hòa 1-1 đáng thất vọng trước Burnley tiếp tục khiến HLV Arne Slot chịu áp lực lớn.
Hiện bằng điểm và hiệu số với Atletico nhưng kém về số bàn thắng, Liverpool sẽ rộng cửa giành vé trực tiếp nếu đánh bại Marseille. Dù vậy, trước hàng công đang thăng hoa của đội chủ sân Velodrome, “Quỷ đỏ” vùng Merseyside được dự báo sẽ có 90 phút đầy thử thách.
Đang xuất hiện thông tin Liverpool sắp sa thải Arne Slot để mời Xabi Alonso về thay thế.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-21/01/2026 18:20 PM (GMT+7)