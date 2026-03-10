Đình Bắc: Tôi muốn được tham dự ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam

Đình Bắc vừa trải qua một năm đầy thành công cùng đội tuyển U23 Việt Nam

"Thi đấu cho đội tuyển Việt Nam là mơ ước không chỉ của tôi mà tất cả các cầu thủ. Cá nhân tôi sẽ nỗ lực tập luyện, chăm chỉ hơn để duy trì phong độ tốt. Phía trước tôi không thể thi đấu ở Vòng loại Asian Cup 2027 do án phạt, nhưng tôi mong muốn có thể tham dự ASEAN Cup 2026"-Nguyễn Đình Bắc chia sẻ.

Tiền đạo CLB Công an Hà Nội vừa trải qua 1 năm thành công cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, U23 Việt Nam đã gặt hái loạt danh hiệu gồm chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 (Indonesia), HCV SEA Games 33 (Thái Lan) và đặc biệt HCĐ tại VCK U23 châu Á 2026.

Ở các giải đấu trên, Đình Bắc đều ghi dấu ấn đậm nét với phong độ xuất sắc, toả sáng đúng thời điểm cần thiết. Tiền đạo Công an Hà Nội phá lưới U23 Thái Lan ở trận Chung kết SEA Games 33, mở ra cú lội ngược dòng đầy cảm xúc ngay tại Rajamangala. Anh sau đó tiếp tục chơi nổi bật, đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải U23 châu Á 2026.

Thành tích trên đã giúp Đình Bắc lọt vào danh sách đề cử 19 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Chia sẻ với Tiền Phong, Đình Bắc cho biết đây là niềm tự hào và cũng động lực để anh tiếp tục nỗ lực hơn.

Phía trước, Đình Bắc cho biết anh muốn cùng CLB Công an Hà Nội đoạt chức vô địch LPBank V.League 2025/26, đồng thời được HLV Kim Sang-sik gọi vào đội tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup 2026. Đây là giải đấu đội tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch.

Theo Đình Bắc, ở đội tuyển U23 Việt Nam anh được tạo điều kiện chơi ở vị trí tiền đạo, di chuyển rộng đúng với sở trường của mình. "Tôi luôn nỗ lực và hy vọng mình có thể tiếp tục chơi tốt hơn nữa. Ở CLB cũng như đội tuyển, tôi đều nhận được sự động viên, ủng hộ của các đồng đội. Điều đó giúp tôi trưởng thành thêm nhiều"-Đình Bắc cho biết.

Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đã tiến hành xem xét 145 hồ sơ đề cử đến từ 10 lĩnh vực khác nhau gồm: Học tập; Nghiên cứu khoa học; Văn hoá nghệ thuật; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Hoạt động xã hội; Lao động sản xuất; Kinh doanh - Khởi nghiệp; Quản lý hành chính nhà nước.

Hội đồng đã lựa chọn ra 19 đề cử tiêu biểu nhất để bước vào vòng bình chọn trực tuyến, trong đó có Nguyễn Đình Bắc. Bên cạnh tiền đạo Công an Hà Nội, lĩnh vực thể thao còn VĐV Nguyễn Thị Hương (đội tuyển Canoeing quốc gia) lọt vào danh sách 19 ứng viên.