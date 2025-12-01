Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Việt Nam là 'Vua vòng loại' bóng đá châu Á 2025

Sự kiện: U23 Việt Nam Futsal Việt Nam Đội tuyển nữ Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tại vòng loại các giải bóng đá châu Á kết thúc năm 2025, chỉ Việt Nam và Nhật Bản giành trọn các suất tham dự.

Cả 7 giải đấu Việt Nam vượt qua vòng loại năm nay gồm Asian Cup nữ, U20, U17 futsal nữ châu Á, U23, U17 và futsal nam châu Á.

Asian Cup nam sẽ kết thúc vào tháng 3/2026, với trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia. Đoàn quân Kim Sang-sik có cơ hội lớn vượt qua vòng loại nếu Malaysia bị LĐBĐ châu Á (AFC) kỷ luật.

Ở giải U20 nam châu Á, Việt Nam không vượt qua vòng loại. Nhưng vòng loại giải này diễn ra năm 2024.

Thành tích của Việt Nam tại vòng loại các giải bóng đá châu Á 2025.

Thành tích của Việt Nam tại vòng loại các giải bóng đá châu Á 2025.

Ở vòng loại Asian Cup nữ 2026 diễn ra tháng 7/2025, thầy trò Mai Đức Chung toàn thắng ba trận gặp Maldives, UAE và Guam, ghi 17 bàn, không thủng lưới.

Đến vòng loại U20 nữ châu Á tháng 8/2025, đoàn quân của HLV Okiyama Masahiko thắng cả ba trận gặp Singapore, Hong Kong và Kyrgyzstan, ghi 14 bàn, không thủng lưới.

Tại vòng loại U17 nữ châu Á tháng 10/2025, thầy trò Masahiko thắng trọn hai trận gặp Guam và Hong Kong, ghi 6 bàn và giữ sạch lưới.

Ở vòng loại futsal nữ châu Á tháng 1/2025, Việt Nam thắng hai, hòa một trận trước Myanmar, Macau và Đài Loan, ghi 28 bàn và thủng lưới 3 lần.

Tại vòng loại U23 nam châu Á tháng 9/2025, đoàn quân Kim toàn thắng ba trận gặp Bangladesh, Singapore và Yemen, ghi bốn bàn và giữ trắng lưới.

Ở vòng loại futsal nam châu Á cũng trong tháng 9/2025, đội bóng của HLV Diego Giustozzi thắng đủ Hong Kong, Trung Quốc và Lebanon, ghi 20 bàn, chỉ lọt lưới ba lần.

Gần nhất là vòng loại U17 châu Á tháng 11/2025, thầy trò Cristiano Roland thắng hết năm trận gặp Singapore, QĐ Bắc Mariana, Hong Kong, Macau và Malaysia.

Đội tuyển U17 Việt Nam mừng chiến thắng 4-0 trước Malaysia ở lượt cuối vòng loại U17 châu Á, trên sân PVF ở Hưng Yên ngày 30/11/2025. Ảnh: VFF

Đội tuyển U17 Việt Nam mừng chiến thắng 4-0 trước Malaysia ở lượt cuối vòng loại U17 châu Á, trên sân PVF ở Hưng Yên ngày 30/11/2025. Ảnh: VFF

Việt Nam là đội duy nhất ở Đông Nam Á vượt qua toàn bộ vòng loại các giải châu Á năm 2025. Trong khi đó, kình địch Thái Lan thất bại ở vòng loại Asian Cup nữ.

Các đội tuyển bóng đá 11 người đã ghi tổng cộng 71 bàn ở vòng loại châu Á năm nay, mà không thủng lưới bàn nào. Cả 7 đội tuyển, tính cả futsal, cũng thắng tới 21, hòa một trong 22 trận đấu.

Tại châu Á, chỉ có Nhật Bản vượt qua 7 vòng loại năm nay.

Dàn sao hot nhất SEA Games 33: Đình Bắc đua tài thần đồng Thái Lan
Dàn sao hot nhất SEA Games 33: Đình Bắc đua tài thần đồng Thái Lan

Chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam luôn được chờ đợi hơn hết tại các kỳ SEA Games. Ở giải đấu sắp tới, các ứng viên hàng đầu cho tấm HCV đều sở hữu...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Xuân Bình ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/12/2025 14:39 PM (GMT+7)
Tin liên quan
U23 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN