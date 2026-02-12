Ngưỡng mộ Đình Bắc với bộ sưu tập danh hiệu năm 2025

Ở tuổi 21, Nguyễn Đình Bắc gây chú ý với làng bóng Đông Nam Á và cả trên bình diện châu Á với màn trình diễn ấn tượng ở các giải quốc tế lớn trong năm Ất Tỵ.

Tiền đạo thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội xuất sắc cùng U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025. Anh đồng thời giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải nhờ những đóng góp, tầm ảnh hưởng trên hành trình đưa đội nhà lần thứ 3 liên tiếp lên đỉnh Đông Nam Á.

Đình Bắc nhận danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026, trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên được vinh danh ở hạng mục cao quý này

Tới SEA Games 33, Đình Bắc tiếp tục tỏa sáng trong màu áo U22 Việt Nam, 3 lần nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, ghi bàn thắng bước ngoặt giúp đội nhà ngược dòng 3-2 trước chủ nhà Thái Lan tại chung kết để đăng quang.

Màn trình diễn ấn tượng và đặc biệt là bản lĩnh, sự tự tin của Đình Bắc là biểu tượng cho đẳng cấp của U22 Việt Nam - một tập thể mạnh mẽ, giàu sức chiến đấu và chiến thắng thuyết phục ở đại hội thể thao lớn nhất khu vực.

Thành công nối tiếp thành công, Đình Bắc tiếp tục tỏa sáng tại vòng chung kết U23 châu Á khi cùng U23 Việt Nam giành huy chương đồng chung cuộc. Bản thân anh 2 lần đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, Cầu thủ ấn tượng nhất giải, ghi Bàn thắng ấn tượng nhất giải, và đặc biệt là danh hiệu Vua phá lưới - điều chưa cầu thủ Đông Nam Á nào làm được trước đó.

Tại CLB Công an Hà Nội, Đình Bắc cùng đồng đội giành Cúp quốc gia và Siêu cúp quốc gia 2024/25 đầy thuyết phục.

Ở giải thưởng danh giá Quả bóng vàng Việt Nam 2025, Đình Bắc được trao Quả bóng bạc - thành tích ấn tượng với tiền đạo 21 tuổi.

Vượt ngoài khuôn khổ bóng đá, Nguyễn Đình Bắc được bầu chọn là Vận động viên trẻ của năm tại Cúp Chiến thắng 2025, được vinh danh nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025, tốp 3 Vận động viên tiêu biểu toàn quốc 2025...

Với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, có thể nói Nguyễn Đình Bắc là cầu thủ thành công nhất bóng đá Việt Nam trong năm Ất Tỵ.

Đây là vinh dự, đồng thời tạo động lực để tiền đạo sinh 2004 tiếp tục nỗ lực, cống hiến cho bóng đá Việt Nam và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Trước mắt là cùng CLB Công an Hà Nội thi đấu vòng 1/8 Cúp C2 châu Á, lượt về V-League, bên cạnh chiến dịch AFF Cup trong năm 2026 này.