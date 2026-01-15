LĐBĐ Malaysia nguy cơ bị giải thể sau 99 năm, trả giá đắt cho bê bối nhập tịch

🚨 Nguy cơ hiện hữu từ chuỗi bê bối kéo dài

Theo Sinar Harian, khả năng FAM bị giải thể không phải là lời đồn vô căn cứ, mà xuất phát từ hàng loạt bê bối nghiêm trọng của bóng đá Malaysia trong thời gian qua. Đỉnh điểm là vụ nhập tịch gian dối cầu thủ bị phanh phui, khiến uy tín của FAM sụt giảm nghiêm trọng cả trong nước lẫn trên bình diện quốc tế.

Bê bối nhập tịch "chui" 7 cầu thủ khiến bóng đá Malaysia điêu đứng

Đáng chú ý, chỉ hai tuần trước, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) – ông Windsor John, cũng là người Malaysia – đã xác nhận rằng FIFA đang cân nhắc khả năng tiếp quản FAM. Đây được xem là tín hiệu cực kỳ tiêu cực, cho thấy bóng đá Malaysia có nguy cơ mất quyền tự chủ do những sai phạm mang tính hệ thống.

⚠️ Dư luận phẫn nộ, FIFA có thể “ra tay”

Sau các bê bối, làn sóng phản đối từ người hâm mộ và giới chuyên môn Malaysia ngày càng mạnh mẽ. Nhiều ý kiến yêu cầu toàn bộ ban lãnh đạo FAM từ chức, đồng thời tổ chức một cuộc bầu cử mới mang tính cải tổ thực chất.

Tuy nhiên, mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng khiến dư luận thêm thất vọng. Ông Yusoff Mahadi mới đây tuyên bố rằng FAM sẽ không ngăn cấm bất kỳ cá nhân nào tham gia tranh cử, đồng nghĩa với việc những gương mặt lãnh đạo cũ hoàn toàn có thể quay lại nắm quyền. Phát biểu này lập tức châm ngòi cho sự phẫn nộ trong xã hội Malaysia và có thể trở thành “giọt nước tràn ly” trong mắt FIFA, khi FAM bị đánh giá là không thực sự thay đổi.

LĐBĐ Malaysia nguy cơ bị giải thể

🏛️ Tiền lệ quốc tế và viễn cảnh u ám

Theo Sinar Harian, dù đã tồn tại gần 99 năm và từng có tiếng nói đáng kể tại châu Á, FAM vẫn đứng trước nguy cơ bị FIFA giải thể. Trong quá khứ, kịch bản này từng xảy ra với Kuwait (2015), Nigeria và Zimbabwe (2014–2022). Các liên đoàn này đều bị FIFA đình chỉ hoạt động, can thiệp sâu, thay đổi bộ máy lãnh đạo và tái cấu trúc toàn diện trước khi được phép trở lại.

Nếu điều tương tự xảy ra với FAM, hệ lụy sẽ vô cùng nghiêm trọng. Việc đăng ký một liên đoàn mới không chỉ tốn thời gian mà còn tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp quyền lực, nhiều hiệp hội cùng lúc muốn đại diện cho bóng đá quốc gia.

Bê bối nhập tịch ảnh hưởng quá lớn đến bóng đá Malaysia

⏳ Cái giá quá đắt cho bóng đá Malaysia

Sinar Harian nhấn mạnh, kịch bản FAM bị giải thể sẽ gây tổn hại lớn hơn rất nhiều so với việc tiến hành một cuộc bầu cử cải tổ. Quá trình chuyển giao kéo dài có thể làm đình trệ các giải đấu trong nước, kìm hãm sự phát triển của cầu thủ, thậm chí đẩy bóng đá Malaysia lùi xa trên bản đồ khu vực.

Bóng đá Malaysia đang đứng trước ngã rẽ sinh tử. Cải tổ thực chất hay đối diện “án trảm” từ FIFA – câu trả lời có lẽ sẽ sớm lộ diện trong năm 2026.