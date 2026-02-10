Đình Bắc đón Tết xa nhà

Tại Cúp C2 châu Á 2025/26, Việt Nam có hai đại diện tranh tài là Nam Định và Công an Hà Nội. Kết thúc vòng bảng, chỉ còn Công an Hà Nội (nhì bảng E) giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp gặp Tampines Rovers (Singapore, nhất bảng H).

Với việc từng thắng Tampines Rovers tới 6-1 tại C1 Đông Nam Á cách đây ít ngày, CLB Công an Hà Nội nắm cơ hội lớn vượt qua đại diện Singapore ở cuộc tái đấu sắp tới để tiến vào tứ kết C2 châu Á.

Đình Bắc cùng các đồng đội CLB Công an Hà Nội sẽ đón năm mới tại Singapore, quyết thắng trận gặp chủ nhà Tampines Rovers thuộc vòng 1/8 C2 châu Á

Điều lệ quy định từ vòng đấu loại trực tiếp, các cặp đấu sẽ đá 2 lượt, sân nhà - sân khách. Theo lịch, Công an Hà Nội sẽ tiếp Tampines Rovers trên sân Hàng Đẫy vào ngày 11-2. Sau đó, hai đội đá lượt về tại Singapore vào ngày 18-2, tức mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Như vậy, Đình Bắc cùng đồng đội sẽ đón năm mới tại Singapore. Dù phải tạm xa gia đình, xa người thân trong những ngày Tết cổ truyền song toàn đội đặt quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì mục tiêu chung.

CLB Công an Hà Nội là đội bóng V-League duy nhất phải thi đấu trong dịp Tết Bính Ngọ. Ngược lại, CLB Đà Nẵng là đội được nghỉ Tết sớm nhất, ngay sau trận đấu vòng 12 với HAGL hôm 1-2. Nguyên nhân bởi trận đấu vòng 13 của Đà Nẵng với Công an Hà Nội và Đà Nẵng được dời sang ngày 22-3.

Các đội V-League còn lại sẽ chính thức nghỉ Tết nguyên đán sau vòng 13, kết thúc vào tối 9-2.