HLV Kim Sang Sik gọi SAO Việt kiều Trần Thành Trung lên U23 Việt Nam đấu giải châu Á

🔥 Trần Thành Trung – “nhân tố X” ở hàng tiền vệ U23 Việt Nam

Đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik đã chính thức công bố danh sách tập trung chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2026. Trong tổng số 24 cầu thủ được triệu tập, sự chú ý lớn nhất dồn vào cái tên Trần Thành Trung, cầu thủ gốc Việt sinh năm 2005 tại Bulgaria, từng lọt vào top 3 Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Bulgaria mùa giải 2024/25.

Trần Thành Trung được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam.

Trần Thành Trung, tên quốc tế là Chung Nguyen Do, trưởng thành từ lò đào tạo CSKA Sofia, từng thi đấu cho Slavia Sofia ở giải VĐQG Bulgaria trước khi trở về Việt Nam khoác áo CLB Ninh Bình tại V.League 1 mùa 2025/26. Cầu thủ cao 1m75 này chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, thiên về kiểm soát và phòng ngự. Mùa 2024/25, anh ra sân tới 31 trận, ghi 2 bàn thắng, có 1 kiến tạo và nằm trong nhóm 5 cầu thủ trẻ có số lần đánh chặn nhiều nhất ở các giải VĐQG châu Âu (ngoại trừ 5 giải hàng đầu).

Sự xuất hiện của Thành Trung trong màu áo U23 Việt Nam được xem là một bước ngoặt thú vị. Anh không chỉ từng khoác áo các đội U17, U19, U21 Bulgaria, mà còn từng được các tuyển trạch viên Barcelona đánh giá là một trong những tiền vệ triển vọng của châu Âu. Giờ đây, việc trở về khoác áo U23 Việt Nam sẽ mở ra cho cầu thủ 20 tuổi cơ hội khẳng định mình ở đấu trường châu lục.

⚽ U23 Việt Nam sẵn sàng cho vòng loại châu Á 2026

Danh sách triệu tập lần này vẫn giữ bộ khung nòng cốt vừa giúp U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia, tạo sự ổn định cho đội hình. Việc bổ sung thêm nhân tố mới như Trần Thành Trung được kỳ vọng sẽ tăng tính cạnh tranh và giúp hàng tiền vệ đa dạng hơn trong lối chơi.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ hội quân tại Việt Trì (Phú Thọ) từ ngày 30/8. Tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với U23 Bangladesh (3/9), U23 Singapore (6/9) và U23 Yemen (9/9). Đây là những trận đấu có ý nghĩa quan trọng, vừa để khẳng định sức mạnh, vừa hướng đến mục tiêu giành vé dự VCK, đồng thời là bước chạy đà quan trọng trước thềm SEA Games 33.

🎟️ Vé xem U23 Việt Nam thi đấu tại Phú Thọ

Để phục vụ người hâm mộ, vé các trận đấu của U23 Việt Nam được mở bán trực tuyến với ba mệnh giá: 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng. Sự có mặt của ngôi sao trẻ Trần Thành Trung cùng dàn cầu thủ vừa đăng quang Đông Nam Á hứa hẹn sẽ mang đến những trận cầu nảy lửa và đầy cảm xúc trên sân Việt Trì.

Danh sách tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị đấu vòng loại U23 châu Á 2026.