Nguyễn Đình Bắc tặng 3 chiếc áo, 1 bức tranh để giúp bà con nghèo

Ấm lòng Nguyễn Đình Bắc!

Nguyễn Đình Bắc vừa khép lại quãng thời gian thi đấu đầy thăng hoa trong màu áo các đội tuyển trẻ Việt Nam. Với tấm huy chương vàng SEA Games 33 cùng huy chương đồng tại VCK U23 châu Á 2026, tiền đạo này nhanh chóng trở thành cái tên thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới chuyên môn.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Ảnh: FBNV.

Đáng chú ý, Nguyễn Đình Bắc còn xác lập cột mốc mới với 4 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, qua đó trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu “Vua phá lưới” ở một giải đấu cấp châu lục. Chưa dừng lại ở đó, chân sút thuộc biên chế CLB CAHN còn thâu tóm tới 6 giải thưởng cá nhân danh giá tại VCK U23 châu Á 2026.

Không chỉ trải qua một giải đấu đáng nhớ, sau khi về nước, Nguyễn Đình Bắc cũng liên tiếp có những hành động ấm làm. Cụ thể, ngay sau khi cùng U22 Việt Nam giành HCV Sea Games 33, Nguyễn Đình Bắc đã gửi tặng cho HĐH Thanh niên Nghệ An ở Hà Nội chiếc áo của mình để đấu giá chung tay xây cầu dân sinh.

Nguyễn Đình Bắc trong một sự kiện gần đây.

Chiếc áo đấu của Nguyễn Đình Bắc thu về 37 triệu đồng và toàn bộ số tiền đã được HĐH Thanh niên Nghệ An ở Hà Nội sử dụng vào quá trình xây cây cầu dân sinh vượt suối cho bà con xã Keng Đu - Kỳ Sơn cũ, Nghệ An. Cây cầu có trị giá đầu tư 350 triệu đồng. Được biết, đây là khu vực giáp biên giới Việt - Lào, cứ hễ vào mùa mưa nước dâng cao chảy siết rất nguy hiểm, nay đã có cầu rồi, bà con đã có thể an tâm đi lại.

Sau đó, nhân dịp Tết đến, Nguyễn Đình Bắc còn quyết định đấu giá bức tranh sơn dầu vẽ mình được 40 triệu đồng và ủng hộ cho "Xuân Yêu Thương - Tết ấm áp" ở quê nhà xã Yên Trung, Hưng Nguyên cũ, Nghệ An.

Nguyễn Đình Bắc tặng áo đấu của mình để bán đấu giá ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nghệ An News.

Hôm qua (9/2), Nguyễn Đình Bắc tiếp tục ủng hộ một chiếc áo đấu khác của mình để đấu giá nhằm giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở quê nhà Nghệ An. Một nhà hảo tâm đã mua thành công chiếc áo với giá 30 triệu đồng. Theo thông tin từ Nghệ An News, thay mặt Nguyễn Đình Bắc, BTC đã chuyển số tiền trên đến Mái ấm An Tôn, Mái ấm Lâm Bích (Hưng Nguyên, Nghệ An) và Trung tâm nuôi trẻ mồ côi 19/8.

Như vậy, trong 1 tháng qua, Nguyễn Đình Bắc đã ủng hộ 3 chiếc áo, 1 bức tranh để bán đấu giá, thu về gần 140 triệu nhằm xây cầu và ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn ở quê nhà.